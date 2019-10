Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 6 septembrie, in jurul orei 09.50, o femeie care mergea cu un autobuz din Sibiu s-a vazut deposedata de suma de 14.075 dolari. Hoții au „lucrat” in echipa. Doi dintre ei - un barbat in varsta de 50 de ani, din București și un altul, neidentificat deocamdata -, au facut „paravan” pentru cel…

- Un tanar din Carei a fost talharit de trei satmareni care l-au luat la ocazie. Polițiștii i-au reținut pe talhari pentru 24 de ore, a notat presasm.ro. Un barbat de 31 de ani, din municipiul Carei, județul Satu Mare, a sesizat luni, 2 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Valea lui Mihai…

- Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș a fost sesizat cu privire la un caz de lipsire de libertate, comis pe teritoriul Spaniei, victima fiind o femeie in varsta de 51 de ani, din Lugoj. Lugojeanca a fost sechestrata și abuzata de catre concubinul cu 15 ani mai tanar, și…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat joi ca grupul de lucru constituit pentru analiza prevederilor legislative care privesc infractiunile cu violenta a constatat ca sunt deficiente in modul de incriminare a infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal. "Am constatat deficiente in modul…

- Politistii au demarat cercetari dupa ce in cursul serii de vineri au primit o sesizare conform careia un barbat ar fi fost injunghiat in parcarea unui supermarket din cartierul Nicolina."In jurul orei 20,50 am fost sesizati prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca un tanar ar…

- Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea infracțiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, fapta prevazuta de Codul penal. Conform investigațiilor efectuate, la data de 3 august, in jurul orei 15:50, cel in cauza – un tanar in varsta…

- Un tanar care a ajuns la Cluj pentru a participa la festivalul Untold a fost talharit ieri dimineața, in Parcul Cetațuia din oraș. Victima a fost acostata de trei tineri, care, sub amenințarea cuțitului, i-au sustras banii și telefonul mobil, a notat stiridecluj.ro. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Politistii din municipiul Tecuci au identificat un minor, din localitate care, in contextul unui joc cu un prieten, a sesizat in mod fals, la numarul unic de urgenta 112, ca ar fi fost victima unei infractiuni de lipsire de libertate. La data de 30 iulie a.c., ora 14.35, Politia Municipiului Tecuci…