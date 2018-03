Stiri pe aceeasi tema

- Cutezatorii stand up comedy-ului din Romania ajung la tine in oraș! Cand? Miercuri, 28 Februarie la ora 19.00 Unde? Teatrul Luceafarul. Cererea este mare asa ca a mai fost programat un spectacol, in aceeasi zi de la ora 21:45. Joi, 15 februarie la ora 10.00 se activeaza linkul pentru vanzarea biletelor…

- Ultima moda in materie de blugi la YNNA Fashion Art din centrul Piteștiului. Blugii sunt unele dintre cele mai populare piese vestimentare din toate timpurile. Aceștia reprezinta niște articole vestimentare confortabile și moderne, pe placul tuturor, care exista in garderoba oricarei femei. Ultimul…

- Politistii Postului de Politie Mihalt l-a identificat pe un minor de 16 ani, din comuna Bucerdea Grinoasa, ca banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dimineata zilei de 10 februarie 2018. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 9 februarie 2018, tanarul…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Croatia ca, in perioada imediat urmatoare, vor fi caderi importante de precipitatii sub forma de zapada, iar din cauza stratului depus sunt intarzieri ale mijloacelor de transport.

- Doi frati au fost trimisi in judecata pentru lipsire de libertate, lovire si port fara drept de obiecte periculoase, dupa ce au sechestrat un minor de 14 ani, l-au bagat in portbagajul unei masini si l-au taiat cu un ciob de sticla la gat.

- Deputatul PSD Andreea Cosma s-a prezentat miercuri la sediul IGPR pentru a depune o plangere penala, dupa ce ar fi primit mai multe amenintari la telefon, au declarat oficiali din IGPR. Inspectia Judiciara a anuntat pe 16 februarie ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al…

- Americanii par sa fi declansat o ofensiva asupra producatorilor chinezi, care sunt intr-o crestere accentuata. Concurenta creste, iar luarile de pozitie din Senatul Statelor Unite ale Americii par sa intareasca aceasta ipoteza. Șefii CIA, FBI si NSA si-au exprimat neincrederea in producatorii chinezi…

- AJOFM Prahova vA pune la dispozitie lista la zi a locurilor de munca vacante in Valenii de Munte si in localitatil invecinate: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC VOIAJ INTERREGIO EXPO SRL vanzator Valenii de Munte,Str. Barbu Stefanescu Delavrancea,telefon/0731794410 1 2 SC RAMI-INSTAL…

- Inca din septembrie 2017, reprezentantii Transport Urban Resita vorbeau despre dorinta lor de a include traseele municipiului in aplicatia Moovit, asa ca au inceput cicluri de corespondente intre cele doua parti. „Moovit se mișca și la Reșița, au exclamat reprezentantii TUR pe pagina proprie…

- 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa,numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc; Comuna Copalau,localitatea Copalau, judetul Botoșani, telefon 0231619302, fax 0231619307, CUI: 3372190, e-mail primariacopalau@yahoo.com.

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus la Ministerul Educatiei o plangere prealabila prin care cer ministrului Valentin Popa sa revoce ordinul 3.027/2018 care prevede mai multe modificari ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

- Citirea e-mail-urilor importante de la munca, verificarea noutaților aparute în lume, conectarea la noile tendințe globale, cât și ascultarea de muzica online reprezinta doar câteva dintre beneficiile aduse odata cu achiziționarea unui smartphone. Pentru unii, un asemenea…

- Mai multe publicatii din Coreea de Sud, Marea Britanie si Statele Unite citeaza surse anonime care vorbesc despre faptul ca Samsung va creste pretul de vanzare a primelor flagship-uri pe care le va lansa anul acesta

- Asiguram: – cazare – transport de la cazare la locul de munca – salariu atractiv Mai multe informatii pe http://www.cova-job.nl./index.php/ro/ CV-urile se trimit pe roxana@cova-job.nl Telefon: 0031687927633 Adauga Comentarii…

- Un barbat din Baila banuit de comiterea unei infractiuni de furt retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat de 55 de ani, din municipiul Braila,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a gasit un telefon mobil, pe o banca, in parc, dar nu l-a predat Politiei si nici nu a incercat sa-i gaseasca proprietarul. Acum este cercetat pentru „insusirea bunului gasit”. A fost identificat luni, de politie, in […]

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- Agentul de la Politia Locala din Arad, care s-a urcat baut la volan si a produs unA accident in care au fost avariate sapte autovehicule (VEZI DETALII DESPRE ACCIDENT AICI) s-ar fi certat, inainte de acest episod, cu iubita lui. El le-a spus colegilor de la Politia Rutiera ca a baut doar o bere si ca,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica propunerea de a scadea tarifele pe care furnizorul acceptor le datoreaza furnizorului donor pentru fiecare numar portat. „Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la nivel national…

- Debutul in lungmetraj al regizorilor Dan Pita si Mircea Veroiu a fost la un pas sa fie umbrit de o intamplare tragicomica. Temutul Dumitru Popescu a parasit sala in timpul proiectiei, iar toti ceilalti cenzori au presupus ca acestuia nu i-a placut filmul, desi „Dumnezeu“ plecase sa dea un telefon, fiind…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa…

- Facebook Messenger si Whatsapp iți trimit mesajele direct catre telefon si nu asteapta sa deschizi aplicația ca sa le primesti. Indiferent daca ți-ai verificat sau nu mesajele, datele lor vin imediat in telefon. Acest lucru iți permite sa le citesti foarte ușor fara a le deschide.

- Magazinul online eMAG pune la bataie astazi reduceri de pâna la 60 la suta la numeroase produse, printre care și telefoane inteligente. În acest articol gasiți cele mai avantajoase trei oferte la telefoane Samsung de pe emag.ro. Pentru a studia toate ofertele de astazi la telefoane…

- Fiul Zinei Dumitrescu nu mai vrea sa auda de mama lui. E concluzia șocanta și dureroasa la care a ajuns directorul caminului de batrani unde se afla fosta creatoare de moda. Ion Cassian a dat de urma lui Catalin Negreanu, aflat in Elveția, și a vorbit cu el la telefon, dar tanarul nu a pus nici macar…

- Cumparaturile online au început sa fie din ce în ce mai populare în România. De altfel, un studiu recent arata faptul ca shopping-ul online al românilor a crescut cu 40% în 2017, la 2,8 miliarde de lei Totuși, de multe ori, apar și țepele date de așa-zisele…

- Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i arsuri angajatului.„In acelasi timp, magazinul a fost impanzit de fum, ceea ce a dus la evacuarea a 50 de clienti si angajati”, potrivit declaratilor…

- Un batran de 74 de ani din comuna Pietrosani a fost agresat si talharit de hoti chiar in locuinta proprie. Cazul se afla in atentia politiei si, deocamdata, infractorii nu au fost prinsi.

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- O femeie din China a fost prinsa intre ușile liftului, din cauza unei defecțiuni a ascensorului. Femeia se uita la telefon și nu a vazut ca liftul a pornit cu ușile deschise. Ea s-a impiedicat și a cazut, in timp ce un picior i-a ramas prins in ușa. Potrivit Daily Mail, femeia a avut piciorul amputat…

- Utilizatorii care se joaca pe dispozitivele mobile se expun riscului de a fi ascultati, daca acorda drepturi de acces la microfonul smartphone-ului sau tabletei. Faptul ca intimitatea este aproape...

- Un locuitor al Capitalei in varsta de 22 ani, s-a adresat dupa ajutorul politistilor comunicand ca i-ar fi fost furat din casa un laptop si un telefon mobil, dupa ce s-ar fi cunoscut cu individul ce apare in imagine.

- "Erau asteptati sa vina la noi la masa, ca asa stabilisem. De obicei veneau sa ne intalnim, familiile noastre erau prietene, asa ca, atunci cand nu au mai dat niciun semn, am incercat sa ii sunam. Cum nu raspundea nimeni la telefon, am devenit ingrijorati, iar peste vreo ora am zis sa trag o fuga…

- Termenul care a înregistrat cea mai mare creștere a numarului de cautari a fost kendama. Numarul cautarilor pe eMAG a crescut cu 65% în 2017, comparativ cu anul trecut și a ajuns la 235.000.000. Cuvântul care a înregistrat cea mai mare creștere a numarului de cautari a…

- Un iPhone este un cadou scump. De aceea, inainte de a-l face cadou cuiva ar fi bine sa te gandesti serios. Un tanar i-a oferit un telefon Apple iubitei lui, iar dupa ce s-a despartit de ea i l-a cerut inapoi. Tanara a refuzat sa-l returneze, cel putin pana cand nu isi facea rost de alt telefon. Din…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut publice o serie de modificari referitoare la regulamentul de taximetrie din București, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de marți, 19 decembrie.

- Intreruperi programate in Argeș, in perioada 19 – 24 decembrie. Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei…

- Firma din Argeș angajeaza șofer de TIR și basculanta, muncitori necalificați și muncitori calificați in construcții, electrician, electromecanic, inginer. Salarii avantajoase! Telefon: 0766 555 334

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Presa sud-africana, care il citeaza pe directorul inchisorii, scrie ca Oscar Pistorius s-a r fi luat la bataie cu un alt detinut in timp ce stateau la coada la telefon, pentru a-si suna familia. Se subliniaza ca Pistorius il cunostea bine pe cel cu care s-a luat la bataie. "Oscar Pistorius…

- O aplicatie inedita, aflata inca in stadiul de testare, le va permite femeilor gravide din Japonia sa gaseasca mult mai usor loc pe scaun in metroul din Tokyo. Initiativa celor de la Dai Nippon Printing, compania care a gandit aplicatia, se produce in contextul in care Japonia are una dintre cele mai…

- In cazul in care continui sa urmarești HBO, chiar și cand Game of Thrones nu apare pe ecrane, afla ca aplicația HBO GO pentru Android a primit actualizari. Daca tot te-ai plans ca Netflix este net superior HBO, și e drept, cel din urma are cateva minusuri mari, s-ar putea sa ai parte de surprize […]

- "Sunt în investigatii acum, la spital. E doamna doctor cu mine, dar daca v-am raspuns la telefon, sunt ok". Acesta au fost primele declarații, facute prin telefon, pentru Click, de marele actor.

- Dupa ce si-a taiat stomacul, Ozana Barabancea a slabit foarte mult si este intr-o mare forma. Vedeta este mandra de noua ei silueta si este mai deschisa ca niciodata schimbarilor. De-a lungul vietii, artista a trecut prin momente foarte grele, care au determinat-o sa se apropie si mai mult de Dumnezeu.…

- La ora actuala, cele mai spatioase telefoane din piata iti ofera 256GB de spatiu pentru o suma exorbitanta. Au existat speculatii legate de lansarea unui smartphone Apple cu 512GB in 2017, dar respectivul proiect nu s-a materializat din pacate. In 2018 insa, visul multora dintre noi se va materializa…

- Scene șocante, sambata dimineața, in Piața Victoriei! Un batran a fost rupt in bataie de protestatari, dupa ce acesta i-ar fi apostrofat pentru faptul ca ocupa Piața. Scenele s-au petrecut chiar pe trotuarul din fața Guvernului, la cațiva metri de dispozitivele de jandarmi.Conform informațiilor…