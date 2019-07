Stiri pe aceeasi tema

- Editia de luni seara a emisiunii "Dragoste fara secrete" s-a incheiat cu cateva decizii surprinzatoare. Cristi si Alexandra, femeia care a venit pentru a-l recastiga, formeaza un nou cuplu. De asemenea, Madalina a cerut sa plece din competitie.

- Vineri, Madalina a lansat o provocare pentru fosta iubita a lui Cristi, Alexandra. Iata ca tanara a acceptat si a venit in emisiune, luni seara. Reactia concurentului a fost de-a dreptul uimitoare, iar ce a urmat... si mai si!

- Cel mai controversat cuplu al concursului matrimonial "Dragoste fara secrete" a ramas, in acest moment, cel format din Cristi si Madalina. Cuplu, un pic impropriu spus, tinand cont de faptul ca nu exista gesturi tandre intre ei, ci doar tensiune si scandal.

- S-au incins spiritele, astazi, in cadrul show-ului matrimonial "Dragoste fara secrete". Doua dintre cupluri si-au aruncat cuvinte grele, in incercarea de a scoate adevarul la suprafata. Subiectul de disputa a fost relatia pe care o are Cristi cu Madalina.

- Cristi, actualul iubit al Madalinei de la „Dragoste fara secrete” a avut parte azi, in emisiune, de o surpriza. Bianca Sarbu l-a pus in legatura telefonica directa pe acesta cu cumnatul lui, caci sora lui se afla la spital și urmeaza sa aduca pe lume un copil.

- Astazi, in casa "Dragoste fara secrete" a avut loc un eveniment extrem de rar intalnit pana acum. Cuplurile Edith/Ali si Maia/Florin au socializat in cel mai elegant si civiliza mod cu putinta. Ba mai mult, chiar au parut ca se bucura unii de compania celorlalti.

- Constiinta a inceput sa-l macine pe Alexandru, concurentul de la "Dragoste fara secrete", cel care si-a calcat pe orgolii, s-a pus in genunchi si si-a cerut iertare in fata Madalinei, femeia care ii poarta in pantece copilul.

- Conflictul ia amploare in cuplurile formate din Madalin-Nicoleta și Alexandru-Madalina. Alexandru i-a facut avansuri Madalinei și a mangaiat-o tandru in timp ce facea curațenie, imaginile fiind vizionate și de Nicoleta, femeia pe care spunea ca o iubește.