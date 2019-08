Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, Gabi Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit religios, iar la petrecerea de nunta au participat aproximativ 40 de persoane. Vedeta a povestit ce s-a intamplat la finalul evenimentului. „E dezastru, e nebunie aici, toate puse cum s-a putut de dimineata. Dar nu conteaza. Poate nu ma credeti,…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda s-au casatorit in acest weekend și cu aceasta ocazie au pregatit o surpriza invitaților, insa la final, chiar ei au fost cei surprinși. Gabriela Cristea si Tavi Clonda au lasat nefinisata o parte a gardului de acasa, special pentru ca invitatii sa isi arate imaginatia,…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda, primele imagini din luna de miere! Cei doi proaspat casatoriti ne arata in ce destinatie de fite au plecat dupa nunta! Prima aparitie la TV dupa ce au spus marele "DA"!

- Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a anunțat ca sunt pregatiți de nunta, cel mai probabil de cea a lui Tavi și Gabriela Cristea, care se vor cununa religios astazi. Oana Roman a atras admirația…

- La patru ani de la cununia civila, Gabriela Cristea și Tavi Clonda se cununa religios. Cei doi au doua fetițe, pe nume Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena. Nașii cuplului sunt Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu, dupa cum arata Wowbiz . Petrecerea va avea loc acasa la miri, la vila lor din Otopeni…

- Mai sunt doua saptamani pana cand Gabriela Cristea va pasi in fata altarului la bratul lui Tavi Clonda. Relaxata si cu zambetul pe buze, prezentatoarea a mers sa probeze rochia de mireasa!

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt in culmea fericirii! Cei doi vor face cununia religioasa si botezul micutei Iris, in curand. Pregatirile sunt in toi! In urma cu putin timp, au mers sa aleaga verighetele.

- Au doua fetite minunate si nu exclud varianta de a mai face un copil! Tavi Clonda si Gabriela Cristea au primit aprobarea din partea medicului, dupa aproape doua luni de cand vedeta a adus-o pe lume pe Iris.