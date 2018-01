Cum se vede Romania sub inghetatul vant estic sau cum trateaza propaganda rusa protestele anticoruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Hai sa spunem lucrurilor pe nume – Nicolae Robu, acest ”Che Gargara” de Bocsig parvenit primar la Timișoara (unde paraduiește bugetul și distruge orașul de aproape 6 ani de zile), este una din cele mai corupte, sinistre și bolnave creaturi ce infecteaza latrina politica din Romania.micRobu – cum il…

- Liviu Dragnea, despre protestul din 20 ianuarie. Liderul PSD a precizat luni ca la protestele de sambata au participat 25.000 de manifestanți și nu 70.000, conform evaluarilor oficiale pe care le-a consultat. Dragnea a menționat ca nu trebuie ca el trebuie sa dea un raspuns cu privire la nemulțumirile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Protestele #rezist au fost in prim-plan sambata, cand zeci de mii de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirile fata de masurile legislative pe care le pregateste actuala guvernare. Acest eveniment a mobilizat principalele televiziuni de stiri, unele dintre ele reusind…

- In Monitorul Oficial nr. 27 din 11 ianuarie 2018 a fost publicata Decizia nr. 10 din 11 ianuarie 2018, privind „numirea domnului Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al prim-ministrului”.

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik. Într-o emisiune de la un post de televiziune, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- Moartea Regelui Mihai este cel mai important eveniment al anului 2017, arata un sondaj IRES. Modificarile aduse legilor justiției și scandalul OUG 13 sunt considerate cele mai importante evenimente politice ale anului 2017. La intrebarea deschisa „Care a fost evenimentul politic major al anului 2017?”,…

- In ultimii 28 de ani, Romania a cunoscut (și) cateva proteste puternice, care vor ramane in istorie. Piața Universitații din 1990, Mineriada din Piața Victoriei din 1991 și Protestele anului 2017 din aceeași piața din fața Guvernului sunt cele mai semnificative. Politicienii, in apetitul lor pentru…

- CHIȘINAU, 23 dec — Sputnik. Într-o emisiune înainte de Craciun, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces lent…

- Romania a fost in zodia protestelor in 2017. Daca la inceputul anului milioane de oameni au iesit zile intregi impotriva Guvernului si a OUG 13, acum Piata Victoriei a fost martora unor alte manifestatii de mare amploare pentru ca Parlamentul a modificat legile justitiei.Citește și: Pe banii…

- Noi proteste fata de modificarea legilor justitiei Protest al studentilor Facultatii de Drept din Universitatea Bucuresti. Foto: Sergiu Stet Protestele fata de modificarea legilor justitiei au continuat si miercuri, 20 decembrie. Câteva sute de persoane…

- Procurorul general se solidarizeaza cu magistratii care au protestat fata de modificarile propuse la Legile Justitiei. La sosirea la CSM, Augustin Lazar le-a marturisit jurnalistilor ca magistratii apara independenta justitiei si sustine ca se asteapta la dialog din partea parlamentarilor. Aceasta este…

- Aceasta este lectia anticoruptie la nivel european a magistraturii din Romania - a fost reactia procurorului general Augustin Lazar, cu privire la protestele judecatorilor si procurorilor in cazul modificarilor la legile Justitiei. "Este o veste buna privind partea pozitiva a lucrurilor,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca "lupta anticoruptie va fi terminata" daca vor intra in vigoare actualele propuneri de modificare si completare a Codurilor penale, existand riscul de a ne intoarce in perioada de dinainte de anul 2004, "cand deciziile din dosare se luau la sediul…

- Dupa aventura cresterii promisiunilor in progresie geometrica la inventarul oualor a reiesit ca nu li s-a dublat decat pretul, nu si galbenusul. Oul a devenit unitate de masura pentru inflatie. Impreuna cu untul si cu alte alimente de baza, Oul, chiar daca cel din marile magazine nu este romanesc, venind…

- Despre cine semneaza pentru propaganda pro-Kremlin pe Sputnik Moldova s-au scris destul de multe analize si investigatii. Totusi, ultimele proteste ale miscarii #REZIST au dus la angrenarea Kremlinului intr-o campanie furibunda pentru a denigra miscarea, protestatarii sau simpatizantii miscarii.

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a suspendat protestul anunțat pentru miercuri in fața sediului Guvernului, dupa ce solicitarile confederației au fost rezolvate, a declarat, pentru AGERPRES, Ion Comuși, vicepreședintele organizației. "Protestul…

- "Românii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au înfruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 în capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat…

- Presa internationala scrie din nou despre protestele din Romania. Jurnalistii atrag atentia ca oamenii care ies, saptamana de saptamana, in strada cred ca masurile adoptate de Parlament vor face mai greu de pedepsit coruptia la nivel inalt. Si nu uita ca sistemul judiciar inca se afla sub monitorizarea…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Cei care conduc lupta anticoruptie din Romania ar trebui sa fie la fel de atent verificati ca cei pe care ii ancheteaza, spun jurnalistii publicatiei New Europe, care au realizat o ampla investigatie privind sistemul anticoruptie romanesc.

- O publicație independenta cu sediul la Bruxelles a facut recent o radiografie a activitații DNA, intr-un articol intitulat „Corupția luptei anticorupție din Romania” („The Corruption of Romania’s Anti-Corruption fight”). „Aceasta este povestea luptei anti-corupție a Romaniei: o creștere cu 50% a numarului…

- Hans Klemm a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca la dezbaterea „Preparing for the 21st century threats” („Pregatiri pentru amenintarile secolului al XXI-lea”) organizata de Facultatea de Studii Europene a Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB), ca Rusia cauta influenta asupra opiniei publice, si deseori,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni la Parlament ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare, relateaza Romania TV."Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Reacția lui Tudor Chirila dupa imbrancelile din Piața Victoriei. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj de pace, pentru cei care au ieșit in strada. Disputa intre protestatarii din Piața Victoriei și cei care instaleaza targul de Craciun. Disputa a avut loc sambata dimineața, pe fondul…

- Aproximativ 300 de persoane s-au strans vineri, la ora 18.00, pentru a protesta in Piata Victoriei, pe o ploaie marunta, sub titlul „Romania moare“. Alti oameni continua sa vina dotati cu steaguri si pancarte. Protestatarii au strigat „De sarbatori, fara dictatori“, „Justitie, nu coruptie!“, „Firea,…

- "Eveniment: Parlamentul Romaniei s-a trezit și pune la punct SUA!", titreaza versiunea pentru Romania a site-ului guvernamental rus Sputnik, cu referire la comunicatul comun de presa al lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privința statului de drept și a luptei anticorupție și a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justiției sa ajute acest proces. …

- Comunicatul SUA | Solomon, PSD: Rachetele Patriot si avioanele sunt taxa haraciului? Deputatul PSD Adrian Solomon a criticat, miercuri, in plen comunicatul Departamentului de Stat al SUA, indemnandu-i pe alesi sa se gandeasca daca rachetele Patriot si avioanele cumparate din SUA sunt „taxa haraciului…

- Mii de militari americani, zeci de elicoptere și sute de mașini de lupta au ajuns in Europa pentru a intari securitatea flancului estic. Brigada americana are cartierul general in Germania, insa mai multe subunitați vor fi trimise in Polonia, Letonia și Romania. Militarii vor sta in Europa 9 luni, dupa…

- CHIȘINAU, 28 nov — Sputnik. Încredere românilor în Uniunea Europeana continua sa scada, potrivit unui sondaj realizat de Mercury Research, la comanda Comisiei Europene. Astfel, 46 la suta dintre respondenți au declarat ca au o atitudine pozitiva fața de apartenența…

- Presa internaționala nu a ramas nici de data aceasta indiferenta la protestele din Romania fața de proiectele de modificare a legilor justiției. Principalele agenții de știri au relatari despre nemulțumirile care i-au scos pe romani in strada.

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Euronews ca "întregul sistem de justiție (din România) s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la știri false la contractarea de companii specializate în intimidare și harțuire", informeaza, sâmbata,…

- Cateva sute de persoane protestau duminica seara in Piața Victoriei, cerand demisia Guvernului condus de Mihai Tudose și retreagerea proiectului de modificare a legilor justiției. Protestatarii scandeaza printre altele „DNA sa vina sa va ia!”, „Justiție, nu corupție”, „Nu vrem sa fim conduși de hoți”,…

- Cateva mii de oameni protestau duminica in Capitala și marile orașe din Romania fața de cele mai recente decizii ale Guvernului privind modificarea Codului fiscal și trimiterea in Parlament a pachetului de legi privind justiția. La București cei circa 1.000 de protestatari s-au strans in fața Guvernului…

- Fostul președinte Traian Basescu, actualul lider al PMP, a calificat sambata “revolutia fiscala” drept “un spectacol riscant si mincinos” in care PSD si Guvernul spera ca propaganda va acoperi tot ceea ce nu au facut si minciunile din campania electorala ceea ce se va rasfrange asupra populatiei. Potrivit…

- Fostul șef al SRI, George Maior, a declarat ca Romania a detectat inca din perioada 2006-2007 fenomene asociate propagandei și dezinformarii ruse, a informat aliații la momentul respectiv, iar evoluțiile recente nu fac decat sa confirme ca autoritațile romane au avut atunci dreptate.

- Experienta pozitiva a Romaniei in combaterea coruptiei este importanta si pentru Republica Moldova, care analizeaza si partial implementeaza modelul romanesc al luptei anticoruptie, a declarat miercuri seara, Iurie Leanca, copresedinte al Comitetului parlamentar de asociere UE-Moldova, la finalul…