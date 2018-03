Cum te afectează echinocţiul de primăvăra în funcţie de zodie Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand din emisfera cereasca sudica in cea nordica, in jurul datei de 21 martie, reprezentand echinoctiul de primavara in emisfera nordica si echinoctiul de toamna in cea sudica. In mod cu totul special, anul acesta momentul de echinoctiu se impleteste cu ceea ce astrologii numesc „nunta cosmica"… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Dupa Martisor, Babe si Mosi, ne apropiem de momentul echinoctiului de primavara, ce marcheaza inceputul primaverii astronomice. El se produce in jurul datei de 20 martie, cand longitudinea astronomica a acestuia revine la valoarea de zero grade. Incepand de azi, durata zilei va fi in continua crestere,…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Horoscopul primaverii pentru zodia Berbec E timpul sa faci un pas mare inainte! Primavara aceasta, lasa in urma dezamagirile și gasește alte obiective care sa te motiveze. In urmatoarele luni, o poți lua de la capat sa iți reconstruiești fericirea. In urmatoarele trei luni, trebuie…

- Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in ultimii 8 ani, iar ele sunt foarte importante pentru ca Luna Noua le va scoate la suprafata fie ca ne plac fie nu. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice…

- Berbec Sambata: Te simți foarte motivat și ai o senzație de satisfacție atunci cand vezi ca ai reușit sa inchei cu bine o etapa. Pas cu pas, totul merge foarte bine! Duminica: Daca tot e duminica, te poți bucura de o zi de liniște in compania persoanei iubite. Nu te gandi la tot felul…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 19-25 martie 2018. Urmeaza o perioada complicata pentru zodii. Echinocțiul de primavara aduce energie, șanse și schimbari. Dupa 3 zile, insa, intra in acțiune Mercur retrograd, provocand tot fel de probleme. Afla cum va fi saptamana pentru zodia ta!…

- ”Stramoșii noștri atlanți erau foarte diferiti de omul actual, mai mult decat isi poate imagina cineva ale carui cunostinte se marginesc doar la lumea sensibila. Aceasta deosebire se refera nu numai la aspectul exterior, ci si la facultatile spirituale. Cunoștințele lor tehnice si intreaga lor cultura…

- Saptamana trecuta, Jupiter a devenit retrograd si va fi asa pana in iulie. Dar acesta nu este singurul tranzit major al lunii martie. In aceasta saptamana, Marte intra in Capricorn pentru sase saptamani, ceea ce va face ca toate semnele zodiacale sa ia tot ce spun mai in serios decat de regula. Deci…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- Berbec In martie Berbecul poate primi o multime de informatii pe care sa le impartaseasca cu oamenii din jurul sau. Venus si Saturn, care nu raspund la problemele lor din pozitie lor obisnuita, le vor sustine cauza si nu pot decat sa multumeasca cu adevarat si sa se bucure de asta. Dar…

- Efectele se resimt inca din 1 martie, cand Luna Plina din Fecioara este opusa Soarelui din Pesti. Zodiile incep sa nu fie mai preocupate de capitolul bani, si sa inteleaga ca viata este mai mult decat o alergatura dupa bani, facturi sau lux, si mai este nevoie si de dragoste. Incepand din…

- Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza…

- Horoscopul lunii martie 2018 va fi marcat de nu mai puțin de 10 evenimente astrologice majore: • 2 martie – Luna Plina in zodia Fecioara; • 6 martie – Mercur intra in zodia Berbec; • 7 martie – Venus intra in zodia Berbec; • 9 martie – Jupiter intra in “mers retrograd” in zodia Scorpion; • 17…

- Pe 6 martie, Venus si Mercur se muta in Berbec, ce poate solicita o atentie sporita la contul bancar si la cum iti cheltui banii. Pe 8 martie, Jupiter este retrograd unde va ramane pentru 4 luni. Jupiter te poate impinge cu putere si iti poate da niste teste. Pe 22 martie, Mercur este…

- O legenda a martisorului, originara din Moldova, povesteste despre o vrajitoare a iernii care, intr-o zi, i s-a casunat sa nu lase primavara sa se astearna peste pamant. Zana Primavara a recurs, in cele din urma, la un gest extrem: și-a taiat un deget, iar sangele scurs din rana a cazut peste zapada,…

- Horoscop MARTIE 2018: Daca pana acum – in culisele vieții fiecaruia dintre noi – am scris și rescris scenarii, ne-am gandit, am analizat mai mult sau mai puțin obiectiv situația in care ne aflam, dorințele, planurile noastre, pe parcursul lunii Martie vor ieși la iveala toate acestea, intr-un mod…

- Poate ca iți este greu sa crezi, inca poți citi mai departe pentru a te distra sau pentru a te destinde. Daca nu știi ora la care te-ai nascut, intreaba-ți parinții. Iata ce spune ora la care te-ai nascut despre tine: 00:00 – 02:00 Acest interval de timp este guvernat de Mercur. Persoanele…

- BERBEC Intre 17 și 18 februarie, la pranz, univers interior incarcat de sentimente nascute din amintiri, evocari. Berbecii se vor simți copleșiți de mulțimea trairilor care par sa-i țina in loc, mai ales ca, structural, ei nu sunt niște ființe care sa se simta in largul lor in vecinatatea…

- Previziuni astrologice pentru perioada 17-23 februarie. Soarele si Mercur vor intra in aceeasi zi in zodia Pestilor Berbec Intre 17 și 18 februarie, la pranz, univers interior incarcat de sentimente nascute din amintiri, evocari. Berbecii se vor simți copleșiți de mulțimea trairilor care par sa-i țina…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 5-11 februarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privința banilor. Citește…

- Afla tot ce iți rezerva astrele pentru aceasta luna și descopera principale previziuni din horoscopul lunii februarie 2018. Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna februarie 2018 Simți ca nivelul de energie incepe sa scada. Programul solicitant de la birou iți epuizeaza…

- In 2018 vom avea parte de nu mai puțin de 5 eclipse, 3 parțiale de Soare și 2 totale de Luna, dupa cum urmeaza: ・ 31 ianuarie, totala de Luna 15 februarie, parțiala de Soare ・12 iulie, parțiala parțiala de Soare ・27 iulie, totala de Luna ・11 august, parțiala de Soare Dupa cum vedeți, prima este in Leu,…

- Romania 2018 – Caracterizare O țara Sagetator – Soarele la 8 gr 26 Sagetator – migrarea masiva peste granițe pentru un caștig mai bun, dar și exportul de inteligența, Ascendentul la 20 gr 19 Varsator, Luna la 13 gr 58 Scorpion – asta este și explicația de ce romanii din Diaspora nu sunt uniți, Luna…

- Horoscopul saptamanii 22-28 ianuarie 2018 anunța o perioada in care realismul și responsabilitatea raman principalele coordonate in orice proiect, acțiune sau demers, iar nerespectarea obligațiilor asumate sau a cuvantului dat provoaca schimbari nedorite (in cariera, in relații, in afaceri etc.)…

- Mica Unire a fost legata de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 in Moldova și la 24 ianuarie 1859 in Țara Romaneasca. Oficial. Ocult, evenimentul din 24 ianuarie 1859 a avut ascendent in Pești. Acest aspect este caracterizat…

- Horoscopul saptamanii 15-21 ianuarie 2018 va fi marcat de 3 evenimente astrale importante: 17 ianuarie: Luna Noua in zodia Capricorn; 18 ianuarie: intrarea planetei Venus in zodia Varsator 20 ianuarie: intrarea Soarelui in zodia Varsator. Fiecare dintre acestea va influența…

- Horoscop Corpurile celeste s-au strans, cum fac mereu la inceput de an, intr-o emisfera a zodiacului, in șase zodii, de la Scorpion la Berbec, dispunerea de iarna cum spunea Jonathan Cainer. Nicio planeta retrograda, o tripla conjuncție, larga, intre Soare, Venus și Pluton in Capricorn, o a doua conjuncție…

- Pe 11 ianuarie 2018, Mercur a intrat in semnul Capricornului și va ramane aici pe tot parcursul lunii, atat in mișcare directa, cat și in mișcare retrograda. Din acest motiv, atat Capricornul, cat și celelalte zodii de Pamant vor fi avantajate in aceasta perioada. Potrivit spcialiștilor, Mercur face…

- Horoscopul saptamanii 8-14 ianuarie 2018 incepe cu 3 aspecte astrale armonioase, aducatoare de noroc și optimism pentru toate zodiile. Primele doua sunt formate de Jupiter, planeta Norocului, cu Soarele și cu Venus (planeta Iubirii). Cel de-al treilea este format de Marte, planeta Acțiunii…

- Potrivit astrologilor, în anul 2018, fiecare zodie ca avea o culoare norocoasa, iar multe dintre ele sunt asociate cu fericirea și succesul pe care-l vor avea pe parcursul celor 12 luni. Iata care este culoarea norocoasa a fiecarei zodii în acest an: Berbec Berbec…

- Toate lucrurile sunt facute din energie vibrationala. Unii oameni sunt constienti de energia care ii inconjoara si pot spune daca aceasta este ridicata sau scazuta. Pot simti vibratiile „bune" si cele „rele". Alti oameni nu poseda aceste capacitati.Iata cum iti dai seama ca si tu faci parte…

- Anul 2018 va fi marcat de doua aspecte importante. Retrogradarea lui Marte, planeta actiunii, in Capricorn si Varsator, in perioada 29 iunie – 28 august. Asta inseamna ca toate planurile referitoare la schimbarea statutului vor fi remixate. Tot ceea ce credem noi despre o anumita functie, o autoritate…

- Anul acesta vom avea solstitiu de iarna pe 21 decembrie. Din punct de vedere astrologic, acest fenomen se produce in aceeasi zi cu intrarea Soarelui in Capricorn, deci un prilej de ‘regenerare’ sufleteasca pentru toate zodiile. Berbec Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care…

- Specialistii astrologi citati de Bustle spun ca suprapunerea zilei reprezentata de solstitiul de iarna si Mercur Retrograd este un eveniment astrologic ce se intampla o data la 350 de ani. In cea mai scurta zi din an, de solstitiul de iarna, pe 21 decembrie, Soarele intra in Capricorn la cateva…