- Actiune ca la carte a jandarmilor de la Gruparea Mobila din Timisoara. Dupa zeci de minute de filaj, facut in zona pietei Timisul, jandarmii au hotarat sa puna mana pe unul dintre traficantii care vindea tigari netimbrate. In momentul in care infractorul a vazut echipele de interventie, a sarit in autoturismul…

- Un urs a patruns, in noaptea de luni spre marti, intr-o gospodarie din localitatea Colti, judetul Buzau, de unde a luat un porc de 150 de kilograme. Autoritatile locale au mers pe teren pentru stabilitarea pagubelor. Viceprimarul localitatii Colti, Octavian Stanciu, a declarat, ca un urs a atacat, in…

- Vladimir Putin, despre incendiul din mall-ul din Siberia: ”Neglijența criminala!”. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat marți la Kemerovo, oraș industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica intr-un mall din oraș a luat 64 de vieți, dintre care 48 de copii, denunțand…

- Firmele din Timiș au luat parte la o noua intalnire organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, impreuna cu reprezentanții Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Unul dintre cele mai discutate subiecte a fost cel referitor la depunerea online a declarațiilor…

- Potrivit unui proiect de lege, care a trecut de comisiile de specialitate din Senat, orice poprire pe conturi va putea fi facuta abia dupa ce un judecator va spune ca suma ramasa de plata nu contine comisioane abuzive. Masura va aduce, insa, costuri suplimentare celor pe care alesii vor sa-i ajute,…

- Spatii de productie in valoare de aproape 4 milioane de euro sunt scoase la vanzare sau la licitatie in zona industriala. Cele mai multe sunt obiectul unor rasunatoare falimente. Cine vrea sa se indrepte spre zona de productie o poate face fara probleme. Mai multe hale si unitati de productie din zona…

- PNL organizeaza sambata, 17 martie, cu incepere de la ora 11,30, la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, o intalnire cu oamenii de afaceri argeșeni. Senatorul Florin Catu, presedinte al Comisiei Economice a Senatului Romaniei si vicepresedinte al PNL, va fi invitatul special al…

- Echipa de avocati a firmei Clifford Chance Badea a obtinut o decizie in favoarea BRD Societe Generale in legatura cu o plangere privind o tranzactie de tip swap pe rata dobanzii depusa de firma Metexcom SRL la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a…

- Ieri va relatam despre un incident petrecut in judetul nostru. Un tanar de 29 de ani din Bascov a incercat sa insele o batrana de 86 de ani folosind metoda "accidentul". Tot planul acestuia a fost dejucat de curajul unui taximetrist al firmei PIC, acesta anuntand imediat Politia, asa ca barbatul…

- Flippy, robotul bucatar, ocupa unul dintre cele mai populare joburi printre muncitorii necalificati din Statele Unite. Este motivul pentru care estimarile arata ca pana in 2030 s-ar putea pierde 800 de milioane de locuri de munca din cauza automatizarii. De aici si teama ca ne-am putea indrepta…

- Investitia va aduce cu sine si crearea de 75 de noi locuri de munca. Vanzarile de 5,4 milioane de euro de anul trecut, realizate doar de unitatea de productie existenta in Satu Mare i-a incurajat sa isi extinda activitatea

- Oamenii legii au depistat incalcari grave, privind regulile și normele sanitare, produsele din carnea și mezelurile erau comercializate in lipsa actelor de proveniența, lipsa certificatelor de calitate, termenul de valabilitate expirat, lipsa actelor medicale a angajaților. Neregulile au fost identificate…

- Mai mulți membri activi ai unei grupari criminale, care aveau roluri bine determinate și savârșeau infracțiuni grave și deosebit de grave în Republica Moldova și peste hotare, au fost documentați de catre oamenii legii. Operațiunea a fost desfașurata de catre angajații Procuraturii pentru…

- Oamenii legii din Republica Moldova au documentat un grup criminal specializat in infractiuni grave si deosebit de grave, membri caruia fac parte din organizatia criminala „Patron”, liderul careia este autoritate criminala si care la moment isi ispaseste pedeapsa in penitenciarul din Romania.

- Nu investesti in dezvoltarea personala Benjamin Franklin, primul milionar din SUA, era cunoscut pentru celebrul citat "investitiile in tine insuti genereaza cel mai mare castig". Adesea oamenii depind prea mult de angajatori cand vine vorba despre dezvoltarea personala. "Daca vrei sa prosperi, trebuie…

- Oamenii de afaceri turci sint interesați sa investeasca in Republica Moldova, in special in domeniile tehnologiei informației, construcțiilor și turismului. Acest fapt a fost menționat de catre reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Turciei in cadrul intilnirii de la Chișinau cu ministrul Economiei…

- Mai mulți politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, vineri dimineata, o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul comercializarii florilor și plantelor ornamentale in municipiul Craiova. Oamenii legii au controlat…

- Strategia de a plati oameni pentru a demisiona poate parea bizara, insa se poate dovedi eficienta, incat ajuta compania sa ramana doar cu oamenii dedicati. „Vrem ca oamenii care lucreaza la Amazon sa isi doreasca sa fie aici”, a transmis purtatoarea de cuvant a companiei, Ashley Robinson. „Scopul…

- O firma care a obtinut licenta de distributie a gazelor naturale in comunele judetului Iasi isi bate pur si simplu joc de consumatori @ Pentru a racorda o casa la reteaua de gaze, firma Design Proiect SRL percepe sume exorbitante @ In plus, pentru a fi racordati la retea, oamenii asteapta si cate un…

- Zeci de locuitori ai comunei aradene Varadia de Mures care s-au prezentat, in ultimele doua saptamani, la casieria Primariei pentru plata taxelor si impozitelor locale nu si-au putut achita aceste obligatii pentru ca functionarii au refuzat sa incaseze sumele datorate fara plata taxei pentru ridicarea…

- Comuna Mera risca sa ramana fara serviciu de colectare a gunoiului menajer de la populație. Conducerea Primariei Mera i-a anunțat pe locuitorii comunei ca firma care se ocupa de colectarea gunoiului nu vrea sa mai vina din cauza cheltuielilor foarte mari pe care trebuie sa le faca. Mașina care colecteaza…

- Firma din Turda angajeaza: Director de productie Cerinte: studii superioare si experienta pe un post similar Sef birou aprovizionare Cerinte: inginer mecanic, cu experienta pe un post similar Agent vanzari zona Turda

- CHIȘINAU, 8 feb — Sputnik. În penitenciarele din Republica Moldova acționeaza grupari criminale care îi prada la propriu pe deținuții simpli, care nu au relații sau nu fac parte din grupurile criminale. Acest lucru îl confirma și comunicatul de presa facut public în…

- Daruri de la politisti pentru 10 familii din localitatile orasului Rezina. Oamenii legii impreuna cu un grup de preoti si voluntari le-au oferit familiilor nevoiase produse alimentare si imbracaminte, iar copiilor dulciuri si jucarii.

- Simona Halep joaca de la inceputul acestui an fara sponsor tehnic si se pare ca aceasta perioada se va prelungi. A doua jucatoare a lumii si-a reziliat contractul cu cei de la Adidas si nu se grabeste sa semneze cu o alta firma, chiar daca ofertele sunt extrem de tentante.Citește și: RUSINOS!…

- Donald Trump a sfatuit studenții Universitații Trump, cu un an inaintea crizei financiare din 2008, sa se foloseasca de bulele imobiliare pentru ca aceasta ar putea fi o oportunitate de investiții. El a mai spus atunci ca este entuziasmat sa se termine aceasta bula pentru ca va face bani. ”Oamenii vorbesc…

- Evenimentul care se numește "Facem Declarația 600 sa zboare" va avea loc miercuri, 7 februarie, la ora 12:00, Bulevardul Libertații 16, București. [citeste si] "Este timpul sa facem Declarația 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o soluție definitiva la…

- Firma care deține compania McDonald’s intenționeaza sa deschida un astfel de fast-food in Focșani, langa Kaufland. Reprezentanții firmei au dat un anunț de angajare pentru funcția de „Manager Trainee – McDonald’s Focșani“. De-a lungul anilor, McDonald’s a fost in centrul mai multor scandaluri legate…

- Politistii au efectuat, marti, mai multe perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape 4 milioane lei. Oamenii legii au luat in vizor o firma de protectie si paza din Cluj-Napoca, ai carei administratori au inregistrat in evidentele contabile mai multe achizitii…

- Ludwik Sobolewski, fostul CEO al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a anuntat marti ca a lansat, impreuna cu Zuzanna Kurek, fost Director adjunct Business Development & Marketing al BVB, firma Cornerstone Communications, o companie specializata in relatia cu investitorii si guvernanta corporativa.

- Justin Ștefan, inca un atac la Razvan Burleanu. Oficialul ligii acuza ca șeful FRF ascunde lista cu votanții la alegerile de pe 18 aprilie. De asemenea, președintele federației este invinuit ca folosește angajații de la ”Casa Fotbalului”, ca sa-l ajute in campania electorala. Secretarul general al LPF,…

- Cladirea ar fi trebuit sa fie inchisa complet pana la inceperea iernii, dar nu s-a putut. Muncitorii firmei Sulfatim lucreaza de zor sa incheie lucrarile de construcții pana in vara, mai ales ca anul acesta se implinesc patru ani de șantier. Cu toate ca imobilul va fi ridicat in totalitate in 2018,…

- In baza cererii nr. 154272 din data de 21.12.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii MBM Vector Line SRL. Sediul social se afla in localitatea…

- Nu toata lumea așteapta utilajele de deszapezire care vin, sau nu vin. Din acest punct de vedere, o situație interesanta s-a inregistrat la Capud, sat aparținator de Teiuș, unde s-a lucrat intens pentru degajarea drumurilor cu ajutorul ”oamenilor de buna credința”. Cetațenii au pus mana pe lopeți și…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Parscov, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au efectuat un control la o unitate comerciala de pe raza localitatii Parscov, unde s-a constatat ca erau desfasurate activitati de comercializare a tigaretelor, fara a se detine documente legale…

- Presedintele Donald Trump prezinta o stare de sanatate "excelenta" si este apt din punct de vedere mental sa-si indeplineasca atributiile, a declarat amiralul Dr.Ronny Jackson, medicul oficial al liderului de la Casa Alba. "Stare generala de sanatate a presedintelui este excelenta", a declarat…

- Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pirvan, se teme ca noul Executiv ar putea schimba din nou programul de guvernare și reamintește faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. „Tot ceea ce stabiliți, dați-ne un timp pentru a ne adapta, nu mai reglementați…

- Am vazut la televizor ca exista o noua formula de asigurare obligatorie, și anume, o polița RCA cu decontare directa, prin care, in caz de accident, plata o face mai operativ firma la care m-am asigurat eu, chiar daca vinovat este celalalt șofer. Cat costa o astfel de polița? (Anghel Iulian, Ilfov)…

- Din primii ani de școala pana la varsta adulta un lucru este puțin probabil sa se schimbe: greutatea cu care ne trezim dimineața devreme, cand suna alarma, scrie realitatea.net.Oamenii trec prin patru pana la șase "cicluri de somn" in fiecare noapte.

- SC Parking Focșani SA, societate care se ocupa de parcarile din municipiu, sta prost la capitolul organizare și ”expediaza”cat mai repede șoferii care indraznesc sa dea telefoane la sediul din str. Ștefan cel Mare nr. 21, pentru a solicita diverse detalii. Astazi, am telefonat la numarul 0337.401.513,…

- Se ascut cutitele inainte de sedinta cruciala a social-democratilor. Cum era de asteptat, inaintea ciocnirilor de astazi au aparut si mai multe scenarii care s-ar putea derula dupa discutiile din cadrul CEX: unele vorbeau despre o impacare intre tabere, in timp ce altele speculau o retragere a sprijinului…

- Oamenii de stiinta din California au descoperit un nou tip de cutremur. Este vorba de seisme care pot avea loc la o adâncime mai mare decât cutremurele obisnuite, mai exact în mantaua Pamântului, nu în scoarta Pamântului cum se stia pâna acum. …

- Incredibil cat de departe a ajuns tehnologia! Oamenii de stiinta japonezi au creat o inteleligenta artificiala, capabila sa recunoasca gandurile omului si sa le vizualizeze, scrie publica The Next Web, informeaza Jurnalul.ro. Dispozitivul a fost prezentat de specialistii laboratorului ...

- Momentul trecerii in neființa a unei persoane dragi este probabil unul dintre cele mai triste din viața oricarui om. In astfel de situații, cuvintele sunt de prisos iar cei din jur, oricat de mult ar ține la tine, nu pot face nimic ca sa te ajute sa treci peste cu bine. Fiecare persoana experimenteaza…

- Talharul, spun anchetatorii, are 24 de ani și a ochit victima la un fast food din zona Catedralei Mitropolitane. A vazut ca omul bause și avea bani la el așa ca l-a urmarit pana in fața Filarmonicii Banatul, unde l-a atacat. Și-a trantit victima la pamant, i-a luat portofelul și, dupa ce a…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- Firma americana specializata in drone și dispozitive foto, AEE, va lansa in aceasta primavara un gadget nou numit sugestiv Selfly. Practic este vorba de o drona de dimensiuni foarte mici care se poate atașa unei carcase speciale destinata dispozitivelor mobile cu o diagonala de la 4 pana…

- Judecatoria Aiud a facut publica motivarea deciziei prin care primarul orașului Teiuș, irel Halalai, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de conflict de interese. In esența, judecatorul a constatat fara dubiu vinovația primarului, care a incheiat contracte…

- BILANT… Compania vasluiana Kazan a avut un an foarte bun. Vanzarile de echipamente si accesorii de instalatii au mers ca pe roate, iar brand-ul si-a consolidat vizibilitatea in randul publicului-tinta. Toate astea, pentru ca reprezentantii Kazan au constientizat importanta unei relatii stranse intre…