Mai multe riscuri se vor cristaliza in 2019 și vor avea ca efect o incetinire a creșterii globale de aproximativ 3,0-3,5%, in scadere de la aproximativ 3,7%, in 2018. Creștere anuala a zonei euro nu va depași 1,5%, in 2019, anticipeaza cel mai recent raport al Agenției de rating germane, Scope. Depinzand in mare masura de evoluțiile globale, reflectate și dobanzile la care vor finanțate datoriile suverane, Romania nu va putea face excepție de la regula. Cu atat mai mult cu cat Guvernul a reușit contraperformanța de a deteriora, și in anul care se apropie de sfarșit, indicatorii macro de referința.…