Judecatorii ieseni au ridicat, in parte, sechestrul instituit impotriva unui om de afaceri din Alba Iulia cercetat de DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia magistratilor ieseni vine dupa ce sotia lui Cornel Marcu, Ioana Stanca – judecatoare la Curtea de Apel Alba, a sustinut ca 20.000 de euro din suma indisponibilizata dintr-un cont bancar ii apartine ei si nu sotului. Cornel Marcu, care desfasoara afaceri in domeniul metalelor pretioase, este acuzat la Iasi intr-un dosar ce vizeaza inregistrarea unor tranzactii fictive in vederea decontarii ilegale de TVA. Alaturi de Marcu, mai sunt…