Cum supravietuiesti in Romania cu salariul minim [INFOGRAFICE]

- Practic, asta înseamna ca românii vor avea un venit net de 1.263 de lei pentru cei fara studii superioare, cu 100 de lei mai mult anul acesta, și 1.413 lei pentru cei cu studii superioare. De majorarea salariului minim vor beneficia aproape 1,4 milioane de angajati. Dintre acestia,…

- Speranta de viata in Romania in randul tinerilor este de 74 de ani, arata un studiu realizat de Eurostat pentru 2016, precizand ca Romania se afla la coada clasamentului. Tarile care se afla in top sunt: Spania, Italia, Franta, Elvetia sau Marea Britanie,unde acestia pot ajunge pana la 85 de ani.

- Modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor, arata reprezentantii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER), intr-un comunicat…

- Creșterea salariului minim e trecuta in ​ Programul de Guvernare 2018-2020 , la pagina 27, unde se prevede creșterea salariului minim la un nivel echitabil și introducerea salariului minim pentru persoanele cu studii superioare. "In ceea ce privește salariul minim, acesta va crește o data pe an, așa…

- Fundația Friedrich Ebert (FES) Romania a lansat saptamana trecuta studiul ”Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populația Romaniei”. Studiul este realizat pentru FES Romania de catre Syndex și Institutul de Cercetare a Calitații Vieții in perioada august-septembrie 2018. Conceptul…

- ♦ Premierul Viorica Dancila a anuntat ieri ca majorarea salariului minim de la 1.900 de lei la 2.080 de lei brut lunar se va aplica de la 1 decembrie 2018 sau de la 1 ianuarie 2019, nu mai devreme ♦ In conditiile in care peste 2 milioane de angajati din totalul celor 3,5 milioane de angajati din mediul…