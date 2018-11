Cum stam cu turismul in Maramures dupa primul semestru din 2018. Date oficiale

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de structuri de primire turistica cu functiuni de cazare era, la finele lunii iulie 2018, de 8.449 unitati, cu 544 mai multe decat la aceeasi data a anului 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- La nivelul judetului Maramures, exporturile de marfuri realizate in semestrul I al anului 2018 s-au cifrat la suma de 696.750.000 euro, in crestere cu 5,7 % fata de semestrul I 2017, se arata intr-un raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. In structura pe marfuri a exporturilor, ponderi…

- Evolutia principalelor fenomene demografice in judetul Maramures in semestrul I 2018 comparativ cu perioada corespunzatoare din anul 2017 a fost caracterizata de cresterea natalitatii si a nuptialitatii, potrivit unui raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. Mortalitatea generala si divortialitatea…

- Productia industriala realizata in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 in judetul Maramures, comparativ cu perioada corespunzatoare din anul 2017, a crescut cu 10,9% in volum absolut, potrivit unui raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. Indicele valoric al cifrei de afaceri totala (cifra…

- Investitiile realizate in semestrul I al anului 2018 in judetul Maramures au insumat 223.020.000 lei, in crestere cu 5,3% fata de aceeasi perioada din anul 2017, se arata intr-un raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. In cadrul cheltuielilor de investitii, utilajele si mijloacele de transport…

- Capacitatea de cazare turistica a Romaniei a crescut cu 2,8% in primele sapte luni ale acestui an, la 353.300 de locuri, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de de Institutul National de Statistica (INS). Totodata, numarul total de structuri de cazare (hoteluri,…

- In primul semestru din 2017, turistii nerezidenti sositi in Romania au cheltuit in medie 2.199 lei de persoana. In semestrul intai din 2018, numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica a fost de 1,27 milioane, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la 3,07 miliarde…