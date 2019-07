Pensii speciale care nu sunt bazate pe cotributivitate vor fi taxate printr-o ordonanța care ar urma a fi adoptata luni, odata cu rectificarea bugetara, potrivit unor surse oficiale.



&"Se lucreaza la forma finala. Acum sistemul este așa. Sub 2000 este zero impozit, peste 2000 este 10%, între 7.000 – 10.000 se datoreaza 30% și ce depașește 10.000 pe lânga 30%, dintre 7000 – 1000 care înseamna 900 lei, se mai adauga 50% din ce depașește&", au spus sursele citate.



Acestea au dat câteva exemple:

Daca are 8000 lei, se încadreaza în intervalul…