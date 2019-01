Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Stoican (27 de ani) vine pentru prima data in cariera in Liga 1 Betano pentru a ajuta FCSB sa castige primul titlu dupa trei ani de pauza, iar Gigi Becali a reusit sa-l fure in ultima clipa.

- Un accident petrecut miercuri la pranz, pe Valea Oltului, a blocat DN 7 / E 81 in judetul Valcea mai mult timp, ceea ce a surescitat la maximum soferii care se intorceau catre case dupa vacanta de sarbatori. Acestia au gasit rapid o alternativa, extrem de periculoasa - albia Oltului. Un filmulet intitutal…

- Fostul atacant Costin Curelea, 34 de ani, a facut astazi mai multe dezvaluiri din cariera impresionanta pe care a avut-o in Romania. Acesta a vorbit și despre marile sale regrete ale carierei și ofertele de la granzii Ligii 1 care nu s-au mai concretizat. VIDEO cu analiza lui Curelea despre propria-i…

- Tibi Balan (37 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live. Pregatit de Mircea Rednic la Rapid in sezonul 2000/2001, Balan a povestit motivul desparțirii de formația giuleșteana și a conturat relația avuta cu antrenorul. "Eu eram un tip mai tupeist, și in joc, și in afara terenului. Probabil…

- Calitatea serviciilor și produselor este fara indoiala cea mai eficienta carte de vizita a oricarei afaceri și cea mai buna recomandare. In contextul unei economii de piața libere, in continua expansiune și tot mai concurențiale, calitatea și respectarea unor standarde internaționale de calitate contribuie…

- Ajuns la 50 de ani, Adrian Matei este, fara indoiala, unul dintre cei mai titrati jucatori romani. Trecut pe la granzii Rapid, Dinamo si Steaua, fostul fotbalist a castigat campionatul, Cupa si Supercupa Romaniei. Cu toate acestea, lui „Cacao” ii lipsesc bunele maniere.

- Rapid a caștigat azi meciul din deplasare cu Unirea Slobozia, principala contracandidata la promovarea in Liga a 2-a, scor 1-0. Formația lui Daniel Pancu a fost susținuta de o galerie superba. Unicul gol a fost marcat in minutul 69 de brazilianul Robinho. Angajat in adancime, brazilianul l-a executat…

- Sore și Seredinschi impraștie cu “Praf de stele”, un nou single in care cei doi au mare incredere. Conceptul este unul emoționant, despre care cantareața a și vorbit. “Am scris Praf de stele pentru ca imi doresc ca tot ceea ce traiesc sa nu se schimbe. Mi-am adus aminte de copilarie, cand ma prefaceam…