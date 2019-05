Stiri pe aceeasi tema

- Partidul conservator OVP al cancelarului Sebastian Kurz este dat invingator la alegerile de duminica pentru Parlamentul European din Austria, urmat de social-democrati si de extrema-dreapta, conform unor estimari publicate la inchiderea urnelor, relateaza AFP. Cu 34,5% din voturi, OVP avanseaza cu 7,5…

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

- Toti ministri din Partidul Libertatii (FPOe), de extrema dreapta, si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul de coalitie din Austria, dupa ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus, cu putin timp in urma, presedintelui tarii, demiterea ministrului de interne Herbert...

- Partidul libertatii din Austria (FPOe) a anuntat luni seara ca-si retrage cu efect imediat toti ministrii din guvernul format impreuna cu conservatorii cancelarului Sebastian Kurz, fara a mai astepta alegerile anticipate.Aceasta plecare are loc dupa decizia sefului guvernului de a-l concedia…

- Partidul Libertatii din Austria (FPO) a anuntat luni ca este pregatit sa-si retraga toti ministii din Guvernul format impreuna cu conservatorii, in urma difuzarii vineri a unei inregistrari video in care liderul nationalist Heinz-Christian Strache s-a aratat pregatit sa se compromita cu Rusia, relateaza…

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…

- Vicepremierul italian si ministru de interne, Matteo Salvini, isi lanseaza campania pentru alegerile europene la inceputul saptamanii viitoare alaturi de colegi politicieni populisti de dreapta din Europa, relateaza miercuri agentia DPA. Reprezentanti ai Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema…

- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) se afla sub presiunea partenerului sau de coalitie, Partidul Popular (OeVP, conservator), referitor la informatiile privind legaturile FPOe cu Miscarea Identitara, care a primit o donatie de la presupusul autor al atentatelor de luna trecuta din…