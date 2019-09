Cum te pregatesti pentru o prezentare De prestatia din timpul fiecarei prezentari pe care o sustii depinde evolutia carierei tale. Pentru inceput, orice astfel de moment este o provocare. Mai ales daca nu ai exercitiul vorbirii in public, poti fi coplesit de emotii.



Acestea dispar doar atunci cand esti foarte stapan pe subiect si pe tine insuti. Iar aceasta stapanire o deprinzi doar daca esti foarte bine pregatit.



Documenteaza-te



Activitatea de documentare depinde in mare masura de specificul prezentarii. De la examenele orale din timpul studiilor, la intalnirile de lucru cu colegi, clienti sau membri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care Dianu Felix, barbatul de 41 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, a fost trimis in judecata pentru o crima pe care ar fi savarșit-o in 2010, s-a reluat, marți, dupa vacanța de vara. Instanța din Banie a decis amanarea cauzei pana pe 30 septembrie.Timpul este necesar pentru…

- DCNews a anunțat pentru astazi, la ora 12:30, un interviu LIVE cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Un interviu exploziv in plina criza guvernamentala! Interviul a fost transmis doar 10 minute. Dupa 10 minute de transmisie LIVE, totul a picat, din informațiile noastre, doar in redacția…

- Diagnosticat in urma cu 8 ani cu spondilita anchilozanta, atletul participa la competitii de ultramaraton, la una dintre ele alergand chiar 94 km. Campion national la alergare montana, Cristian Mosoiu a invatat, in timp, sa treaca peste durere. 'Poate asta m-a si ambitionat mai tare sa fac sport, pentru…

- Reducerea timpului petrecut pe scaun si practicarea unei activitati fizice sunt asociate cu un risc mai scazut de deces prematur in cazul persoanelor de varsta mijlocie si a varstnicilor, potrivit unui nou studiu preluat joi de Press Association. Cercetarea, publicata in revista BMJ, arata…

- Ai intrat la facultate? Felicitari, bobocule! Probabil ca pe langa fericire te incearca și alte stari, unele chiar contradictorii - de nerabdare sa incepi noul drum și de anxietate in fața necunoscutului. Intr-adevar, cea mai grea parte a trecut, dar acum ca ești student cu acte in regula ai și responsabilitațile…

- Un clip despre modul comic in care un celebru insotitor de zbor american ii invata pe pasagerii unui avion instructiunile de siguranta in timpul zborului a devenit viral pe Facebook. Scopul ineditei prezentari este nu doar sa amuze, ci si sa-i destreseze pe cei care au teama de avion.

- Referitor la articolul cu titlul “Se pregatește un tun la RADET? Acuzele unui fost șef al Privatizarilor!” aparut in data de 20.06.2019, autor Cristian Matache, pentru corecta informare a opiniei publice va transmitem precizarile de mai jos și va solicitam, in virtutea dreptului la replica, publicarea…

- Primaria Alba Iulia anunța ca de vineri, 21 iunie, se inchide activitatea pieței volante din Cetate. Spațiul va fi folosit doar pentru parcari. ”Activitatea pieței volante se suspenda pe perioada verii. Astazi a fost ultima zi de funcționare. Motivele acestei masuri țin de domeniul siguranței alimentare.…