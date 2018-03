Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, potrivit acestui studiu, 53% dintre pasagerii care au probleme cu zborurile lor considera ca au dreptul sa primeasca o compensatie de pana la 600 euro, iar 44% dintre pasagerii afectati de zborurile intarziate sau anulate nu depun o plangere. In acelasi timp, 66% dintre pasagerii…

- Gheorghe Marmureanu a vorbit despre viitorul mare cutremur din Romania, facand declarații la 41 de ani de la devastatorul seism din 4 martie 1977 . Gheorghe Marmureanu a studiat periodicitatea producerii marilor seisme din Vrancea și susține ca a ajuns la concluzia ca aceste cutremur se repeta intr-un…

- Copiii din noua generatie se joaca, mananca si isi fac prieteni in fata calculatorului. Stau prea putin afara, iar un ultim studiu scoate la iveala ceea ce specialistii numesc "boala intunericului". Adica, lipsa luminii naturale duce la probleme grave de vedere. De la varste fragede, elevii stau in…

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 150 mm de pe strada Eroilor din orasul Techirghiol, RAJA Constanta a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 01 martie 2018, in intervalul orar 10,15 18,00. Sunt afectati de lipsa apei consumatorii…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Galati anunta ca a fost aprobat "Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 - 2019". Astfel, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. Copiii…

- Din cauza condițiilor meteorologice, cursurile au fost suspendate in toate școlile, gradinițele și liceele din Capitala, pana pe data de 2 martie. In acest context, Primaria Sectorului 4 vine in ajutorul parinților care nu au unde sa-și lase copiii in aceasta perioda, punandu-le la dispoziție opt centre…

- Primarul Gabriela Firea a anuntat la comandamentul de iarna ca scolile, gradinitele si liceele vor fi inchise toata saptamana din cauza viscolului si a gerului. Edilul a precizat ca primaria poate veni in ajutorul parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii. „Pentru situatiile exceptionale, in…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Alepul era in urma cu șase centrul economiei siriene si un oras infloritor, insa lașase ani de la lansarea bataliei sangeroase, victimele razboiului civil au ocupat deja fiecare parcela libera din cimitire, iar locuitorii sunt obligati sa-si ingroape apropiatii, care au fost ucisi in raidurile aeriene…

- De cele mai multe ori, barbații care iși inșala partenerele nu se despart de acestea. Știi de ce? Iata care sunt motivele pentru care barbații nu-și parasesc iubitele chiar daca le inșala: 1. O mica vacanța. Vor sa iasa din rutina și sa se odihneasca puțin, sa se detașeze de…

- Divorțul de Ilie Nastase pe care Brigitte il anunțase in urma cu puțin timp pare sa fie un drum cu tot felul de suișuri și coborașuri. Dupa ce bruneta a mers sa depuna actele, exista acum tot felul de semne ca ar putea regreta decizia.

- Ce trebuie sa faca parinții cand copiii lor au examene? Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, spune clar: sa gaseasca un echilibru intre exigența și permisivitate, adica sa știe cand sa-i impinga de la spate sa invețe și cand sa-i lase in pace. Totodata, este foarte important ca parinții sa-și…

- Platforma Romania 100, ONG-ul fondat de ex-premierul Dacian Cioloș, cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „degringolada” creata de ”experimentul PSD-ALDE cu salarizarea publica”. „PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut…

- Nu scapam de viroze. Potrivit datelor Directiei Sanatate, saptamana trecuta, numarul imbolnavirilor a crescut cu 12 la suta si a ajuns la 2135. Potrivit specialistilor, cele mai multe cazuri au fost inregistrate la copii.

- Aveți mare grija cat timp va lasați copiii in fața televizoarelor, tabletelor ori telefoanelor inteligente. Excesul de tehnologie la varste foarte mici poate duce la tulburari din spectrul autist, spun medicii psihiatri.

- Aveți mare grija cat timp va lasați copiii in fața televizoarelor, tabletelor ori telefoanelor inteligente. Excesul de tehnologie la varste foarte mici poate duce la tulburari din spectrul autist, spun medicii psihiatri.

- Madalina a recunoscut, in platoul unei emisiuni TV, ca este intr-o rtelatie cu celebrul Kamara. Ea a povestit cum l-a cunoscut, cum s-au plimbat prin Brasov si ce are de gand pe viitor in privinta relatiei. Asta pentru ca artistul inca este casatorit, iar Madalina are statutul de amanta, lucru care…

- Consiliul Local Alba Iulia va aproba in ședința din 30 ianuarie costul mediu lunar de intretinere pentru copiii care frecventeaza cresele din Municipiul Alba Iulia, in anul 2018 și valoarea contribuției pe care parinții micuților trebuie sa o plateasca. Costul mediu lunar de intretinere pentru copiii…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de distributie app potabilp de pe strada Mircea cel Batran din localitatea Mihail Kogalniceanu, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei in aceasta seara, 17 ianuarie 2018, in intervalul orar 16,45 22,00.Sunt afectati toti consumatorii din localitate."Ne…

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana au format unul dintre cele mai instabile cupluri din randul vdetelor autohtone, iar relația lor a fost presarata cu scandaluri televizate interminabile, acuzații aspre și dezvaluiri din intimitate. In urma relației zbuciumate au rezultat doi copii, Maximus și Edi…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- ANP: 941 de persoane, eliberate ca urmare a aplicarii recursului compensatoriu, alte mii, eliberate conditionat Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca, pana duminica, au fost eliberate din inchisori, ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu, 941 de persoane. "În…

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8.

- Madalin Voicu, dezvaluiri interesante despre iubita lui. Fiul violonistului Ion Voicu a marturisit ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața lui. Iubește și este iubit și susține ca ințelegerea reprezinta cel mai important aspect intr-o relație. „Adriana este iubita și omul care m-a ajutat sa…

- Unul dintre rockerii cunoscuți pentru duritatea și pentru felul direct de a aborda situația pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de copiii sai. Iar pentru aceștia are o ”fața” pe care, probabil, și-o dorește orice copil pentru tatal sau.

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…

- In 2017, la fiecare masina noua s-au inmatriculat cinci masini vechi, dar asta este pe cale sa se schimbe. Pentru anul viitor, autoritatile pregatesc o noua taxa, care i-ar putea determina pe soferi sa se gandeasca de doua ori inainte sa cumpere o masina la mana a doua. 2018 ar putea aduce o schimbare…

- Dar dincolo de bunatatea de care dam dovada, de Craciun, Facebook-ul geme de fotografii care arata o lume perfecta. Oamenii fac ședințe foto langa braduț și cadouțe. Selfie-ul este deja demodat. Daca nu ai parte de o ședința in care sa pari perfect, imbracat intr-un pulover roșu, cu Moș Craciun pe…

- In perioada sarbatorilor de iarna, parintii sunt in cautarea cadourilor perfecte pentru copiii. De cele mai multe ori, acestia le cumpara micutilor jucarii educative. "Este nevoie sa investim in copii nostri ca sa aiba o dezvoltare adecvata.

- Este din nou perioada colindelor. Atenție la persoanele care va colinda sau pe care le colindați. Atragem atentia celor care merg, in aceasta perioada, la colindat, sa nu accepte invitatiile unor necunoscuti in casa, la petreceri sau la plimbari cu masina. Pentru a fi in siguranta, copiii ar trebui…

- Cinci oameni au fost raniți in urma unui accident rutier in localitatea Cosevita. Unul dintre ei a fost incarcerat și a decedat, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. ”Pentru descarcerarea, salvarea și stabilizarea raniților intervin echipaje reunite ale ISU Hunedoara și Timiș. In operațiuni…

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale a publicat marți in Monitorul Oficial Ordonanța de Urgența de modificare a OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate prin care parinții copiilor cu varsta pana la 16 ani cu afecțiuni medicale grave beneficiaza de concediu…

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- Cadourile lui Mos Craciun au ajuns in acest an si la copiii din Centrul de plasament "Curcubeul speranței" din orasul Vadul lui Voda. Micutii au așteptat cu mare nerabadare vizita moșului, mai ales ca i-au scris ravașe neincetat.

- Scandal de proporții intre Oana Zavoranu și Cristina Șișcanu. Cele doua s-au luat la harța de la problema alaptarii in public și au ajuns sa iși arunce vorbe grele. Oana Zavoranu a declarat ca nu este de acord cu femeile care alapteaza in public și ca gestul i se pare grotesc. Cristina Șișcanu, care…

- Visul oricarei femei este sa devina mama. Nimic nu poate fi mai frumos decat sa dai nastere unei fiinte care sa iti semene. Totusi, odata ce devin mame, multe femei se gasesc in situatia de a nu se intelege foarte bine cu copiii lor. Exista bebelusi si copii calmi si foarte ascultatori insa exista si…

- In spiritul Sarbatorilor de iarna și al tradiției creștine, Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca a dorit sa presare un strop de lumina in sufletele unor copii. Astfel, ieri, 18 decembrie, un colectiv de jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, insoțit de corul de colindatori al celor…

- Antonia si Alex Velea așteapta ca artista sa devina o femeie libera, și-n acte. Dupa ce se vor rezolva toate problemele, cei doi iși vor creștina copiii. Antonia și Alex Velea au impreuna doi baieți. Niciunul nu a fost insa botezat ! Asta pentru ca, in primul rand, micuții nu poarta in acte numele de…

- Startul celei de a II-a editii a “Targului de Craciun la Neamt” se va produce duminica, 17 decembrie. Manifestarea este organizata de Consiliul Judetean Neamt, prin Centrul pentru Cultura si Arte “Carmen Saeculare”. “De la ora 15:00, in prezenta lui Mos Craciun, special venit in Piatra-Neamt pentru…

- Clubul Road Patrol MC Lugoj le pregateste si in acest an o surpriza copiilor cu probleme materiale, din oras. Motociclistii se intalnesc la acest sfarsit de saptamana pentru a strange fondurile necesare achizitionarii de pachete. Adunarea bikerilor este programata sambata seara de la ora 20 la Clubhouse…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Psihologii descriu subjugarea ca fiind acea senzatia perceputa de adulti ca altcineva trebuie sa aleaga in locul lor, fara ca ei sa ai ceva de spus. Responsabili pentru aceasta sunt, cel mai probabil, parintii.

- Copiii din Franta, sub varsta de 16 ani, vor trebui sa primeasca acord parental pentru a putea folosi platforma Facebook sau orice alta retea sociala, potrivit unei legislatii aflate in lucru, scrie Reuters .

- Copiii pasionați de fotbal au acum inca un loc unde pot pași catre fotbalul de performanța: Școala de fotbal Lucian Sanmartean – Lumina, un nou proiect marca Lumina Instituții de Invațamant. La inaugurarea noii Școli de fotbal au fost prezenți, printre alții, președintele Federației Romane de Fotbal,…