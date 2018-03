Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Dupa ce medicii i-au sfatuit pe membrii familiei Ionelei Prodan sa fie pregatiti de orice, fiica ei a urcat pe retelele de socializare mai multe poze facute chiar azi. Imaginile au fost insotite de mesaje haioase, ceea ce i-a facut pe unii sa creada ca mama Anamariei Prodan a primit vesti bune din partea…

- Ionela Prodan se confrunta cu niște probleme de sanatate, interpreta de muzica populara fiind internata, din nou, in spital. Din aceasta cauza au inceput sa se raspandeasca zvonurile ca mama Anamariei Prodan ar fi pe moarte. Ionela Prodan se afla internata la Spitalul de Urgenta Elias din București,…

- La scurt timp dupa ce Ionela Prodan a ajuns din nou la spital, fiica ei, Anamaria, a avut o cerinta foarte clara pentru medicii de acolo. Cantareata de muzica populara se afla internata la Spitalul Universitar de Urgenta Elias.

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Universitar Elias. Starea ei nu e deloc buna. Anamaria Prodan nu vrea ca publicul sa știe ce se intampla cu mama ei. Cantareața a mai fost internata, in ianuarie, cand i-a fost montat un holter. Se pare ca problemele nu sunt numai de natura cardiaca. Interpreta…

- Ionela Prodan trece prin momente cumplite. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm. Tratamentele administrate pentru boala ei nu au avut efect și i-au provocat femeii și alte afecțiuni. Mama Anamariei Prodan a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din București. Ea a fost diagnosticata…

- Anamaria Prodan trece prin momente dificile din cauza starii de sanatate șubrede a Ionelei Prodan. Ionela Prodan are probleme grave de sanatate, iar medicii nu au vești bune. Cantareața are probleme grave la ficat și pancreas, iar medicii i-au avertizat familia sa se aștepte la ce-i mai rau. Anamaria…

- Ionela Prodan a fost internata, din nou, in spital in dimineața acestei zile. Din pacate, medicii nu au vești bune pentru Anamaria Prodan, starea de sanatate a mamei sale inrautațindu-se dramatic in ultima perioada. Ionela Prodan a fost internata astazi in stare grava la Spitalul Elias din Capitala,…

- Anamaria Prodan a ieșit in oraș, semn ca mama ei, Ionela Prodan, nu este in stare grava așa cum s-a spus. Anamaria Prodan a fost cu zambetul pe buze, deci nu sunt motive de ingrijorare in privința starii de sanatate a indragitei cantarețe de muzica populara Ionela Prodan. „Imi iubesc prietenii, imi…

- Gabriela Cristea a marturisit cat de greu i-a fost sa slabeasca dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei. Vedeta a detaliat și care este regimul cu care vrea sa-și recapete silueta de altadata. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara in luna septembrie a anului…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc intens pentru botezul fiicei lor, Victoria. Muzicianul a dat toate detaliile despre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața lor. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara…

- Gabriela Cristea a fost atacata de un internaut, dupa o postare pe care a facut-o vedeta. Ea ieșise la plimbare, in parc, alaturi de soțul ei, Tavi Clonda, și de fetița lor, Victoria. „Ea este Victoria. Suntem toata gasca si ne bucuram de vremea de afara”, a spus Tavi Clonda. „Lumea de aici ne cunoaste,…

- Anamaria Prodan și-a dus mama la un salon de infrumusețare, acolo unde Ionela Prodan s-a afișat pentru prima oara cu capul descoperit și fara machiaj dupa problemele de sanatate pe care le-a avut. In luna ianuarie a acestui an, cantareața de muzica populara Ionela Prodan a avut probleme de sanatate…

- Gabriela Cristea, fosta prezentatoare de la „Te vreau langa mine”, a devernit mama in urma cu cateva luni, insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Fosta prezentatoare tv…

- Gabriela Cristea a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Un banal aliment te scapa de burta fara sa tii vreo dieta. Care este leguma minune si cum trebuie mancata "Am vrut sa o alaptez pe fetița și de aceea, am preferat sa nu țin regim. Sanatatea ei a fost intotdeauna…

- Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme cu dieta minune, intr-un timp record. Vedeta a devernit mama in urma cu cateva luni , insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. „Am…

- Jurnalistul Mircea N. Stoian a atacat-o dur pe Bianca Dragușanu pe blogul sau. Acesta a comentat pe marginea faptului ca vedeta ar munci gratis la postul de televiziune Kanal D, unde este prezentatoare. Bianca Dragușanu, mama unei fetițe care se numește Sofia Natalia , este prezentatoarea emisiunii…

- Sunt foarte mulți fani de-ai cuplului Tavi Clonda și Gabriela Cristea care tanjesc sa-i vada pe cei doi, din nou, impreuna pe micile ecrane. Se pare ca și Tavi Clonda le impartașește aceasta nostalgie, daca este sa ne luam dupa imaginea pe care a postat-o pe pagina sa de Instagram. Poza este facuta…

- Ionela Prodan va pleca in America, acolo unde este stabilita una dintre fetele sale, Anca. "In scurt timp, cantareata va pleca spre Las Vegas, asa au decis Anamaria si Anca. Acolo, ea va avea parte de liniste si va evita sa dea explicatii despre problemele de sanatate. In plus, va face un…

- Ionela Prodan a fost externata, marti, dupa doua saptamani de investigații medicale și tratamente. Artista se simte mai bine, astfel ca medicii au decis sa o lase sa plece acasa. Ionela Prodan are o AVERE URIASA. Cati bani a strans mama Anamariei Prodan Anamaria Prodan și-a luat mama…

- Mama Anamariei Prodan a fost externata, dupa doua saptamani de investigații medicale și tratamente. Artista de muzica populara se simte mai bine, așa ca medicii au decis sa o lase sa plece acasa. Astazi, Anamaria Prodan și-a luat mama acasa. Ionela Prodan a fost internata aproape doua saptamani. In…

- AnaMaria Prodan ne arata o noua imagine cu mama sa, inainte de externarea din spital. Ionela Prodan pare ca se simte din ce in ce mai bine. A renuntat la ochelari si la peruca, iar zambetul ei este molipsitor

- Starea Ionelei Prodan este una buna si pare ca se simte mult mai bine. Asta a spus-o si fiica sa, Anamaria Prodan, zilele trecute, dar o arata si fotografia pe care tocmai a postat-o fiica Ionelei Prodan pe retelele sociale. Anamaria Prodan a postat o fotografie cu mama sa, care pare ca arate din ce…

- Ionela Prodan se afla inca sub supraveghere medicala, insa fiica sa sustine ca in curand va fi externata. Anamaria Prodan a vrut sa le arate tuturor ca zvonurile conform carora mama ei se simte rau nu sunt adevarate, asa ca posteaza fotografii cu cantareata de muzica populara pe paginile ei de pe…

- O noua imagine cu Ionela Prodan inainte de externare. Anamaria Prodan a publicat pe contul de socializare o fotografie cu mama ei, care pare ca se simte din ze in ce mai bine. Artista de muzica populara poarta o pereche de ochelari de soare și a renunțat la peruca. Ionela Prodan zambeste si pare ca…

- Starea Ionelei Prodan este una buna si pare ca se simte mult mai bine. Asta a spus-o si fiica sa, Anamaria Prodan, zilele trecute, dar o arata si fotografia pe care tocmai a postat-o fiica Ionelei Prodan pe retelele sociale.

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Cristi Brancu, despre starea de sanatate a Ionelei Prodan.Realizatorul tv a declarat in emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars ca a vorbit cu interpreta de muzica populara și ca aceasta urmeaza sa fie externata peste cateva zile. In cadrul emisiunii „Agenta VIP”, Cristi Brancu a tinut sa puna…

- Adevarul despre boala Ionelei Prodan. Deși la inceput s-a spus ca artista de muzica populara a fost internata in spital din cauza unor probleme la inima, se pare ca situația e mai grava. Cel care a facut totul public, este Florin Condurateanu. „Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, care a facut publica o imagine cu mama ei, alaturi de mesajul: „Zi perfecta! O iubesc pe mama!”. Ionela Prodan apare infofolita…

- Pe cine a sunat Ionela Prodan cu puțin timp inainte sa fie internata de urgența. Razvan Botezatu adeclarat in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars ca s-a speriat foarte tare atunci cand mama impresarei Anamaria i-a mulțumit ca a invitat-o in emisiune de mai multe ori. „Inainte sa se interneze,…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista este Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, care a venit de urgența din America. Inainte sa fie internata, cantareata l-a sunat pe Razvan…

- Gabriela Cristea are parte mai tot timpul de comentarii rautacioase pe retelele de socializare, dar stie intotdeauna cum sa raspunda scurt si la obiect. Recent, vedeta i-a dat o replica dura unei femei.

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…

- Ionela Prodan se afla in continuare la spital, sub stricta supraveghere a medicilor. Cantareata a ajuns marti la urgente, dupa ce i s-a facut rau in timp ce petrecerea timp cu fiica ei, Anamaria Prodan.

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Fiica acesteia, Anamaria Prodan, nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni.

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Ionela Prodan a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Anamaria Prodan nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni, unde medicii au intervenit instant.

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV , dupa lunile de concediu maternal. Astfel, intre cele doua vedete a inceput un mic razboi. Recent, „mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, Paula…

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV, dupa lunile de concediu maternal. Insa lucrurile nu au stat asa! Gabriela a fost data afara de la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.

- Cantarețul Tavi Clonda a oferit detalii despre momentul cand fiica lui și a Gabrielei Cristea urmeaza sa fie creștinata. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea devenea mamica pentru prima oara . Ea a adus-o atunci pe lume pe Victoria, fiica sa și a muzicianului…

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri. Bianca Dragusanu a deschis editia de joi a emisiunii ”Te vreau…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoarea emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. "Dupa stirile care au circulat…

- Prezentatorea TV Gabriela Cristea, vedeta care a devenit de curand pentru prima oara mama, a fost inlocuita de șefii Kanal D de Bianca Dragușanu. Chiar daca nu era sigura, Gabriela a sperat pana in ultima clipa ca nu va ramane fara job. Vedeta a lamuri toata situatia. Bianca Dragusanu i-a luat locul…

- Dupa ce a inlocuit-o pe Gabriela Cristea definitiv, Bianca Dragusanu este cu zambetul pe buze. In cadrul emisiunii TV pe care o prezinta, aceasta a vorbit despre modestie si a dat un sfat extrem de important, adresat tuturor doamnelor. Bianca Dragusanu se pare ca s-a acomodat de minune in emisiunea…

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…