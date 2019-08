Alergia la ambrozie se manifesta puternic in zilele calduroase. Aproape 500.000 de persoane din populatia activa a Romaniei sunt alergice la polenul de ambrozie. Majoritatea prezinta rinoconjunctivita, afecțiune care in timp evolueaza spre astm. Aceste date evidențiaza o prevalența crescuta a alergiei la ambrozie de 5,35% in populația activa din Romania, ceea ce indica o […]