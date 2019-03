Cum te vrea societatea. Promovarea non-valorilor

Stiri pe aceeasi tema

- In cateva ore, la Cotroceni urmeaza sa ajunga membri ai societatii civile, care vor raspunde invitatiei la dialog lansate de catre presedintele Iohannis, pe tema referendumului pentru Justitie. Mai exact, cu privire la eventualitatea organizarii unei astfel de consultari populare in ziua in care sunt…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca zilele libere pe care le-au primit muncitorii de pe santierul centurii Bacau respecta prevederile contractului colectiv de munca, el fiind increzator ca nu va exista niciun fel de intarziere la acest proiect.Ministrul…

- Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca „T.B.R.C.M” S.A. , avand ca unic actionar Casa Nationala de Pensii Publice, demareaza activitatea de tratament balnear, prima zi de intrare a seriei I fiind data de 18 martie 2019. Potrivit informatiilor furnizate de Lucica Pop, directorul…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract in urma unei licitatii pentru achizitia de set reparatii. Atribuirea a avut loc la data de 6 martie 2019, fiind vorba de achizitia de robinete si vane in valoare de 954,6 euro. Castigatorul licitatiei este Messytech SRL. Potrivit datelor…

- Sibiul a gazduit, la sfarșitul saptamanii trecute, un eveniment care a adus laolalta copii și tineri din 12 localitați din destinațiile de ecoturism Colinele Transilvaniei (care se intind in județele Sibiu, Mureș și Brașov) și Țara Hațegului-Retezat (județul Hunedoara). Membrii ai cluburilor de inițiativa…

- Muzeul Astra din Sibiu este unul dintre cele mai importante fenomene culturale din Romania. Pe plan european, Complexul civilizației populare tradiționale se plaseaza in primele 10 muzee, pe anul 2018. Acest centru muzeal din Ardeal reprezinta o rețeta de succes pentru manifestarile culturale, ținand…

- Multi dintre pacientii diagnosticati recent cu hipertensiune arteriala au tendinta de a-si verifica de mai multe ori pe zi valorile tensiunii arteriale. „La inceputul tratamentului e indicat sa-si masoare tensiunea arteriala de doua ori pe zi: dimineata si seara. Dupa o saptamana - doua daca lucrurile…

- UTA se zbate in mediocritatea ligii secunde in asteptarea finalizarii stadionului, baschetbalistele de la FCC ICIM sunt prinse intr-un „cos” de natura existentiala, iar echipa de polo supravietuieste miraculos gratie „nebuniei” unor tineri frumosi – tot mai putini – care cred in valorile sportului.…