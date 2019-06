Stiri pe aceeasi tema

- Stresul reprezinta sindromul de adaptare pe care individul il realizeaza in urma agresiunilor mediului, ansamblu care cuprinde incordare, tensiune, constrangere, forta, solicitare, mobbing si este considerat inamicul public numarul unu. Iata semnele prin care organismul incearca sa-ti spuna ca esti…

- Concurentii de la "Dragoste fara secrete", Laurentiu, Oana, Madalin si Nicoleta au petrecut timp impreuna in acest weekend si au avut timp sa se mai cunoasca. Dupa discutiile pe care le-au avut, Laurentiu a tinut sa precizeze ca Nicoleta i-a lasat o impresie buna.

- In cadrul interviului, Rares Bogdan a lansat un atac la adresa Alinei Mungiu-Pippidi. "Am auzit de ea. E o doamna care acum doi ani si jumatate sustinea miscarile societatii civile, iar dupa doi ani, cand nu le-a mai facut dansa era impotriva si spunea ca sunt in mana lunga a lui Soros, a cateilor,…

- Social-democratul Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a declarat marti, referindu-se la scrisoarea lui Frans Timmermans, ca niciun tratat sau lege internationala la care Romania este parte nu da dreptul unui oficial de la Bruxelles sa spuna ca decizii ale Curtii Constitutionale…

- CAPRICORN – Nu iti plac discutiile in contradictoriu, dar nici nu stii sa le aplanezi. Toata diplomatia pe care o pui in joc de cate ori intri in contact cu persoanele mai nervoase din fire pare sa fie inutila, pentru ca nu le poti domoli patima cu care abordeaza orice subiect. Desi esti de parere ca…

- Presedintelen Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, i-a ironizat pe cei din Opozitie si Comisia de la Venetia. Despre institutia europeana Iordache a afirmat ca nu are ce sa le spuna celor din PSD si ca nu e „Mesia”.

- Florin Roman a spus la mitingul electoral de la Brasov ca PNL este in razboi cu Liviu Dragnea, iar pe 26 mai liderul PSD trebuie pus in genunchi. "Romania este in razboi cu ciuma rosie. PNL este in razboi cu Dragnea si cu gasca lui de hoti, de banditi si mafioti. PNL este singurul partid care poate…

- Violeta Raduț, deputat PSD de Teleorman: “Consilierii județeni liberali incearca sa adopte modelul Iohannis” in Politic / on 27/03/2019 at 10:43 / – Doamna deputat, anul 2019 se anunța un an fierbinte din punct de vedere politic, ținand cont ca este un an in care au loc doua tururi de scrutin…