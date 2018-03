Cum te fură statul la pensie Odata cu trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la salariat, masura fiscala intrata in vigoare la inceputul acestui an, contribuția la Pilonul II de pensii a fost redusa de la 5,1% la 3,75%. La salariul mediu brut, contribuția trebuia sa fie mai mare cu jumatate de punct procentual pentru a nu scadea suma efectiva catre Pilonul II. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa creasca procentul de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice destinat ONG-urile din sanatate la 3,5%, a declarat marti ministrul de resort, Eugen Teodorovici. "Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea celor cu nevoi…

- Ministrul Tudorel Toader infrunta maladiile justiției In confuzia intreținuta in Romania actuala, ministrul Tudorel Toader a amintit, cu Raportul privind activitatea manageriala din DNA (nr.17472 din 22.feb.2018), ce inseamna sa cunoști dreptul, sa il gandești responsabil și sa il aplici cu buna credința.…

- Revolutia fiscala, concretizata mai nou prin depunerea Declaratiei unice aduce noi reguli inclusiv pentru plata contributiilor pentru pensii, stabilind un prag minim raportat la salariul minim pe economie, dar lasand loc pentru raportarea la salariul maxim din sectorul public.

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- Taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ar trebui recuperate pana pe 31 decembrie 2018, iar timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. Cand trebuie…

- Inflatia din luna februarie anuntata de Institutul National de Statistica (INS), de 4,3%, are la baza cresterea preturilor administrate, respectiv la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, a afirmat, joi, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Statul ar putea stabili limite pentru dobanzile la credite, iar ratele ar scadea, astfel, simtitor. In parlament a fost depus un proiect de lege, iar daca se va aproba, multe banci ar trebui sa taie...

- In prezent, BCR Pensii aplica un comision reprezentand 3% din contributia bruta a participantilor. Cu cat contribuția este mai mare, cu atat valoarea nominala a comisionului este mai mare. Prin masura aplicata de la 1 iunie 2018, comisionul aplicabil contributiilor va ramane la 3%, dar nu…

- Armata braziliana se va ocupa de combaterea criminalitatii in statul Rio de Janeiro, cazut prada unei intensificari a violentelor in fata careia autoritatile locale par depasite, relateaza vineri AFP. Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care…

- "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei susține ca toate cultele religioase ar trebui lasate sa respire, dupa ce ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus ca biserica ar trebui impozitata. „Ceea ce dorește domnul Teodorovici se intampla deja. BOR colaboreaza cu statul, ca și celelalte culte religioase,…

- Statul incurajeaza munca platita corect și care ii poate asigura o pensie decenta celui care o presteaza. Este motivul pentru care contribuțiile au fost transferate de la angajator la angajat, pentru ca ele sa ajunga la fondul de pensii. Prevederea legala, ca la contractele pentru cateva ore sa fie…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Prognozele de inflatie pentru anul 2018, reviziuite in sus de BNR Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie pentru trimestrele I si II 2018, dar si cele pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei…

- Guvernul va adopta astazi ordonanta de urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Documentul a primit avizul Comitetului Economic și Social. Ionuț Gheorghe și Daniel Coman vin cu mai multe informații.

- Veste buna pentru copiii din România care s-au nascut sau se vor naște dupa data de 1 ianuarie 2018. Statul român vrea sa le ofere câte 10.000 de euro pentru a putea sa-și continue studiile, sa-și cumpere o casa sau sa-și deschida o afacere.

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- De când se stiu, serviciile sunt un subiect delicat în România. Mai nou, au devenit unul mai fierbinte decât castana pe care baietii cu ochi albastri si stapânii lor mafioti obisnuiesc s-o scoata din foc cu

- Ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca presiunea birocratica asupra contribuabilului trebuie sa scada, sustinand ca Romania are un regim fiscal foarte atractiv, dar ca principala problema este partea birocratica, care ii sperie atat pe contribuabili, cat si pe investitori, scrie News.ro.…

- Republica Moldova va incepe negocierea unui proiect de Acord privind stabilirea si exportul prestatiilor de asigurari sociale cu Italia. Comisia politica externa si integrare europeana a avizat miercuri, 31 ianuarie, un proiect in acest sens.

- Senatorul PNL Carmen HARAU acuza PSD și ALDE pentru faptul ca, in noul program de guvernare al Guvernului Dancila, au inșirat, pe nu mai puțin de 278 de pagini, promisiuni cu duiumul, o sumedenie de iluzii, salarii și pensii mai mari, c promise a fi platite mai tarziu, plus mii de Km de autostrazi.…

- Andreea Esca a marturisit ce intrebare detesta sa i se puna, dar cu toate acestea n-a scapat de ea. Andreea Esca, care este casatorita cu omul de afaceri Alexandre Eram , a acordat un interviu unde a vorbit despre diverse lucruri din viața sa. Printre acestea, vedeta de televiziune a marturisit și…

- Propunerea a venit din partea BNR, iar Custodele Coroanei admite ca, mai intai, trebuie gasit in arhive inventarul podoabelor trimise la Moscova de strabunica Majestații Sale. Familia Regala a vizitat astazi reverva de aur a Bancii Nationale a Romaniei.

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viața joi, 25 ianuarie, la 101 de ani. Deși era de așteptat ca acest lucru sa se intample din cauza problemelor de sanatate pe care le avea, vestea a intristat o țara intreaga, iar de astazi Romania este și mai saraca, scrie bugetul.ro.Intr-un interviu…

- Suma exacta de plata depinde de mai mulți factori, iar din acest articol iți poți estima contribuția la pensii datorata pentru perioadele din ultimii cinci ani in care n-ai avut calitatea de asigurat in sistemul public (sau in alte sisteme autohtone) de pensii. Cu ajutorul calculatorului…

- Pana la finele anului 2018, romanii au posibilitatea de a achita retroactiv contribuția la pensii pentru perioadele anterioare in care n-au fost asigurați in niciun sistem de pensii, insa numai in limita a cinci ani. Suma exacta de plata depinde de mai mulți factori, iar din acest articol iți…

- Andrew Popper, șeful Casei Regale, a declarat la o televiziune de stiri ca cele doua castele Peles si Pelisor au fost date Ministerului Culturii pentru o chirie foarte mica, dar ca institutia nu le-a întretinut, asa cum promisese.

- Lia Olguta Vasilescu scrie pe Facebook, despre cazul presedintelui CJ Neamt Ionel Arsene, ca acesta este inca un abuz al DNA impotriva unui lider PSD, sustinand ca dosarul este unul superficial. Arsene a fost plasat vineri sub control judiciar.

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, odata cu „Revoluția Fiscala” aplicata de fostul premier Mihai Tudose, in legislație, au ramas trei contribuții sociale. Contribuția la pensii este una dintre ele și este datorata, in principal, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, conform Codului…

- "CNMR A AVUT DREPTATE. GOLANII DE LA "64 COMITATE" AU UMILIT STATUL ROMAN LA BUDAPESTA!. CEREM EXPLICATII URGENTE AMBASADORULUI ROMAN LA BUDAPESTA SI MINISTRULUI DE EXTERNE!!. SOLICITAM LUI MELESCANU CONVOCAREA DE URGENTA A AMBASADORULUI UNGARIEI PENTRU EXPLICATII!!!!!SOLICITAM AMBASADEI UNGARIEI…

- Senatorul PNL Florin Cițu face o analiza economica prin care incearca sa arate ca actualele creșteri de pensii și salarii se fac cu bani din viitor, mai precis cu banii pe care ”generația decrețeilor” ii platesc drept contribuție la Pilonul II de pensie. Citește și: Gabriela Firea intervine…

- Existența partidelor maghiare din România - UDMR, PPMT și PCM - este contestata de Coaliția Naționala pentru Modernizarea României. „Coalitia Nationala pentru Modernizarea României a luat decizia de a contesta în Instanța funcționarea politica și parlamentara…

- Modificarea Codului fiscal aduce o serie de noutati pentru persoanele fizice autorizate (PFA), incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre modificari in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile. „De la 1 ianuarie 2018 a fost redusa cota de impozit pe venit de…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor la curent si apa informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.

- Unul dintre cei mai longevivi directori de instituție deconcentrata din Buzau iese la pensie. Este vorba despre Cecilia Manolescu, care, timp de 7 ani, a condus Inspectoratul Teritorial de Munca in calitate de inspector șef. „Da este adevarat, ies la pensie, am 61 de ani din care ultimii 7 ani in funcția de…

- Scandalul nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor i-au facut pe multi romani sa fie mai chibzuiti. Pun bani deoparte, pe baza unui cotizatii lunare, pentru a-si asigura un venit in plus la batranete. Sumele pe care fondurile le investesc in actiuni si obligatiuni au un randament…

- Anul acesta veștile nu sunt tocmai bune pentru cine vrea sa cumpere o locuința cu ajutorul programului guvernamental Prima Casa. Statul da cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor, asa ca amatorii trebuie sa aiba dosarele bine pregatite, ca sa fie siguri ca bancile le…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, intrate in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, prevad transferul contributiilor de la angajator la angajat, Split TVA, care obliga firmele care au restante la achitarea TVA sau cele in insolventa sa plateasca defalcat TVA. Modificarile Codului Penal prevad printre altele…

- Examinarea dosarului lui Dorin Chirtoaca a fost din nou amanata. Potrivit primarului suspendat, procurorii și statul tergiverseaza intenționat procesul. "Astazi s-a confirmat ce am spus inca din vara acestui an. De atunci am insistat asupra asoluționarii cererilor depuse de avocați, care trebuiau examinate…

- Manuscrisul volumului „120 journees de Sodome", de Marchizul de Sade, si „Manifeste du Surrealisme", de Andre Breton, recent clasate patrimoniu national, au fost retrase din licitatia care urma sa aiba loc miercuri, iar statul francez are la dispozitie 30 de luni sa stranga fonduri pentru a le cumpara.

- Sunt persoana cu handicap, gradul II, accentuat și, pina in luna noiembrie, am beneficiat de scutirea de impozit pe venit. Incepand din luna noiembrie, Casa de pensii Slobozia, unde m-am pensionat, imi percepe impozit de 16 la suta pe pensie. Este legal? S-a schimbat legea? Persoana cu handicap este…

- Trei categorii de romani vor putea sa ceara sa li se dea, deodata, toti banii din contul de pensie privata, Pilonul II. Pana acum erau reglementate detaliile prin care numai doua categorii de persoane puteau face acest lucru, toti ceilalti contribuabili primind banii in transe.

- ana la finele anului 2018, romanii au ocazia temporara de a achita retroactiv contribuția la pensii pentru perioade anterioare in care n-au fost asigurați in niciun sistem de pensii, insa numai in limita a cinci ani. Masura este prevazuta de Legea nr. 186/2016 și de la apariția acesteia cititorii noștri…

- Senatul a adoptat proiectul de lege de aprobare a OUG 82/2017 prin care punctul de pensie se majoreaza de la 1.100 de lei la 1.250 de lei si pensia minima garantata creste la 640 de lei de la 520 de lei incepand cu 1 iulie 2018. Același document mai stabilește ca indemnizatia minima de crestere a copilului…