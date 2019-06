Sursa: timpul.md Autor: Petru BOGATU Dupa demisia Guvernului Filip, un funcționar ar fi fost surprins cum scoate din sediul Executivului un scaun sub pretextul ca ar fi proprietatea sa. Acest episod arata cum nu se poate mai bine perplexitatea reprezentanților vechii puteri surprinși de naruirea brusca a guvernarii PDM. Greșeala fatala Orice ar spune acum Maia Sandu sau Zinaida Greceanii, beneficiarele principale ale rasturnarii politice din varful piramidei, nu ele, bineințeles, l-au invins pe Plahotniuc. Și Dodon nu are niciun merit, in afara de rolul de berbec pe care s-a vazut silit sa-l…