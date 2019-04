Strategia lui Liviu Dragnea de a-și asigura un ministru al Justiției care sa ii livreze ordonanțele necesare pentru salvarea de o posibila condamnare in dosarul angajarilor fictive s-a schimbat de doua ori in timpul zilei de luni din cauza temerilor legate de noile semne de opoziție pe care le da premierul Dancila in raport cu șeful sau de partid. Moțiunea simpla impotriva lui Tudorel Toader, care ar fi trebuit sa fie votata luni in plenul Senatului, a fost amanata pentru a treia oara, pana in 6 mai, mult dupa sarbatorile de Paște. Inițial, social-democrații au primit un semnal de temporizare…