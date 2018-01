Cum te ajută un ou fiert tare să controlezi nivelul de zahăr din sânge Știai ca un ou fiert tare te poate ajuta sa reglezi nivelul zaharului din sange? Iata cum! Un nivel ridicat de zahar in sange pentru perioade lungi poate crește riscul apariției bolilor de inima și accidentelor vasculare cerebrale, bolilor de rinichi, problemelor de vedere și problemelor nervoase. Monitorizarea colesterolului este importanta daca ai diabet, deoarece aceasta afecțiune este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare. Nivelurile ridicate de colesterol din sange cresc, de asemenea, riscul de a dezvolta boli cardiovasculare. De aceea este important ca oricine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Aport minim de calorii Merele au o densitate calorica mica și un conținut mare de apa, un fruct de marime medie fiind alcatuit din aproximativ 85% lichid. Alimentele bogate in apa ofera organismului o senzație de sațietate indelungata, reducand numarul de calorii zilnice. Un mar are, in medie,…

- Printre ele se numara obezitatea abdominala, nivelul trigliceridelor si al glicemiei. Iata cateva sfaturi pentru barbati, in ceea ce priveste amenintarile la sanatatea lor. Ce inseamna obezitatea abdominala pentru barbati Daca circumferinta abdomenului masoara mai mult de 102 cm, inseamna…

- Sarmalele, friptura de porc, toba, piftia, salata de boeuf si cozonacul sunt alimente nelipsite de pe masa romanilor in ziua de Craciun. Nutritionistii avertizeaza ca in aceasta perioada obisnuim sa mancam mai mult decat intr-o zi obisnuita, astfel ca riscul aparitiei tulburarilor digestive este destul…

- Beneficiile renunțarii la fumat se resimt ȋnca din primele minute, susțin medicii pneumologi. La 20 de minute de la inhalarea ultimului fum de țigara, tensiunea arteriala scade la valori normale. La 8 ore de la stingerea țigarii, nivelul de monoxid de carbon din sange se normalizeaza. La 24 de ore de…

- Stimuleaza sistemul imunitar, iti ofera energie si creste calitatea sangelui. In plus, se spune ca poate trata si celulele canceroase.Este foarte usor de preparat, fiind gata in doua minute. Spala bine toate ingredientele si pune-le intr-un blender. Adauga amestecul intr-o sticla si tine la frigider…

- Diabetul de tip 1 reprezinta o afecțiune in cazul careia corpul nu mai produce insulina. Deoarece organismul are nevoie de insulina pentru a supraviețui, aceasta trebuie furnizata corpului. Se mai numește și diabet juvenil sau insulino-dependent.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) monitorizeaza zilnic preturile principalelor produse alimentare, precum oua, unt, lapte, zahar, ulei sau paine, din lanturile de magazine de comert modern Kaufland, Mega Image si Carrefour. Raportul pe care ministrul Agriculturii, Petre Daea, il primeste…

- Experții avertizeaza ca o serie de produse de curațenie pot provoca boli fatale. Toate femeile folosesc la curațenia casei inalbitori sau dezinfectanți puternici, iar aceștia cresc riscul apariției unei boli pulmonare fatale cu 32%. Folosirea dezinfectanților puternici crește riscul dezvoltarii unor…

- O fetița de 11 ani care suferea de o malformație a vaselor de sange de la nivelul feței a fost salvata de medicii timișoreni, care au reușit recent, printr-o a doua intervenție, rezolvarea completa a cazului. La sfarșitul lunii septembrie, copila a ajuns de urgența in mainile doctorilor cu o hemoragie…

- Sistemul bancar romanesc are indicatori prudentiali de solvabilitate, profitabilitate si structura bilantului mai buni decat media europeana, in timp ce calitatea activelor face in continuare nota discordanta, din cauza ratei creditelor neperformante si a celei a creditelor cu masuri de restructurare,…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor este construit pe un deficit cash estimat la 2,97% din PIB, deficitul ESA fiind preconizat la 2,96% din PIB, iar in sectorul bugetar vor fi mentinute masuri precum compensarea cu zile libere si nu in bani a muncii efectuate suplimentar, neacordarea…

- Nu consumați in exces zahar! Iata atenționarea medicilor specialiști in nutriție. Consumul de zahar poate dauna sanatații și de aceea este bine sa fim prudenți și chiar sa incercam sa il inlocuim. Zaharul este prezent aproape peste tot, de la diversele dulciuri gasite in comerț și pana la bauturile…

- Jurnalista Andreea Sava spune ca, desi oamenii cred ca unele alimente îngrașa, situatia sta cu totul altfel. Cartoful Are, poate, cea mai proasta reputație, dar asta și pentru ca este excesiv de prezent în forma prajita și, aproape în exclusivitate,…

- Oamenii de stiinta sustin ca, in ciuda tuturor eforturilor, sunt cateva lucruri care te impiedica sa slabesti. Cu siguranta le faci si tu in fiecare zi. Nu dormi suficient - Daca dormi mai putin de sapte ore pe noapte, nivelul cortisolului, hormonul stresului, creste. La fel se intampla…

- Trei persoane au fost gasite ucise in propria casa de catre o ruda, venita sa le predea un document. Barbatul i-a gasit pe cei doi soți zacand intr-o balta de sange. Din cauza traumatismelor de la nivelul capului, cei doi au fost de nerecunoscut. O tripla crima a avut loc in județul Satu Mare. Trei…

- „€Avand in vedere previziunile avansate de catre Comisia Europeana, in ceea ce priveste probabilitatea aparitiei, cu aceeasi frecventa, a unei noi epidemii de influenta aviara inalt patogena si in iarna anului 2017-2018, s-a dispus pregatirea implementarii masurilor suplimentare pentru diminuarea riscurilor…

- Berbec Berbecii sunt insetati de adrenalina si exista riscul sa se puna in pericol, doar pentru ca urasc sentimentul de plictiseala. Nu sunt maestri ai autocontrolului si exista riscul sa aiba probleme cu autoritatile. Taur Taurii sunt firi senzoriale si pofticioase. Le plac…

- Diabetul este una dintre cele mai mari probleme de sanatate cu care se confrunta omenirea in acest secol. Numarul persoanelor afectate de diabet a crescut de 4 ori in 34 de ani, ajungand la 422 milioane in 2014. Conform datelor furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații (WHO), la ora actuala aproape…

- Cercetatorii chinezi au descoperit insa o modalitate simpla si eficienta prin care poate fi prevenit cancerul de plamani. Potrivit oamenilor de stiinta de la Centrul pentru Preventie si Control Jiangsu, consumarea usturoiului crud de doua ori pe saptamana scade cu 44% riscul cancerului pulmonar.…

- Diabetul este o afecțiune comuna, care afecteaza mulți oamenila nivel mondial. El apare atunci cand pancreasul oprește producerea de insulina sau atunci cand organismul nu este capabil sa utilizeze in mod corespunzator insulina care este prezenta in organism, cu acest remediu

- Riscul de formare a cheagurilor de sange crește odata cu perioada de timp petrecuta in fața televizorului, chiar și daca persoanele respective efectueaza cantitatea recomandata de activitate fizica, potrivit unui studiu citat de Xinhua.

- Mihai Cosmin Popescu, realizator Radio Romania Actualitați spune ca o problema legata de manele ar fi mesajul pe care acestea il transmit. "N-avem nimic cu ei, dar amandoi suntem legați de radioul public, am 30 de ani de cand lucrez acolo și eu cred ca misiunea noastra este sa ridicam nivelul…

- Fie ca le consumam pentru a ne proteja ficatul și inima sau, pur și simplu, fiindca ne place sa avem un regim de viața sanatos, un lucru e clar. Puteți introduce curmalele in meniul dumneavoastra zilnic, atata vreme cat consumul nu va fi exagerat. Curmalele au o valoare nutriționala semnificativa,…

- Unul dintre motivele principale pentru care mango nu ar trebui sa lipseasca din alimentația ta este cantitatea mare de antioxidanți pe care ii conține, transformand acest fruct intr-o adevarata arma impotriva unor boli precum cancerul sau leucemia. Nutrimenții despre care vorbim fiind izoquercitrina…

- Atat albusul, cat si galbenusul din ou sunt bogate in nutrienti - proteine, vitamine si minerale. In plus, galbenusul contine colesterol, vitamine solubile in grasimi si acizi grasi esentiali. Ouale sunt ingrediente importante pentru gatit,A compozitia lor chimica speciala fiind, literalmente, liantul…

- Operatiile de inima realizate dupa-amiaza vor avea o rata de succes mai mare, arata un nou studiu publicat in prestigioasa revista „The Lancet”. Riscul de complicatii este de doua ori mai mic decat la interventiile facute dimineata.

- Un roman a fost ucis cu sange rece in Spania. Motivul crimei este gelozia criminalului. Victima avea o relație cu fosta soție a acestuia. Fernando Oses Ezpeleta, de 53 de ani, a fost arestat de polițiștii spanioli, fiind acuzat de omor. Barbatul l-a injunghiat mortal pe George Coconașu, un roman de…

- Incepand cu prima zi a anului 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, ce a fost publicat saptamana trecuta in dezbatere publica…

- Un medicament folosit in mod normal pentru a trata refluxul gastroesofagian poate dubla riscul de cancer gastric, potrivit unor studii recente, scrie The Guardian. Inhibatorii de pompa de protoni (PPI) reduc...

- O viața sanatoasa nu inseamna neaparat o viața dulce sau condimentata. Astfel ca daca ai observat ca ai luat in greutate, deși mananci cat de cat sanatos, cantarește un pic sa vezi cat zahar consumi. Cosnumul de zahar poate afecta nivelul de insulina din organism, acest hormon care este eliberat…

- Prezent din ce în ce mai des în alimentația oamenilor, humusul este un aliment cu numeroase beneficii asupra sanatații corporale. Nautul din humus nu are grasimi și nici colesterol. În schimb, tahini din humus furnizeaza organismului acizi grași precum omega 3 și omega…

- Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecuta intre Medgidia si Cuza Voda. Doua persoane au murit pe loc si alte trei au ajuns la spital, doua in stare foarte grava. Prietenii unuia dintre cei grav raniti au lansat un apel pe Facebook pentru cei care pot dona sange. "In urma teribilului accident…

- Veronica Patrașcu, din Suceava, ne intreaba care este indemnizația minima pentru creșterea copilului și ce indemizație se acorda pentru gemeni sau tripleți RASPUNS: Potrivit ultimelor modificari ale legislației in domeniu, indemnizația lunara pentru creșterea copilului se stabilește in cuantum de 85%…

- Nu este niciun secret ca exercitiile fizice regulate sunt esentiale pentru imbunatatirea sanatatii inimii. Totusi, pentru cei care doresc sa reduca in mod considerabil riscul aparitiei unei boli cardiace, un antrenament care combina...

- Modificarile stilului de viata pot ajuta la prevenirea a patru din zece tipuri de cancer. Rezultatele mai multor studii au demonstrat ca o bautura destul de simpla cum este ceaiul poate fi utila in lupta impotriva tumorilor maligne.

- Ghimbirul are mai multe beneficii decat a fi folosit ca mirodenie. Este de fapt incredibil de benefic pentru organism și poate ajuta la atenuarea unui numar de afecțiuni. Afla din randurile de mai jos cum acest tip de ceai iți imbunatațește starea de sanatate. Ceaiul de ghimbir il poți achiziționa simplu…

- Exista cateva semne de avertizare pe care corpul ti le da la debutul boli, pe langa nivelul crescut de zahar din sange, setea excesiva, vederea in ceata si vindecarea lenta a ranilor. Vedere mai buna - Nivelul tau de zahar din sange ar putea fi ridicat daca simti nevoia sa-ti dai jos ochelarii…

- Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca sunt constituite la nivelul judetului stocurile de material antiderapant si utilaje de interventie pentru actiunile de deszapezire, se arata intr-un comunicat al Prefecturii Maramures. Din totalul celor de 76 unitati administrativ-teritoriale, 28 isi asigura deszapezirea…

- Specialistii fac un anunt revolutionar. Acestia anunta legatura dintre tratarea chirurgicala a obezitatii si aparitia cancerului. Persoanele care sufera de obezitate severa și care sunt supuse unor intervenții chirurgicale pentru pierderea kilogramelor in plus ar putea avea un risc mai mic de a dezvolta…

- Implantul va reduce numarul de operatii care sunt efectuate asupra unui copil cu insuficienta mitrala. Dispozitivul in forma de potcoava se pune in jurul bazei valvei pentru a nu permite sangelui sa treaca.

- Bolile cardiovasculare reprezinta cea mai frecventa cauza de deces in lume. Iar principala problema este consumul excesiv de grasimi, in special de origine animala. Corpul uman este poate cel mai...

- Berbec – Horoscop 18 octombrie 2017 Profita de fiecare invitatie care ti se face azi si de fiecare cuvant bun indreptat spre tine, pentru ca toate contin energie pozitiva ce iti vor face ziua mai fericita, scrie teotrandafir.com. Chiar simti lumina calda a iubirii care te invaluie atunci cand…

- Atunci cand corpul tau nu poate folosi corespunzator insulina, se produce un dezechilibru care poarta numele de diabet zaharat. Aceasta afecțiune poate fi ținuta in frau cu o alimentație corespunzatoare.Citeste si: Alimentul la care trebuie sa renunți definitiv. Un medic atenționeaza: 'E otrava!'…

- Incidența diabetului a crescut considerabil in decursul ultimilor 50 de ani, in paralel cu cea a obezitații. In 2010 existau aproximativ 285 de milioane de oameni care sufereau de aceasta boala, in comparație cu aproximativ 30 de milioane in 1985. Complicațiile pe termen lung provocate de glicemia…