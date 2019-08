Cum transforma o romanca din Marea Britanie un hobby intr-o afacere cu sapun si produse cosmetice naturale

Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a situat anul trecut pe locul al treilea in UE in ceea ce priveste productia de gaze naturale, cu 9,5 miliarde de metri cubi, potrivit raportului realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Producţia de gaze a României a fost mai mică cu 3,7% faţă de cea din…

- Simona Halep a facut azi istorie pe iarba din Marea Britanie. Romanca s-a impus clar in finala turneului de la Wimbledon, scor 2-0 la seturi in fata americancei Serena Williams. Este al doilea turneu de Grand Slam castigat de Halep (27 ani) in cariera. Fostul nr. 1 mondial a castigat ambele seturi de…

- Un producator englez a adus primul ruj pentru barbati in Romania si spune ca incearca sa raspunda nevoilor barbatilor romani, in cautarea unui produs care sa le completeze rutina de ingrijre si sa le puna in valoare trasaturile faciale.

- Saptesprezece persoane au fost arestate in Marea Britanie, Franta si Romania in cadrul unei anchete asupra unei retele de traficanti care operau in special in nordul Frantei pentru a transporta migranti spre Marea Britanie, a anuntat luni politia franceza intr-un comunicat, citat de AFP, potrivit…

- O romana a povestit a fost exploatata in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord de trei frați din Romania, care și-au construit o avere de pe urma ei și a altor oameni pe care i-au adus in aceeași situație. Barbații au fost condamnați la 28 de ani de inchisoare fiecare, pentru exploatare…

- Fotbalistul Alexandru Pascanu, care a crescut de la varsta de 5 ani in Marea Britanie, a declarat, pentru AGERPRES, ca se simte roman si nu englez, precizand ca isi doreste foarte mult sa invinga Anglia la Campionatul European de tineret, programat in perioada 16-30 iunie in Italia si San Marino. "Eu…

- CHIȘINAU, 2 iun – Sputnik. Legea privitoare la taxele de închiriere, intrata în vigoare de la 1 iunie 2019, reduce numarul de taxe pe care proprietarii și agenții imobiliari le pot cere de la chiriași, astfel ca acestia din urma nu vor mai fi obligati sa plateasca, pe lânga…

- Romania va deveni cel mai mare producator din gaze din Uniunea Europeana, daca Marea Britanie va parasi spatiul comunitar, a anuntat marti ministrul Energiei Anton Anton. „Am constatat cu placere, poate...