Cum te influențează Luna Nouă și Eclipsa Parțială de Soare din 15 februarie 2018 Pe data de 15 februarie 2018, la ora 23:05, ora Romaniei, vor avea loc doua fenomene astronomice extrem de importante: Luna Noua și Eclipsa Parțiala de Soare. Din punct de vedere astrologic, Luna Noua și Eclipsa Parțiala de Soare var cadea in semnul Varsatorului. Luna Noua reprezinta un nou inceput și aspectul dureaza 28 de zile, iar Eclipsa Parțiala de Soare vine cu schimbari majore in destinul fiecarei persoane, surprize și rasturnari de situație, iar influența aspectului se va desfașura pana pe 12 iulie 2018. Aceasta sincronizare va avea un impact mult mai amplu și se va manifesta timp de șase… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- „Nu cred ca exista cineva, cel putin in tara asta, care sa nu fi urmarit tot ce s-a intamplat. Inca o data constat cu tristete ca nu traim intr-o perioada de normalitate. Este clar ca nu este normal sa se intample ceea ce s-a expus aseara in spatiul public. Cred ca este in responsabilitatea mai multor…

- Berbec – Leu O relatie de durata. Leul este cea de-a cincea zodie, iar in numerologie este echivalentul plexului solar. Daca unii iubesc cu mintea (Berbecii), Leii iubesc cu inima. Compatibilitatea dintre cele doua zodii este perfecta si in astrologie si in numerologie. Taur…

- Presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a anuntat ca va sesiza Avocatul Poporului in legatura cu efectele pe care recentele masuri fiscale le au asupra angajatilor cu jumatate de norma. El considera ca acestia sunt discriminati fata de salariatii cu program ...

- Pregatirile pentru retur ale Unirii Slobozia se deruleaza in aceasta perioada la Snagov, acolo unde Enache Costea și Adrian Cristea conduc un program de pregatire centralizata. Cei doi au deplasat pentru aceasta acțiune 23 de jucatori, incluzandu-i aici și pe foarte tinerii Istrate și Negoiu. Portari:…

- Vremea extrema ne poate face mai agresivi, spun psihologii. Caldura și ploaia extreme ne influențeaza negativ, spun psihologii. In urma unor studii, oamenii de știința au gasit o legatura intre agresiunea umana și temperaturile mai ridicate. Pe masura ce temperaturile au crescut, cercetatorii au remarcat…

- Pe parcursul anului 2018, ING va face tranziția catre un model digital de tip self-service și va recrea fluxul operațional. Amprenta teritoriala ING ramane aceeași, compania avand in total 180 de sucursale la nivel național. „ING se reinventeaza de cațiva ani și reinventeaza experiența de…

- Taur și Fecioara Aceste doua semne zodiacale (Taur și Fecioara) sunt compatibile, ambele fiind semne de pamant, potrivit astrologiei. Nativii Taur și Fecioara formeaza un cuplu aproape perfect. Sunt nativii care se ajuta unul pe celalalt, se ințeleg, și intotdeauna au incredere in ei, indiferent…

- In ultimii ani, studiile au aratat ca exista o corelatie intre fazele Lunii si cutremurele de intensitate ridicata. Totusi, un nou studiu a venit cu un rezultat opus, precizand ca nu este nicio legatura intre cele doua. Chiar mai mult,...

- In data de 26 ianuarie 2018 planeta Marte, denumita și Planeta Razboiului, va intra in semnul Sagetatorului și il va tranzita pana pe data de 17 martie 2018, atunci cand iși va face intrarea in semnul Capricornului. Marte este planeta acțiunii, iar acest aspect va aduce dinamism și energie in sectoarele…

- Municipalitatea organizeaza consultare de piata in vederea achizitiei de insemne pentru marcarea si inscriptionarea adaposturilor de protectie civila din municipiul Constanta.Obiectul consultarii este determinarea valorii estimate privind achizitia de 160 de insemne pentru marcarea si inscriptionarea…

- Fie ca sunt in zodia Varsatorului sau in zodia Pești, persoanele nascute in luna februarie au o serie de trasaturi comune. Descopera, in materialul video de mai sus, șapte caracteristici ale celor nascuți in a doua luna a anului! Foto – 123rf

- Venus, cea mai stralucitoare planeta a sistemului solar, considerata in astrologie Micul Benefic și Planeta Iubirii, vine, in general, cu o influența pozitiva asupra zodiilor. Vibrația acestei planete inspira viața sentimentala, romantismul și inclinația catre construirea sau consolidarea relațiilor.…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova a ramas, miercuri dupa-amiaza, de mai bine de 20 de minute, fara alimentare cu energie electrica, in urma unei pene majore de curent. „Nu știm cauza exacta, așteptam sa ne spuna specialiștii despre ce este vorba”, a declarat Cristina Geormaneanu, purtator…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan alaturi de viceprimarul Catalin Radulescu și consilierul primarului, Cosmin Bozieru, a susținut o conferința de presa in cadrul careia a facut o prezentare a proiecteleor și investițiilor noi in anul 2018. In primul rand, edilul Cristian Stan a punctat…

- Pe data de 17 ianuarie 2018 este Luna Noua, fenomen astral care se formeaza in semnul Capricornului, ceea ce inseamna ca pentru toate zodiile va fi un nou inceput, in funcție de sectorul astrologic care este afectat. Iata cum te influențeaza acest aspect, in funcție de semnul zodiacal sub care te-ai…

- Un barbat a fost injunghiat mortal, iar alti doi au fost raniti miercuri, in atacuri separate, pe strada, in Irlanda, iar politia care ancheteaza incidentelele nu exclude ipoteza terorista, relateaza agentia Associated Press, citata de News.ro.

- Se circula cu dificultate, astazi, pe drumul care duce spre stațiunea montana Muntele Mic. Comandamentul de iarna din cadrul Direcției de Drumuri Județene a județului Caraș-Severin anunța ca de vina sunt șoferii care nu sunt echipați cu lanțuri și anvelope de iarna. “Pe tronsonul de drum judetean DJ…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Berbec – Leu O relatie de durata. Leul este cea de-a cincea zodie, iar in numerologie este echivalentul plexului solar. Daca unii iubesc cu mintea (Berbecii), Leii iubesc cu inima. Compatibilitatea dintre cele doua zodii este perfecta si in astrologie si in numerologie. Taur – Rac O relatie facuta…

- Cercetatorii au calculat in cadrul unui nou studiu zona locuibila din jurul unei stele neutronice. Acestea sugereaza ca in jurul unui pulsar ar putea exista planete cu apa lichida, la aceeasi distanta precum cea dintre Pamant si Soare.

- Ministerul rus de Externe l-a contrazis pe Recep Tayyip Erdogan in legatura cu declaratia sa despre Bashar al-Assad, subliniind ca presedintele turc nu are „nicio baza juridica“ sa-l numeasca terorist pe omologul sau sirian.

- Autoritatile kosovare ar dori sa puna sub semnul intrebarii infiintarea tribunalui special privind presupusele crime ale liderilor rebeliunii separatiste din anii 1998-1999, potrivit surselor diplomatice citate de AFP și Agerpres . O asemenea decizie „ar putea ruina” Kosovo si ar marca „optiunea izolarii”,…

- 1. LEU Nativul nascut in zodia Leu va intalni iubirea vieții sale chiar in ajun de Craciun. Acest nativ va cunoaște o persoana cu totul speciala, venita de peste mari și țari. Dragostea se va infiripa treptat și sigur, semnul protejat de Soare fiind foarte atent la fiecare detaliu deoarece…

- Occidentalii si-au exprimat vineri ingrijorarea in legatura cu aparenta dorinta a autoritatilor kosovare de a pune sub semnul intrebarii infiintarea unui tribunal special privind presupusele crime ale liderilor rebeliunii separatiste din anii 1998-1999, transmite AFP preluat de agerpres. O asemenea…

- Occidentalii si-au exprimat vineri ingrijorarea in legatura cu aparenta dorinta a autoritatilor kosovare de a pune sub semnul intrebarii infiintarea unui tribunal special privind presupusele crime ale liderilor rebeliunii separatiste din anii 1998-1999, transmite AFP. O asemenea decizie…

- Mirel Radoi a dezvaluit astazi ca Gigi Becali și l-ar dori pe Alexandru Mateiu de la CSU Craiova, iar sursele GSP.ro susțin ca patronul FCSB a luat deja legatura cu jucatorul. Gigi Becali s-a interesat de situația lui Mateiu prin interpuși și a aflat cum il poate transfera. Jucatorul n-ar spune nu ofertei,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, sustine, la RFI, ca nu exista niciun articol in cele trei legi adoptate de Parlament care sa influenteze independenta justitiei. El mai spune ca Uniunea nu a negociat nimic cu PSD.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea. Intrebat marti, la MJ, daca poate fi grabit procesul de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita,…

- Berbec. Eclipsa partiala de soare din 13 iulie anticipeaza lucrurile care se pot intampla spre final de an si vizeaza familia si cariera. Taur. Cele patru eclipse din Varsator si Leu iti sustin devenirea si te ajuta sa identifici noi oportunitati. Gemeni: Vor avea nevoie de eclipse…

- Pe 18 decembrie 2017, Luna Noua (conjuncța Soare-Luna) se formeaza in semnul Sagetatorului și reprezinta un nou inceput pentru toata lumea, in funcție de sectorul astral care este influențat de aspect. Acum este momentul sa se acționeze deoarece toate proiectele și activitațile demarate la Luna Noua…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel vineri la partile implicate in criza nord-coreeana sa deschida ''canale de comunicare intarite'' pentru o solutie politica, apel lansat in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP.Reuniunea,…

- Un procuror turc a cerut luni pedepse cu inchisoarea pe viata pentru trei jurnalisti judecati in legatura cu lovitura de stat esuata din iulie 2016 din Turcia, a informat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Fratii Ahmet si Mehmet Altan, precum si jurnalista Nazli Ilicak, sunt acuzati ca ar fi…

- BERBEC: Vei avea reușite atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Daca unele lucruri nu au dat roade pana acum și ai așteptat mult timp, aceasta așteptare se pare ca a meritat in cele din urma. Insa vei lua o decizie importanta in ceea ce privește desparțirea de un partener…

- Nia Payne, in varsta de 26 de ani, spera sa urmareasca eclipsa solara de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, insa nu iși imagina pe atunci ca urma sa ajunga la camera de garda cu un semn in forma de semiluna care ii obstrucționeaza vederea, informeaza CNN. Leziunea oculara suferita de…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat o acțiune de protest fața de deschiderea oficiului de legatura NATO la Chișinau. In frunte cu deputații socialiști Vasile Bolea, Vlad Batrincea și Marina Radvan, membri și susținatori ai PSRM au manifestat in fața Universitații Libere Internaținale…

- Meghan Markle (36 de ani), logodnica Printului Harry al Marii Britanii, apare intr-un clip video in care ii povesteste celei mai bune prietene ale sale, pe cand avea doar 18 ani, ca ea si tatal ei „nu se afla in cele mai bune relatii“.

- Denisa de la Bambi s-a despartit de Catalin Cazacu, dar tine legatura zilnic cu fostul iubit, desi acesta este implicat intr-o relatie. O situatie complicata cu care actuala partenera a pilotului s-a impacat. Cantareata a vorbit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , despre…

- Mii de oameni sunt asteptati de 1 Decembrie sa ia parte la proteste in mai multe orase din tara, fiind convinsi ca statutul Romaniei ca o democratie functionala pro-occidentala este in pericol. Romania a fost laudata in ultimii ani pentru eforturile de a diminua coruptia de la nivel inalt. Dar faptul…

- Grupul GEFCO, un jucator global in logistica industriala si lider european in logistica auto, anunta sosirea in Franta a trenului bloc incarcat cu containerele sale, dupa un parcurs de 11.000 de km, avand ca punct de plecare China. Trenul a transportat containere de 40ft din Wuhan, China,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit sute de reclamatii in legatura cu campania Black Friday si urmeaza sa faca publice detalii, a declarat Bogdan Pandelica, presedintele Autoritatii, in cadrul unui eveniment organizat de Consiliul Concurentei. „Actiunea de Black Friday…

- Nereguli grave sesizate de inspectorii Guvernului dupa controlul declansat, la cererea premierului Mihai Tudose, la cel mai mare producator și principal furnizor de gaze naturale din Romania.Citeste si: Tudose anunta o NOUA lege. Ce le pregateste ministrul de Interne soferilor - VIDEO…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Paul Stanescu, sa anunte obiectivele majore de investitii care vor fi finantate, in 2018, in municipiul si judetul Iasi. De asemenea, s-a cerut motivul pentru care Iasul, un oras…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca majorarile de preț la oua inregistrate in ultima perioada nu sunt justificate și l-a acuzat pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, ca a prezent date și analize "superfluu, impotriva...

- Pe 22 noiembrie Soarele traverseaza semnul Sagetatorului, iar acest aspect impune o necesitate de maturizare și responsabilizare mai mare pentru fiecare zodie in parte, in funcție de domeniul afectat. In zilele ce urmeaza toți nativii vor fi puși la incercari menite sa vindece vulnerabilitațile existente…

- Nu doar șahul este sportul minții. Aceeași titulatura o pot primit multe alte sporturi și tehnici de antrenament, care construiesc un mental puternic. Consolidarea increderii in sine, cu ajutorul sportului, se intampla in doua moduri: pe de o parte, devenim mai increzatori atunci cand inregistram reușite,…

- In noaptea dinspre 18 spre 19 Noiembrie, sambata spre duminica mai exact, va fi Luna Noua. Oare cum vor fi zodiile influențate de aceasta faza? Pentru a afla, citește materialul de mai jos.