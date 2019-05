Cum tratezi infecţia urinară naturist Infecțiile urinare sunt declanșate de acțiunea unei bacterii asupra tractului urinar. Principalele semne ale afecțiunii sunt urinarile frecvente asociate cu usturimi sau cu dureri. Boala este intalnita mai des la femei și apare din cauza ca diferite microorganisme ajung la ... Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pacienti care au ales sa urmeze diferite forme de tratament in unitatile spitalicesti din judetul Salaj au contactat, in timpul tratamentului, si alte boli cauzate de infectii nosocomiale sau intraspitalicesti (IN) . Concret, salajenii s-au internat in diferite sectii ale celei mai mari unitati…

- Zeci de pacienti care au ales sa urmeze diferite forme de tratament in unitatile spitalicesti din judetul Salaj au contactat, in timpul tratamentului, si alte boli cauzate de infectii nosocomiale sau intraspitalicesti (IN) . Concret, salajenii s-au internat in diferite sectii ale celei mai mari unitati…

- Impotriva simptomelor de gripa si raceala este indicat consumul zilnic a doua pahare cu suc de sfecla rosie, informeaza Agerpres.ro . Parodontoza, o boala destul de grava la nivelul danturii poate fi combatuta cu ajutorul sfeclei rosii. Bolile renale, precum infectiile si calculii renali pot fi combatute…

- O eleva de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a murit la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu meningita menigococica fulminanta, care fusese transportata la Institutul Matei Balș, miercuri seara.

- Care sunt beneficiile ascunse ale… bolii? Boala este consecința unor convingeri false, adanc inradacinate in ființa celui bolnav, uneori atat de adanc, incat ajung sa se manifeste la nivelul corpului fizic și putem vorbi in acest caz despre somatizare. In opinia cunoscutului psiholog Laura Maria Cojocaru,…

- Cu totii stim ca urzicile sunt extrem de sanatoase si ca ele contin multe vitamine (A, B2, C, K), un numar mare de amnioacizi, saruri minerale (calciu, magneziu, fier, siliciu, etc), substante proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone, etc.

- Endometrioza poate cauza infertilitate. In Romania peste 500 de mii de femei au fost diagnosticate, cu aceasta boala ginecologica, iar multe dintre ele isi pun singure diagnosticul, pentru ca informatiile nu prea exista, iar centrele de tratament sunt prea putine.

- Din pacate, foarte multe femei se confrunta, de-a lungul vieții, cu diverse infecșții vaginale. Fie ca este vorba de bacterii ușoare sau chiar lucruri mai complicate, pe langa vizitele periodice la ginecolog, doamnele și domnișoarele mai pot apela, in cazul in care sufera de diverse infecții vaginale,…