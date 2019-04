Cum și-au făcut mai multe albine "stup" în ochiul unei femei. Medicii, descoperire șoc! Bizarul caz a avut loc in Taiwan. Medicii au gasit patru albine in ochiul unei femei. Iar descoperirea acestora nu s-a oprit aici. He, in varsta de 20 de ani, culegea niște buruieni, cand albinele i-au intrat in ochi. Femeia a mers la spital, unde doctorii au descoperit ca insectele se hraneau cu lacrimile aflate sub pleoapele umflate. Tanara se afla intr-un cimitir, unde curata mormantul unei rude, cand albinele i-au intrat in ochi. „Am simtit cand vantul a suflat puternic in fata mea, apoi am simtit ceva in ochi. Mi s-a parut ca era nisip sau mizerie. Mi-am curatat ochii cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

