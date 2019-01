Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca "dupa anumite sincope" pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene "sunt intr-o faza avansata''. Intrebat daca Romania este pregatita…

- Festivalul „Braduțul de argint” se reintoarce la Lupeni. Aflat la cea de-a XI-a ediție, festivalul inițiat de artista Ileana Berki reunește sute de copii talentați la muzica. “Mi-am dorit dintotdeauna sa fac o sarbatoare a glasurilor de argint, unde acestea sa rasune curat și iubitor, așa…

- Intr-o postare pe rețelele sociale fostul ministru delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, se declara mulțumit de evaluarea facuta de reprezentanții instituțiilor europene cu privire la stadiul pregatirilor privind Președintia Romaniei la Consiliul UE."Decidenții europeni au reconfirmat…

- A inceput numaratoarea inversa ! NEPI Rockcastle, deschide pe 5 decembrie un nou mall in Romania, Shopping City Satu Mare. Acesta este al 18-lea centru comercial din portofoliul romanesc, care va gazdui și lanțul austriac de cinematografe Cineplexx, intrat astfel pe piața locala. Investiția in Shopping…

- Autoritatile sucevene au inceput pregatirile pentru sarbatorirea Centenarului Unirii Bucovinei cu Romania. Se monteaza deja peste o mie de steaguri si cocarde tricolore in mai multe zone ale orasului. Acestea sunt amplasate pe axul principal al municipiului, dar si in zona centrala, 1000 de steaguri,…

- "Pregatirile sunt in toi pentru a aduce magia Sarbatorilor de iarna la Targul de Craciun București!", anunta Primaria Capitalei, pe pagina de Facebook. Targul de Craciun din Bucuresti va fi deschis intre 30 noiembrie – 26 decembrie 2018, in Piața Constituției, iar intrarea este libera.…

- In aceasta perioada, marile hoteluri din Romania pun la dispozitia clientilor, oferte personalizate pentru petrecerea de Craciun, iar hotelul de 5 stele Sheraton are una dintre cele mai tentante oferte. Pregatirile sunt in toi pentru a crea o atmosfera...

- Pregatirile pentru preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene m-au adus fața in fața astazi cu o delegație de afaceri din Franța, formata din reprezentanți ai federațiilor patronale și ai unor companii mari. In mare parte, temele de interes ale oamenilor de afaceri din Franța sunt…