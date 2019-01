Cum si-au castigat primii bani 5 dintre cei mai bogati oameni din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Concentrarea averilor s-a accentuat și mai mult in 2018, an in care 26 de miliardari dețin o avere egala cu cea a jumatate dintre cei mai saraci oameni din lume, a denunțat luni ONG-ul Oxfam, care cere taxarea suplimentara a celor mai bogați oameni, scrie AFP.

- Cei mai bogați 26 de oameni din lume au o avere egala cu cea deținuta de cei mai saraci 3,8 miliarde de oameni, rezulta dintr-un studiu realizat de Oxfam și publicat inainte de Forumul Economic Mondial de la Davos. Averea miliardarilor din lume crește in fiecare zi cu 2,5 miliarde de dolari, in timp…

- Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon si cel mai bogat om din lume, divorteaza dupa o casnicie de 25 de ani, potrivit tmz.com, citat de Mediafax. Anuntul a fost facut chiar de Bezos, in varsta de 54 de ani, pe contul ...

- Zgarcenia lui Dan Negru este arhicunoscuta. Despre acest lucru a facut prezentatorul declarații intr-un interviu. Despre prezentatorul de televiziune Dan Negru s-a tot spus ca este extrem de atent cu banii sai. Despre zgarcenia lui proverbiala a comentat acesta in cadrul unui interviu pe care l-a…

- Scandalul s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 3.00. Unul dintre cei doi frați, cel mai mic s-a incaierat cu doi barbați, care erau bauți, pe o strada din Tr. Severin, iar aceștia s-au dus la spital. Tanarul și-a sunat fratele, au mai chemat alți opt indivizi și au tabarat pe ei in secția…

- Un savant din China a anuntat nasterea primilor copii modificati genetic din lume, el sustinand ca a modificat embrionii pentru a-i face mai rezistenti la virusul HIV, scrie The Guardian.Acest tip de modificare a genelor este interzis in majoritatea tarilor deoarece tehnologia este inca experimentala,…

- Un cercetator chinez afirma ca a creat - pentru prima data in istorie - doi bebelusi care s-au nascut in urma unei proceduri de editare genetica, intr-un experiment cu profunde implicatii medicale si etice, informeaza luni DPA.

- Premierul Viorica Dancila și prim-ministrul statului Qatar, șeicul Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, au semnat trei documente pentru extinderea cooperarii bilaterale in domeniile agriculturii, turismului și al cooperarii intre Institutele Diplomatice, informeaza Guvernul."Cei doi inalți…