- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- O multime de femei si-au facut publice fotografiile in incercarea de a demonstra ca nu kilogramele sunt cele care fac o femeie mai mult sau mai putin frumoasa. Adevarul din spatele fotografiilor cu abdomen perfect a fost expus pe retelele de socializare

- Victor Ponta a declarat ca DNA a organizat in 2013 un flagrant in care tinta era Liviu Dragnea. Potrivit fostului premier, Dragnea avea oameni in DNA, iar unul dintre acestia, prin intermediul fostului secretar de stat Valentin Preda, a sustras o informație trimisa de SRI la DNA, despre Tel Drum.

- Probabil ati auzit teoria conspiratiei: „Facebook iti asculta microfonul ca sa stie ce reclame sa-ti puna in newsfeed. Adevarul este ca nu are nevoie de asta, explica The Wall Street Journal. „Facebook nu foloseste microfonul telefonului pentru a pune anumite reclame sau pentru a-ti influenta…

- „Mizeria puturoasa nu se va numi niciodata jurnalism”, susține jurnalista Sorina Matei intr-o postare pe Facebook, care critica in termeni extremi de duri interviul acordat de Sebastian Ghița lui Ion Cristoiu. Jurnalista susține ca „ținta unica” a acestui interviu, care este „un deal, sub forma unei…

- Oprea, reactie la declaratiile lui Dragnea: Stateam la un pahar de vin, cand m-a rugat sa-l ajut sa ia presedintia PSD Fostul presedinte al UNPR Gabriel Oprea a reactionat miercuri, dupa declaratiile lui Liviu Dragnea privind implicarea sa in structura PSD, si spune ca liderul PSD i-a cerut sprijinul…

- "Am ferma convingere ca informațiile pe care le cunosc cel puțin 50 dintre actualii parlamentari, de ar fi facute publice, in respect fața de cetațean și fața de adevar, ar scoate acest popor din tenebrele in care a fost varat fara voia sa. Nimic nu e mai presus de adevar! Nimic nu merita sa-l lași…

- Macovei: Legea anti-defaimare "inventata de Dragnea" va fi impotriva tuturor celor care nu se inclina in fata infractorilor Europarlamentarul Monica Macovei a declarat, marti, ca legea anti-defaimare, "inventata de Dragnea", nu va fi doar impotriva sa, ci "a tuturor celor care nu aplauda si nu…

- ”Nicio lege „anti-defaimare” inventata de Dragnea nu va putea șterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala și un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetați și eventual condamnați. Chiar ei sunt cei care „defaimeaza”…

- Pentru a discredita, cu price preț, Partidul Social Democrat, pe rețelele de socializare se lucreaza la greu cu programele de editare foto. Adica se ia o imagine cat mai "indecenta" și se alatura ceva legat de PSD. In fotografia de mai jos, vedeți niște oameni care danseaza și niște barbați care…

- Amploarea cunoscuta in ultima vreme de fenomenul fake news in mediul online subliniaza stringenta dezvoltarii unor noi mecanisme de combatere a minciunii si a dezinformarii, se arata intr-un nou studiu. In lucrarea intitulata "Stiinta stirilor false", publicata recent in revista Science, cativa…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Proaspat eliberat din inchisoare, fostul ministru și europarlamentar PSD, a marturisit pe pagina sa de Facebook ca in Penitenciarul Rahova a avut parte de "respect și o simpatie de care nu m-am bucurat niciodata cu atata intensitate. Acolo, in mijlocul unui ocean de tristețe și uneori de deznadejde,…

- Mesajul Simonei Gherghe pentru Andra Gavril, jurnalista batuta, de la TVR. Realizatoarea tv a fost șocata de ceea ce a pațit colega ei de breasla și marturisește ca a sperat pana la ultimul cuvant, ca totul sa fie doar literatura. Marturisirea cutremuratoare a jurnalistei TVR Andra Gavril a atras un…

- Deci, zeci de targovișteni au postat pe facebook mesaje de revolta fața de decizia Ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a Post-ul In fieful PSD de la Targoviște, protestatarii ii numeri pe degete! Nemulțumiții raman in spatele Facebook-ului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Stirea ca o italianca în vârsta de 101 ani care a adus pe lume un bebelus sanatos a facut înconjurul internetului, dar nimic nu este însa ceea ce pare. Fotografia este reala dar povestea....

- „Romania, Colonia # Rezist USA, sau cum este Romania impotriva lui Donald Trump”, este titlul postarii politicianului Gelu Visan incercand sa evidentieze cateva asemanari intre #Rezistentii din Romania si #Rezistentii din SUA - declarati ANTI-TRUMP.

- Noi informatii ies la suprafata in cazul procurorului DNA, Eugen Stoina. Cel care a activat pana de curand in parchetul lui Kovesi se bucura de o reputatie cat se poate de proasta. Dupa ce a fost autorul unui accident de proportii in Capitala, Stoina a ajuns de urgenta la spital.

- Asociatia „Clujul Pedaleaza” organizeaza in data de 19 - 20 mai 2018 „Banca Transilvania MTB Marathon”, prima competitie de XCM din Romania inscrisa in calendarul international de ciclism. Cu o experienta de 6 ani in zona de evenimente si activitati sportive si peste 90 de competitii organizate…

- Eleva care posta pe pagina sa de Facebook intamplari mai putin placute din propria scoala a decis sa isi continue studiile in alta tara, alaturi de parintii ei. „Adevarul“ a discutat si cu directorul scolii pe care fata o lasa in urma.

- Jurnalistul de la "Adevarul" Liviu Avram afirma, intr-o postare pe Facebook, ca discuțiile dintre Vlad Cosma, procurorul Portocala și șeful DNA Ploiești vizau nu falsificarea unor probe, ci disimularea modului real in care documentele au ajuns in posesia DNA Ploiești. Disimularea s-a operat prin…

- Anna Andronache, eleva la Scoala Coresi din Targoviste, a caracterizat-o public pe profesoara de matematica de „comportament dominant si cat se poate de ipocrit" , i-a numit public pe unii profesori „incompetenti", dar s-a luat si de colegi de clasa, devenind astfel un simbol al curajului. Eleva…

- Chiar daca folositi un antivirus gratuit "pentru ca isi face treaba", adevarul e ca a incetat de mult timp sa mai fie aceasta cea mai sigura si eficienta solutie, scriu cei de la Playtech.ro. Majoritatea celor care continua sa foloseasca o aplicatie pentru prevenirea infectiilor cu malware,…

- 'Induiosatoare, daca n-ar fi fost usor jenanta, atitudinea domnului Toader, care astepta cuminte pe culoar, precum un catelus de companie, desi cunostea bine ca nu era invitat si care era procedura, deci ca nu va fi si dansul chemat in sesiunea de 'ham-ham' politic. Spune multe despre credibilitatea…

- Miliardarul George Soros a donat peste 400.000 de lire din veniturile sale catre un grup numi ”Best for Britain”, al carui scop este sa convinga membrii parlamentului sa inverseze rezultatul Brexitului.

- EXALTON. Anda Adam sustine ca a fost o extrem de frumos in competitie, dar si foarte greu. "Aceasta competitie este extrem de dura si grea, nu este cum se vede la televizor. Fiecare detaliu conteaza extrem de tare in competitia asta. De cand m-am intors am auzit foarte multe variante. Este…

- Accidentata destul de rau la Exatlon, Anda Adam s-a intors zilele trecute in carje in Romania. Cantareata a povestit, luni seara, despre experienta pe care a trait-o in Republica Dominicana. Blondina a dezvaluit ca este o competitie foarte grea, mult mai dificila decat ce se vede pe micul ecran.

- Nicola Mendelsohn, vicepresedintele Facebook, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…

- Cei de la compania Blue Air, care au datorii catre Aeroportul Timisoara, au anuntat printr-o postare pe Facebook ca renunta la zborurile Timisoara-Cluj-Iasi, fara sa aiba nicio discutie in prealabil cu reprezentantii aeroportului.

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- Un filmulet în care apare un sobolan care pare sa faca baie, sapunindu-si corpul energic, a devenit, recent, viral pe Internet. Adevarul din spatele imaginilor este, însa, terifiant! Organizatiile pentru protectia animalelor au tras un semnal de alarma!

- Ioan Carmazan, unul dintre cei mai apreciati regizori romani, scriitor si profesor universitar, vorbeste despre vasta sa experienta si despre povestile incredibile din viata sa, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparente” de la Antena Stars.

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook. Fotografia il arata pe Nutu Camataru care…

- Daca vezi imaginea nu iti dai seama ce se intampla cu fata ei! O tanara de 23 de ani din China trece prin clipe cumplite inca de acum multi ani. Xiao Yan sufera de o boala foarte rara. Este intalnita la unul din o suta de nou-nascuti.

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook.

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele “Justitia furata” si a reunit oameni care, ...

- Unele persoane de pe Instagram sunt pur și simplu greu de crezut. Arata întotdeauna bine, chiar și la 7 dimineața, fotografiile fiind atent editate. Ei bine, o antrenoare de fitness ne arata cum e viata de fapt, cea din spatele retelelor de socializare.

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

- O satmareanca a gasit azi, 9 ianuarie, o legatura de chei pe Drumul Careiului, in spatele Spitalului Nou. O fotografie cu cheile gasite a fost postata și pe Facebook. Proprietarul cheilor este rugat sa sune la numarul de telefon 0745269085.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…

- Un avion Blue Air ce a plecat dimineata din Bacau spre Catania a aterizat de urgenta la Palermo dupa ce a pierdut brusc altitudine si, spun pasagerii, a fost la un pas sa se prabuseasca in Marea Mediterana. In aeronava se aflau aproximativ 100 de romani, potrivit Adevarul. Incidentul a avut…

- Cum a fost surprinsa Laura Cosoi dupa ce s-a aflat ca este insarcinata. Vedeta se afla impreuna cu soțul ei, in vacanța, in Dubai, unde viitoarea mamica și-a aniversat și cei 35 de ani. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata.…