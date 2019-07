Cum se vindecă fobia de avion Vacanțele sunt in toi, dar exista oameni care nu le pot savura pe deplin, plecand in zbor, așa cum și-ar dori, spre destinații exotice. Și asta nu din lipsa banilor sau a timpului liber, ci pentru ca au fobie de avion. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

