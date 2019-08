Cum si de unde alegi rechizitele scolare in 2019, fara batai de cap si lacrimi de crocodil Lista de rechizite scolare Lista de rechizite scolare sau ce sa cumperi pentru inceperea noului an scolar este o mare problema pentru toti parintii, dar mai ales pentru cei din clasa pregatitoare, a cincea si a noua, cand lucrurile se schimba complet. Asa ca recomandarea celor mai multe cadre didactice este sa se astepte prima sedinta cu parintii, care in general are loc in prima saptamana de scoala, unde se va anunta lista cu rechizite necesare pentru anul scolar respectiv. Lista cu rechizitele ce pot fi cumparate in avans Chiar daca ca nu ai o lista cu ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

