Cum tratam respiratia urat mirositoare? Afla sfaturile medicului stomatolog Adrian Mina!

"Lipsa unei igiene corespunzatoare atrage dupa sine o serie de probleme oro-dentare, care pot genera mirosul urat al gurii. Halena fetida poate fi produsa de carii dentare, parodontoza, diferite afectiuni gingivale sau complicatii de natura septica. La acestea se adauga si factori prezenti in rutina zilnica a fiecarei persoane, fie ca vorbim despre fumat, despre consumul de alcool sau o dieta necorespunzatoare ce favorizeaza depunerile de placa bacteriana si tartru.

