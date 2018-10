Cum se vede tara prin ochii celui care aduce investitori norvegieni: Romania tine pumnul strans la oportunitati

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins, miercuri – cu 93 de voturi pentru, 150 de voturi contra si 25 de abtineri -, motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, intitulata ,,Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”. Toti cei 132 de deputati PSD prezenti la sedinta au votat…

- Politica de coeziune este pentru prima data in istoria Uniunii Europene (UE) portofoliul cu cea mai mare suma alocata in viitorul buget, respectiv pentru perioada 2021-2027, iar Romania, Bulgaria si Grecia au prevazuta o crestere de peste 10% fata de fondurile actuale, a declarat, sambata, la Alba…

- Deputatul FDGR Ovidiu Gant spune ca "o serie de membri PSD au reluat atacurile mizerabile" la adresa minoritatii germane si a reprezentantului ei legitim in Parlament, Guvern si relatii internationale, Forumul Democrat al Germanilor din Romania, si ca este indamisibil ca Darius Valcov nu a fost demis…

- Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza a XXVI-a ediție a Școlii Naționale de Algebra, cu tema „Combinatorial Structures in Algebra and Geometry”, in perioada 27-31 august 2018. La eveniment participa 55 de cercetatori, doctoranzi și masteranzi…

- Roman suspect de crima in Italia, gasit la Aiud. Aurel Baișan, care are 28 ani, ar fi comis crima pe 28 mai. Polițiștii l-au plasat pe acesta in arest. Acesta este acuzat ca, impreuna cu alte patru persoane, a ucis un italian de 64 de ani ca sa ii fure portofelul și un ceas Rolex. Italienii au reușit…

- 'Industria MICE reprezinta unul din motoarele principale ale turismului de dezvoltare a destinatiei si un important generator al veniturilor, al ocuparii fortei de munca si al investitiilor straine. Marea Britanie câstiga din evenimente 50 de miliarde de euro anual, iar Germania 65 de miliarde…

- Industria de evenimente (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) aduce in mod direct, in Romania, circa 500 de milioane de euro anual, sume inca mici daca ne comparam cu tarile vestice, dar in crestere constanta, a declarat Traian Badulescu, consultant de turism.

- Franța a revenit anul trecut la un excedent comercial de 84 mil. euro fața de Romania, dupa ce schimburile comerciale franco-romane au crescut cu 4,4% la 7,8 mld. euro, potrivit datelor Camerei Franceze de Comert, Industrie si Agricultura din Romania.