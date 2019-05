Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile de consum ale gospodariilor din Germania au inregistrat cea mai puternica crestere din ultimii opt ani in primul trimestru, ceea ce a permis celei mai mari economii europene sa se relanseze dupa stagnarea inregistrata in ultimul trimestru al anului trecut, transmite Reuters potrivit…

- Cheltuielile de consum ale gospodariilor din Germania au inregistrat cea mai puternica crestere din ultimii opt ani in primul trimestru, ceea ce a permis celei mai mari economii europene sa se relanseze dupa stagnarea inregistrata in ultimul trimestru al anului trecut, transmite Reuters. Oficiul…

- Este a treia inrautatire a prognozei din octombrie 2018 publicata de institutia financiara internationala.Economia mondiala va creste probabil cu 3,3% in acest an, cea mai lenta expansiune din 2016, fata de un avans de 3,5% previzionat in ianuarie. Pentru 2020, rata de crestere ramane nemodificata…

- Este a treia inrautatire a prognozei din octombrie 2018 publicata de institutia financiara internationala. Economia mondiala va creste probabil cu 3,3% in acest an, cea mai lenta expansiune din 2016, fata de un avans de 3,5% previzionat in ianuarie. Pentru 2020, rata de crestere ramane nemodificata…

- Principalele institute de cercetare economica din Germania si-au redus, joi, la jumatate, estimarile privind cresterea care va fi inregistrata de prima economie europeana in acest an si au avertizat ca ritmul de crestere ar putea sa incetineasca si mai mult daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana…

- Produsul Intern Brut al Irlandei a inregistrat o expansiune de 6,7% in 2018, dupa un avans de 7,2% in 2017, fiind cel mai rapid ritm de crestere a economiei din Uniunea Europeana, pentru al cincilea an consecutiv, transmite Reuters. Statisticile din aceasta economie deschisa pot fi distorsionate,…

- Produsul Intern Brut al Irlandei a inregistrat o expansiune de 6,7% in 2018, dupa un avans de 7,2% in 2017, fiind cel mai rapid ritm de crestere a economiei din Uniunea Europeana, pentru al cincilea an consecutiv, transmite Reuters. Statisticile din această economie deschisă pot fi distorsionate,…

- Produsul Intern Brut al Irlandei a inregistrat o expansiune de 6,7% in 2018, dupa un avans de 7,2% in 2017, fiind cel mai rapid ritm de crestere a economiei din Uniunea Europeana, pentru al cincilea an consecutiv, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si Viorica Dancila, despre dezvoltarea…