- Ieri, Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu" a imbracat haine de sarbatoare. Ca in fiecare an, spiritul acestei zile, in care unitatea scolara isi serbeaza numele sub ocrotirea patronilor sai spirituali, Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil a adus mai aproape unii de ceilalti cadrele didactice, elevii…

- Calendar ortodox 10 noiembrie. Potrivit calendarului ortodox al lunii noiembie, credinciosii ii praznuiesc pe Sf Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru si Cuart. Acestia fac parte din cei saptezeci de apostoli. Olimp si Rodion au suferit moarte martirica in vremea lui Nero, in cetatea Romei.

- Biserica praznuiește, an de an, pe 8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Rugaciunea catre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil este foarte puternica. „Dumnezeule Atotputernic, trimite-Ți Arhanghelul Tau, Mihail, spre ajutorul robului Tau (se rostește numele). Sa-l scoata din mana…

- Cu ocazia sarbatorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil transmitem tuturor aiudenilor care iși serbeaza azi onomastica, un calduros „La multi ani”, multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi. Citește și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, ocrotitorii jandarmilor, sarbatoriți…

- Rugaciunea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril „Preaslavit print al ostirilor ceresti, Sfinte Arhanghele Mihaile, apara-ma pe mine, robul/roaba lui Dumnezeu (Numele) si pe (Numele) copiii, sotul (sotia), parintii, etc. de duhurile rele raspandite in vazduh, de rautatea oamenilor, de tot…

- Preasfintitul Parinte Episcop Iustin va sluji de hram la biserica „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” din Baia Mare Joi, 8 noiembrie 2018, incepand cu ora 9,30, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, va oficia Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica cu hramul „Sfintii…

- Sarbatoare mare duminica, 4 noiembrie, in Buciumi. A avut loc Sfanta Liturghie in biserica “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil”, preot paroh Ciprian Coza, secretar protopopesc. Parohia Buciumi face parte din Protopopiatul Chioar. Cu aceasta ocazie Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului…

- Sanctiunea a fost aplicata de Politia Locala de la Braila, dupa ce a Biroul Electoral Judetean a stabilit ca afisul incalca legea electorala deoarece foloseste simboluri nationale. Afisul a fost dat jos. Si la Galati a izbucnit un scandal legat de publicitatea la referendum, dupa ce mai multe afise…