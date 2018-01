Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Tora Vasilescu vorbea in trecut despre cum a pierdut o sarcina in culise si cum s-a urcat pe scena imediat dupa. Faptul ca si-a dorit extrem de mult un copil a marturisit in urma cu mult timp, insa despre relatia cu sotul sau are doar cuvinte de lauda.

- Fostul ministru al Fondurilor Europene Eugen Teodorovici a vorbit despre o aventuala numire in Cabinetul Dancila. Teodorovici spune ca pana acum nu i s-a propus vreo funcție. „Pana maine vom vedea exact, pana maine se poatra discuții, nu am avut inca o discuție la nivelul...

- Tinctura de galbenele are un efect antiinflamator asupra colecistului si normalizeaza secretia de bila, stimuland in acest fel si digestia. Tratamentul trebuie urmat trei saptamani, timp in care trebuie sa luati cate o lingurita cu tinctura diluata in apa, cu 20 de minute inainte de masa.

- Duma de stat a Federatiei Ruse pregateste o declaratie prin care va condamna decizia Chisinaului de a interzice difuzarea programelor informativ-analitice, politice si militare din Rusia. Potrivit proiectului de declaratie, deputatii rusi afirma ca legea respectiva ingradeste accesul liber al cetatenilor…

- Institutiile de cultura si Consiliul Judetean Suceava, prin presedintele Gheorghe Flutur si vicepresedintele Gheorghe Nita, au depus coroane de flori la bustul lui Mihai Eminescu de linga Biserica „Sf. Nicolae” din Suceava. Evenimente similare au fost organizate de CJ, prin Centrul Cultural Bucovina,…

- Liderul PSD Sector 3, Robert Negoița, s-a aratat foarte deranjat de faptul ca 30 de președinți de organizații județene social-democrate au semnat in biroul lui Liviu Dragnea o cerere de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Primarul Sectorului 3 a declarat, inaintea inceperii…

- Liviu Dragnea risca tot. Șeful PSD și apropiații sai din partid și din Guvern pregatesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose în ședința de urgența de mâine, potrivit unor surse Realitatea TV.

- Cojile de banane contin o combinatie uimitoare de substante care declanseaza o relaxare totala a organismului si apoi un somn profund si linistit: serotonina(numita si hormonul fericirii) care relaxeaza organismul...

- Socialiștii pregatesc o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Filip, dupa ce astazi cei șapte miniștri propuși de PD au depus juramintul de investitura, informeaza NOI.md. Formațiunea condamna „incercarea guvernarii de a captura puterea absoluta și de a-l suspenda pe președinte prin intermediul Curții…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vor fi prezenți miercuri, 10 ianuarie la ceremoniile prilejuite de comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt care vor avea loc la Vaslui. Cei doi vor depune coroane de flori la Ansamblul…

- Presiunea bugetara a salariilor mari din administrația locala face, la inceputul anului, o prima ”victima”. Este vorba despre Primaria Deva care urmeaza sa concedieze 150 de angajați pe care nu iși mai permite sa-i plateasca, in condițiile in care fondul de salarii aproape s-a dublat din cauza creșterilor…

- Fostul premier Dacian Cioloș, fondator al Platformei Romania 100, anunța ca ONG-ul sau va prezenta in urmatoarele zile o comparație intre rezultatele guvernarii tehnocrate și a celei actuale. „Sigur, fara analize economice complicate, romanii știu exact in ce masura a crescut bunastarea lor comparativ…

- Soția lui Marian Vanghelie, Oana Mizil, pare sa fie foarte atenta pentru ca noaptea dintre ani sa fie una cu totul și cu totul speciala. Așa ca, ea a fost surprinsa, mult dupa lasarea serii, alaturi de mama ei și de fetița pe care o are cu fostul edil al sectorului 5, pregatita pentru o petrecere de…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar al…

- Dupa o prima parte de sezon excelenta, cu 31 de puncte in 15 etape, Razvan Lucescu pregatește transferurile la PAOK, locul 3 in Grecia. Antrenorul roman se intreseaza de soarta fundașului Alin Toșca, 25 de ani. Impresarul jucatorului lui Betis, Lucian Marinescu, a luat deja legatura cu șefii lui PAOK,…

- Primele urmari negative ale scaderii taxelor de catre guvernul PSD s-ar putea vedea chiar in 2018. Consiliul Local Timișoara are in plan doua schimbari majore: introducerea taxei turistice, și marirea impozitului pentru cladirile nerezidențiale. Deși proiectele de hotarare au fost pregatite de angajații…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca PSD și ALDE nu sunt de acord cu amendamentul trecut in Comisia de Buget la Legea bugetului de stat pe 2018 prin care se transfera 100% din banii colectați din impozitul pe venit catre Unitațile Administrativ Teritoriale.”Acel amendament…

- Un nou flashmob a avut loc, sambata, in fata sediului PSD din Sibiu, protestul fiind complet mut, in semn de respect pentru funeraliile Regelui Mihai. Participantii au adus garoafe albe si foi pe care au scris citate din discursurile Regelui Mihai. Totul a fost organizat de grupul „Va vedem din Sibiu“.

- S-au casatorit acum șase ani și de atunci iși doreau sa devina parinți, insa minunea intarzia sa apara. Dupa multe vizite la medic și tot felul de analize, nimeni nu le-a putut spune de ce nu reușesc sa aiba copilul mult dorit. Insa acum au primit vestea cea buna. Bianca, soția lui Cornel Pasat, este…

- La asta nu ne-am fi gandit pana acum. Cafeaua o consumi zilnic, a devenit un obicei, te trezesti cu ajutorul ei, dar nu te-ai fi asteptat sa te ajute si intr-un alt mod. Nopțile pierdute sau poate gena au favorizat apariția pungilor sub ochi sau a cearcanelor. Acum poți scapa de ele cu ajutorul...Vezi…

- Valentina Pelinel a primit sute de flori de ziua ei. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografii, alaturi de care a scris un mesaj in care le mulțumește tuturor care i-au fost alaturi. Valentina Pelinel a implinit 37 de ani, vineri, 8 decembrie, iar cei dragi au surprins-o, ca de…

- Alpine dezvolta o versiune și mai potenta a lui A110. Modelul ar urma sa primeasca denumirea Sport și va oferi circa 300 de cai putere și o serie de imbuntațiri in ceea ce privește performanțele.

- Profund impresionat de micuții pentru care muncește, Liviu Varciu iși amintește in fiecare moment de fetița lui, Carmina, in cadrul emisiunii "Poftiți in vacanța". El marturisește cu aceasta ocazie ca nu mai suporta sa stea departe de copila lui.

- Primaria Constanta a publicat pe site ul propriu proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru 2018, dar a si organizat, saptamana trecuta, o dezbatere publica pe aceasta tema. In ciuda vocilor care sustin ca pentru anul viitor mai multe taxe si impozite se majoreaza…

- Primaria Vaslui a achiziționat un brad inalt de 15 metri, care a și fost montat in Centrul Civic. Pomul de Craciun va putea fi admirat pe toata perioada sarbatorilor de iarna. Autoritațile locale promit ca, incepand cu 15 decembrie, vasluienii vor fi așteptați la primul lor targ de Craciun, care va…

- Poarta Raiului, Munții Șureanu, un loc a carui nume pare predistinat și pe care nici o descriere cu cele mai alese cuvinte nu poate exprima ceea ce imaginile de neprețuit de aici reușesc sa transmita: frumusețe, liniște, senin, relaxare, binecuvantare! Iarna și-a facut apariția la munte in mantia sa…

- Ministerul Agriculturii pregatește un program de distribuire gratuita a purceilor din rasele Mangalița și Bazna, iar dupa ce ii vor crește, cei care ii primesc au obligația sa dea jumatate din efectiv procesatorului la prețuri stabilite in momentul distribuției. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a…

- Gabriel Coveșeanu, cunoscut sub numele de Cove pentru publicul larg, nu va mai aparea la emisiunea pe care o modera alaturi de Adela Popescu la Pro Tv. Gabriel Coveșeanu, care s-a casatorit a doua oara in anul 2013 , este un cunoscut actor și prezentator de televiziune din Romania. In ultimul timp,…

- Luiza Radulescu Pintilie 1.600 de copii si tineri – de la cei de gradinita la liceeni – au invatat, la acest sfarsit de noiembrie, una si aceeasi lectie. Nu la scolile lor din Ploiesti, Campina, Lipanesti, Olari sau Puchenii Mari, ci la… „Scoala de Flori”. Si nu o lectie dintre cele care se uita oricat…

- Marea stea a teatrului de revista din Romania, actrita Stela Popescu, va fi inmormantata astazi la Bucuresti. Mii de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu la Teatrul "Constantin Tanase", unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit, si sa o conduca pe

- Liberalii vor organiza o actiune de protest la Parlament in cursul zilei de joi cand se va citi si supune votului motiunea de cenzura, a anuntat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca pentru mitingurile programate sa aiba loc in tara nu a existat timp sa se obtina aprobari. …

- Noul Cod Administrativ este "ultimul cui din sicriul" pe care PSD il pregatește pentru administrația publica a Romaniei, susține USR, intr-un comunicat remis sambata AGERPRES. "Noul proiect de Cod Administrativ propus de PSD distruge eforturile din ultimii 15 ani de a aduce…

- Black Friday Electrocasnice - In Vinerea Neagra, eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, va aduce reducerile cele mai ravnite din intregul an. Pentru a nu le rata trebuie sa pregatesti din timp lista de cumparaturi.

- Duma de Stat a Rusiei pregatește un proiect de lege prin care posturi de radio sau de televiziune precum Deutsche Welle, CNN, Radio Liberty și Voice of America ar putea fi declarate ''agenți straini'', a declarat deputatul Andrei Isaev, membru al Partidului Rusia Unita, citat de presa rusa, preluata…

- Copilul “din flori”, motivul conflictului dintre Casa Regala si Principele Nicolae? Multi se intreaba de ce membrii Casei Regale l-au renegat pe Nicolae, nepotul Regelui, caruia i-au retras titlul de Principe in 2015 fara explicatii, cel putin oficiale. Saptamana aceasta, odata ce a fost anuntat ca…

- Dupa ce autoritatile SUA au obigat cananul propagandistic RT sa se inregistreze ca „agent strain”, oficialii rusi sustin ca raspunsul Moscovei va afecta in principal rețelele sociale straine. Cel putin asa sustine Serghei Neverov, șeful fracțiunii „Rusia Unita” din Duma de Stat. La randul sau, primul…

- Guvernul rus a alocat 3,5 milioane de știri pentru crearea unui flux de știri destinat exclusiv copiilor, ca parte a strategiei pentru tineri pe care Kremlinul o pregatește pentru alegerile prezidențiale din 2018, scrie The Moscow Times. Proiectul – destinat copiilor cu virsta cuprinsa intre 8 și 16…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si pentru atribuirea destinatiei acestuia ca resedinta pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman, informeaza Executivul intr-un comunicat transmis AGERPRES. …

- La cateva luni distanta de la protestele din primavara, dupa adoptarea OUG 13, romanii se pregatesc sa iasa din nou pe strazi. De data aceasta, modificarea Legilor Justitiei, propusa de coalitia PSD-ALDE in Parlament, a generat mobilizarea. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste pentru duminica…

- Pe Alex Mocanu probabil ca il știți de la Club 99, de la podcastul “Intre showuri cu Teo, Vio și Costel” sau din special-ul de stand-up “Nou in domeniu” de pe canalul lui de youtube. Show-ul PLM reprezinta poveștile lui Mocanu adunate dupa lansarea primului special iar asta e primul turneu pe cont propriu…

- Statele Unite spune ca regimul nord-coreean ar putea lansa, în câteva saptamâni, mini-rachete nucleare, capabile sa parcurga Oceanul Pacific. Kim Jong-un susține proiectul mini-rachetelor și încurajeaza cercetatorii sa grabeasca construirea acestora și a altor arme…

- Militarii din cadrul Brigazii 81 Mecanizata „General Grigore Balan” și elevii Colegiului Tehnic Infoel Bistrita nu i-au uitat nici in acest an pe eroii neamului cazuti pentru apararea patriei.

- Numele ei a fost auzit pentru prima data atunci cand Marea Britanie era in plina anarhie. In anii `80, țara, și implicit monarhia britanica, era profund zdruncinata de revoltele violente din strada. La acea vreme, Familia Regala era profund disprețuita, toți intrebandu-se de ce ar mai trebui intreținuți…

- Un numar de 159 de senatori și deputați, marea majoritate din partea PSD, au depus in Senat un proiect de lege care ii ofera puteri sporite ministrului Agriculturii prin comasarea unor unitați agricole intr-o super-structura județeana.

- Magneziul se afla printre patru cele mai importante microelemente pentru organism. Cele mai des intalnite simptome cauzate de lipsa de magneziu sunt constipația, oboseala, pierderea poftei de mâncare, crampe musculare și amorțeli în membre, tulburari de somn,

- Un copil e tratat cu ciocolata de medicii Spitalului de Pediatrie „Sfanta Maria” din Iași. Baiețelul are patru ani, insa cantarește cat un bebeluș de noua luni din cauza probleme digestive grave. Copilul a fost diagnosticat cu distrofie musculara și ii cade parul, din cauza problemelor pe care le are…

- Dimetilhidrazina nesimetrica este combustibilul de racheta de care Kim Jong Un și cercetatorii sai depind pentru a testa rachetele cu care amenința SUA. Un set de fotografii publicat pe internet arata ca regimul nord-coreean este capabil sa produca un astfel de combustibil.

- Duminica, 29 octombrie, toți copiii sunt invitați la un super Halloween Party, cu spectacole, costume de vrajitoare, ateliere de creativitate și multe surprize. Incepand cu ora 17, in sala de evenimente, cei mici sunt chemați, in premiera la un spectacol inedit de umbre dupa care urmeaza…

- Liderul regiunii transnistrene Vadim Krasnoseliskii a avut o intrevedere cu Ambasadorul Germaniei in Republica Moldova, Iulia Monar. Krasnoseliskii a intalnit-o pe Excelența Sa cu un buchet de flori.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a emis un ordin ce prevede condițiile minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca spațiile de detenție. Pe lista dotarilor ce nu pot lipsi din celule se numara televizorul, interfonul și regulatoarele de temperatura și presiune a apei de la...