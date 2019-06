Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri am inceput ziua alaturi de super talente pe care le-am descoperit impreuna la Virgin Radio Talent Hunt! Tu ai decis pe virginradio.ro cine caștiga un super party organizat de Virgin Radio Romania, insa pe langa marele premiu pentru intreg liceul caștigator au mai fost și multe alte premii speciale,…

- „Mona Lisa de Cuba”, cea mai recenta piesa lansata de Alex Velea, promite sa fie, dupa cum declara chiar artistul, ”hitul verii 2019”. Piesa „Mona Lisa de Cuba” este produsa in studiourile Golden Boy Society, muzica este semnata de Theea Miculescu și Alex Velea, versurile aparțin Theei Miculescu, iar…

- Piesa “Noi amintiri” este ”despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn pozitiv pentru toți cei care au incredere ca fiecare moment trebuie sa fie memorabil”, dupa cum transmit Two și Sandra N. “Sunt foarte fericita ca am reușit sa daruim inca o piesa publicului…

- Pe numele ei real Ana Stanciulescu, AYANA are 16 ani, canta de la 3 ani și spune ca este pasionata nu numai de muzica, ci și de dans și de teatru, iar in timpul liber se relaxeaza desenand. Pe langa debutul in muzica, Ana se mandrește cu rolul principal in musicalul „Daca noi ne iubim”,... View Article

- Hell Active a sarit in ajutorul lui Bogdan și i-a cautat un partener de cursa, un motivator, un alergator, care sa-i fie alaturi, fizic, nu doar moral, pe 21 aprilie, la Bucharest International 10K. Azi, in direct la Virgin Radio Romania, am descoperit-o pe Adriana, o super fata care raspandește o tona…

- KitchenShop – Magazinul pasionatilor de gatit ți-a pregatit o provocare cu intrebari ”pe muchie de cuțit” la Virgin Radio Romania, dar și un cod de 10% reducere la cumparaturi la KitchenShop sau pentru cuțitele Zwilling in ediție limitata. Daca nu ai auzit deja, Zwilling Four Star este supranumit „cuțitul…

- ANTONIA a lansat, chiar de ziua ei, o piesa inspirata din viața personala. “In oglinda” este o piesa compusa de Denis Roabeș (The Motans), Antonia și Marco & Seba și produsa de ei. “M-am deschis cel mai mult fața de fani, de public prin piesa aceasta, am dat o bucațica din intimitatea mea. Mie nu...…