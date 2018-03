Cum stam cu educatia financiara? Romanii incurca nevoile cu dorintele si cheltuiesc excesiv pe mofturi

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara, iar cand vine vorba de investitii, romanii primesc sfaturi de la cine nu trebuie, in defavoarea profesionistilor. Dincolo de acest aspect, din punct de vedere al economisirii, foarte putini romani folosesc si…

- Gigi Becali spune ca acum nu mai este de acord cu protestele și le-a transmis protestatarilor ca este momentul sa faca ceva pentru a schimba clasa politica. "Eu am fost de acord atunci cu ordonanța 13 cand au iesit milioane de romani in strada. Acum nu mai sunt de acord. Ei, #rezist, trebuie…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Primul eveniment din saptamana GMW a reunit astazi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare. “ASF are in derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiara care vizeaza, in principal, creșterea gradului de ințelegere…

- Romanii sunt printre europenii care cumpara cel mai putin de pe internet, o regiune din Romania avand cea mai mica pondere a clientilor online in totalul propriei populatii, din Uniunea Europeana, conform celor mai recente statistici Eurostat, publicate marti.

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- Acesta lucru se datoreaza faptului ca Marea Britanie a iesit din Uniunea Europana, iar cei care conduc in UK cu un permis valabil urmeaza sa-si piarda dreptul de a conduce in afara tarii. Romanii care au permise eliberate de catre englezi urmeaza sa-si piarda dreptul de a conduce in Romania,…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana. Si tot suntem departe de europenii deja obișnuiți cu internetul. Studii recente ne plaseaza pe ultimele locuri.

- Romanii pot afla printr-un simplu click cum sa ramana in viata daca sunt pe cale sa fie loviti de fulger, daca sunt prinsi de viscol pe drum sau in mijlocul unei incendiu. FiiPregatit.ro este platforma care aduna toate aceste informatii vitale si care au fost puse cap la cap de specialistii Departamentului…

- Comisia Europeana a reacționat vineri, dupa ce ministrul de Justiție a cerut revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA, transmițand printr-un comunicat ca executivul comunitar urmarește indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. “Urmarim indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența…

- Comisia Europeana ar putea sa reevalueze raportul MCV cu privire la Romania. Comisia Europeana a precizat ca este ingrijorata de ultimele evoluții din Romania. Comisia urmarește cu atentie și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența sistemului judiciar din Romania și capacitatea sa de a lupta…

- Cateodata cred ca unii dintre politicienii nostri chiar nu stiu ce implicatii pot avea vorbele pe care le rostesc si care pot lovi departe, foarte greu, chiar mortal, in interesele nationale ale unei Romanii care se doreste a fi recunoscuta drept stat de drept, ca atare stat membru cu drepturi depline…

- Cateodata cred ca unii dintre politicienii nostri chiar nu stiu ce implicatii pot avea vorbele pe care le rostesc si care pot lovi departe, foarte greu, chiar mortal, in interesele nationale ale unei Romanii care se doreste a fi recunoscuta drept stat de drept, ca atare stat membru cu drepturi depline…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Liberalii afirma in motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale” ca se impune demiterea ministrului Muncii ca urmare a „incompetentei de care a dat dovada”. „Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta…

- 6.000 de tone de mancare sunt aruncate in Romania in fiecare zi, iar 49 % din alimentele care ajung la gunoi provin de la populatie. Jumatate dintre romani cheltuiesc 40% din venitul lunar pe mancare, iar 10% din alimentele cumparate ajung direct la cosul de gunoi, fara sa fie desfacute. Mancarea risipita…

- Cel mai redus procentaj de angajati din Uniunea Europeana cu slujbe nesigure in 2016 era in Romania (0,2%), Marea Britanie, Cehia (ambele cu 0,4%) si Germania (0,5%), iar cel mai ridicat se inregistra in Croatia (8,4%), Franta (4,8%), Spania (4,7%), ...

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti. Peste 60% din locurile de munca sunt amenintate, de departe cea mai mare pondere din blocul european.

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti. Peste 60% din locurile de munca sunt amenintate, de departe cea mai mare pondere din blocul european.

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti. Peste 60% din locurile de munca sunt amenintate, de departe cea mai mare pondere din blocul european.

- O mare parte din angajatii cu inalta calificare din Bulgaria, Croatia, Estonia, Portugalia si Romania a plecat in ultimii ani sa lucreze in alte tari din Uniunea Europeana, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel, screi Agerpres. Angajaţii…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles.…

- Euroaleasa Monica Macovei acuza PSD, ALDE și UDMR ca ar pune in pericol situația Romaniei in Uniunea Europeana pe fondul modificarilor la codurile penale. „Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea. Romania este avertizata…

- Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca PSD, ALDE si UDMR pun in pericol situatia Romaniei in Uniunea Europeana si cere oprirea modificarilor la codurile penale. "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui…

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- BrDoar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, in randul carora 27% au facut achizitii online anul trecut, arata datele publicate miercuri de Eurostat.…

- Romanii nu sunt mai bogati in prezent decat in urma cu cinci ani, desi Romania inregistreaza cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE), potrivit Bloomberg. Institutul National de […]

- SURSE: CExN al PSD, convocat saptamana viitoare Conducerea PSD a convocat, luni, de la ora 14.00, sedinta Comitetului Executiv National, potrivit unor surse social-democrate, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. "Sedinta Comitetului…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De ...

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe…

- Datele unui sondaj realizat de IRES spun ca aproape doua treimi dintre români considera ca lucrurile merg într-o direcție greșita la noi în țara.Totodata, aproape jumatate dintre români se așteapta ca anul 2018 sa fie mai rau decât anul acesta.Iata…

- Romanii cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor si privesc cu pesimism anul care vine, arata un sondaj recent al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 12-15 decembrie 2017 un sondaj de opinie privind perceptia opiniei publice asupra activitatii europarlamentarilor.Rezulatele sondajului releva ca aproape jumatate (47%) dintre respondenți considera ca Uniunea Europeana…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Alocarea unui procent mai mic de 6% din produsul intern brut (PIB) pentru educatie reprezinta un atentat la siguranta Romaniei, iar pentru aceasta stare de fapt este posibil sa se ajunga la un protest de amploare, in care sa fie implicati parintii si salariatii din invatamant, pentru a cere un lucru…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…

- ''Educatia este un domeniu care a fost neglijat in ultimii 27 de ani in ceea ce priveste finantarea, iar acum 'decontam' cu totii nepasarea, amanarea sau nerespectarea unei legi. Asa am ajuns sa fim unici in Uniunea Europeana: suntem singura tara in care educatia se face si cu necalificati. Alocarea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia autoritaților ca sistemul de invațamant va primi in anul 2018 un buget in valoare de 27 de miliarde de lei, fara a lua in calcul banii alocati pentru investitii, dar, si cu acestia, este foarte probabil ca in procentul din PIB alocat…

- Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu sediul in Marea Britanie, care monitorizeaza traficul international de armament, relateaza Digi 24.Majoritatea armelor…

- Potrivit proiectului de buget, pentru 2018, Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni i-a fost alocat un buget de 25,4 milioane de lei (majorare cu 44,6% fata de 2017). Acest buget va fi suplimentat cu 3 milioane de lei, sursa de finantare fiind Fondul de rezerva al Guvernului.Amendamentul…

- "Dragi romani, La 28 de ani de la Revoluția Romana, suntem in doliu național și, cu regret o spun, in doliu moral. Scanteia de la Timișoara a determinat, in acel memorabil 16 decembrie 1989, schimbarea la fața a țarii intregi, cu un preț imens, platit de cei care au pus speranța mai…