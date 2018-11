Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 22 noiembrie 2018, de la ora 11.00, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iasi, prof. dr. HANS – CHRISTIAN MANER de la Universitatea „Johannes Gutenberg”; din Mainz, va susține conferința „Primul Razboi Mondial in Ardeal și in Romania prin lentila unor militari și istorici din…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, referitor la gesturile obscene aratate de Florin Iordache in plenul Camerei Deputaților, ca nu i-au placut, dar poate s-a inspirat din opinia președintelui Klaus Iohannis despre placuțe jignitoare la adresa PSD, cu care s-a plimbat un roman in vara."Nu…

- Agentia de presa americana a relatat, miercuri, gestul obscen din Parlamentu, facut de Florin Iordache, autorul articolului mentionand ca, dupa prezentarea raportului MCV, in care se vorbea despre regres in ceea ce priveste democratia, vicepreședintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a anuntat…

- Pentru a elogia „Ziua Armistitiului” si „Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii”, militarii Brigazii 15 Mecanizate vor desfasura duminica, 11 noiembrie, incepand cu ora 12.30, ceremonii comemorative in Cimitirul „Eternitatea” din Iasi la Monumentul Eroilor Romani din Primul Razboi Mondial si la mormantul…

- Fotografiile lui Costica Acsinte, de la inceputul secolului al XX-lea, vazute prin mijloacele secolului al XXI-lea ACSINTE.100, expoziția cu fotografii de la inceputul secolului 20, din colecția personala a sergentului fotograf Costica Acsinte, este deschisa publicului din Iași, in perioada 28-30…

- O expozitie inedita va fi deschisa la Slatina, joi, 25 octombrie 2018, de Ziua Armatei, fiind expuse obiecte surprinzatoare realizate de soldati, prizonieri si invalizi de razboi, din obuze, proiectile, grenade etc.

- "Intr-o padure de la Soveja a fost descoperit un schelet uman cu casca de tip Adrian, purtata de soldatii romani in Primul Razboi Mondial, alaturi de cartuse utilizate si neutilizate, cu bucati din cartusiera din piele, in stare buna de conservare. Pozitia adunata a oaselor indica faptul ca ar fi…

- Festivalul Televiziunilor Locale si Producatorilor Independenti SIMFEST de la Tirgu Mures a adus doua noi distinctii pentru TVR Iasi. In cadrul Galei Laureatilor, care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, jurnalista Gabriela Baiardi a primit premiul pentru productia „Vis de aur, coroana de otel",…