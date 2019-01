Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat și-a piedut viața, in aceasta dimineața, in gara din Alba Iulia, in timp ce se afla pe un tanc. Se pare ca acesta a fost electrocutat, in timpul descarcarii unor tancuri pentru parada de 1 Decembrie. Acesta s-ar fi atins de la linia de cale ferata care se pare ca in mod normal ar fi trebuit…