Cum si-a salvat un jandarm montan colegul din ghearele unui urs. Animalul a fost ucis cu o rafala de gloante

- Doi copii din satul Hosman, judetul Sibiu, au fost atacati de un urs si au fost salvati de un caine care a indepartat pericolul. Cei doi copii, un baiat de 10 ani si o fata de 16 ani, se aflau cu vitele familiei la pascut, la aproximativ 500 de metri de sat, in momentul in care au fost atacati de urs.…

- Ziarul Unirea Cum a ”rezolvat” un jandarm din Suceava problema urșilor, in timp ce animalul ataca un coleg Cum a ”rezolvat” un jandarm din Suceava problema urșilor, in timp ce animalul ataca un coleg! Un jandarm montan din Suceava aflat in patrula in zona Broșteni a fost atacat sambata seara de un urs…

- Un jandarm de la Inspectoratul judetean de Jandarmi Suceava a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat de urs, pe raza orasului Brosteni. Animalul a fost omorat de colegul ranitului. Salvatorul a folosit pistolul Carpati din dotare si a atras de 12 ori in directia ursului.

- Un jandarm montan din Suceava care patrula, sambata seara, in zona Brosteni, a fost atacat de un urs aparut brusc din padure. Acesta nu a mai avut timp sa scoata pistolul și sa traga asupra animaului. Jandarmul patrula impreuna cu un coleg al sau. La un moment dat, jandarmii au oprit masina pentru a…

