Stiri pe aceeasi tema

- Presa internationala si agentiile de stiri au relatat in ultimele zile despre furtuna puternica care a provocat haos in nord estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana acum 17 decese.Potrivit acestora, ninsorile si inundatiile au dat peste cap traficul rutier si aerian iar fenomene neobisnuite…

- O furtuna extrem de puternica loveste in prezent estul Statelor Unite cu viscol extrem de puternic. Furtuna a aparut atunci cand umezeala din aerul de deasupra Oceanului Atlantic s-a intalnit cu aerul arctic uscat, dezlantuind furtuna perfecta, scrie Descopera.

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- Este stare de urgenta in mai multe state americane. Ciclonul-bomba, asa cum a fost numit, a lovit deja nordul si estul Statelor Unite. Sunt deja 18 oameni ucisi de ger, iar ninsorile si viscolul vor inrautati situatia. Se anunta temperaturi extreme. Americanii nu au mai trait de zeci de ani o asemenea…

- Furtuna uriasa, insotita de frig, ninsori si vant puternic, care a lovit estul Statelor Unite s-a soldat cu 17 morti pana acum. In Boston, stratul de zapada a ajuns la 45 de centimetri, iar in zona portului strazile au fost inundate.

- Serviciile meteorologice americane au emis avertismente de vreme rea pentru treisprezece state, in conditiile in furtuni de zapada si vanturi de mare viteza au lovit joi coasta de est in cadrul asa-numitului "ciclon-bomba", relateaza DPA. Zapada a cazut peste palmierii din Florida, iar…

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi,...

- Ciclonul bomba a inceput joi si va continua sa afecteze estul continentului nord-american si in cursul weekendului. In zona orasului Boston este de asteptat ca startul de zapada sa ajunga pana la 45 de centimetri de zapada, iar apele involburate au inundat deja unele zone de coasta, potrivit…

- O furtuna extrem de puternica loveste in prezent estul Statelor Unite cu viscol extrem de puternic. Furtuna a aparut atunci cand umezeala din aerul de deasupra Oceanului Atlantic s-a intalnit cu aerul arctic uscat, dezlantuind furtuna perfecta.

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- Zeci de milioane de americani de pe coasta de est se pregatesc pentru ger de crapa pietrele. Ciclonul-bomba, cum îl numesc meterologii, este un de adevarat pericol. Aduce temperaturi de pâna la minus 45 de grade Celsius si deja a ucis 16 oameni pâna acum. Aerul polar a schimbat…

- O furtuna napraznica a maturat Irlanda si Marea Britanie cu rafale de aproape 160 de kilometri pe ora si a adus inundatii de proportii. Furia naturii a ajuns pina in Franta, Germania si Olanda. Vremea extrema aduce necazuri mari si in Statele Unite: 11 oameni au murit in ultima saptamina din cauza gerului…

- Zeci de milioane de americani de pe coasta de est se pregatesc pentru ger de crapa pietrele. Ciclonul-bomba, cum il numesc meterologii, este un de adevarat pericol. Aduce temperaturi de pana la minus 45 de grade Celsius si deja a ucis 16 oameni pana acum. Aerul polar a schimbat clima din insoritul stat…

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Aproximativ 65.000 de locuinte si sedii de companii de pe coasta estica americana au ramas fara electricitate, iar autoritatile se asteapta ca acest numar sa creasca in orele urmatoare, pe masura ce furtuna va cuprinde intreg nord-estul Statelor Unite, o regiune cu o densitate a populatiei foarte…

- O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est a Statelor Unite, in mai multe state fiind emise avertismente. De exemplu, in New York se așteapta sa se depuna un strat de zapada de 15 centimetri. Furtuna este numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba".

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi, determinand cresterea pretului la carburanti, in contextul in care caderile abundente de zapada si vanturile…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- Coasta de est a Statelor Unite este amenințata de un fenomen meteo extrem, numic chiar „ciclon-bomba”. Meteorologii au emis avertismente de vreme severa, in timp ce in anumite zone s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute, relateaza BBC News Coasta de est a Statelor Unite a fost deja lovita de…

- Analiștii spun ca o scadere grava a presiunii va duce la o furtuna de iarna exploziva de-a lungul estului Statelor Unite și care a adus, deja, zapada in Florida. In prezent, SUA se afla in cea de-a zecea zi de temperaturi de inghet record, care au inceput in jurul Craciunului. Dar asteptata…

- Locuitorii din statul american Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, pâna când valul de frig care a lovit coasta de est a SUA si-a facut simtita prezenta si aici miercuri, relateaza AFP.

- Americanii se pregatesc deja pentru sosirea unei furtuni-fenomen, numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba". Ziua de joi este una extrem de importanta, iar specialistii vor monitoriza in permanenta o adevarata bomba extratropicala, au anuntat deja acestia…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- America de Nord este lovita de zece zile de un val de frig extrem, de origine polara, dar asta nu e nimic pe langa ce urmeaza. Meteorologii avertizeaza ca se apropie un ciclon deosebit de sever, pe care presa de peste ocean l-a botezat deja „ciclonul-bomba”, care va aduce și mai mult frig.

- Vremea extrem de rece de la inceputul anului ar urma sa continue in SUA, in conditiile in care actualele temperaturi scazute se vor mentine timp de cateva zile, relateaza DPA. "Vremea amarnica" va continua in nord-estul SUA, temperaturile accentuate de vantul rece urmand sa fie negative…

- Un val de frig extrem se mentine in nordul Statelor Unite si in Canada, unde a nins abundent in zilele precedente. In statul american Minnesota temperaturile au coborit la -38 de grade, intr-o localitate autoproclamata „congelatorul tarii”. In unele zone din Canada este mai frig decit la Polul Nord,…

- Astronautul american Bruce McCandless, primul om care a zburat în spatiu fara a fi legat, a murit joi la vârsta de 80 de ani, a confirmat vineri NASA, citata de DPA. În timpul misiunii Apollo II din 1969, McCandless a fost comunicator al centrului de control al misiunii…

- O furtuna solara de o intensitate deosebita, ce va lovi marți Terra, ar putea afecta grav toata infrastructura electica și ar putea provoca pene majore, scrie The Daily Star, citand un comunicat NASA. Avand in vedere intensitatea fenomenului, rețelele electrice ar putea ceda, din cauza defectarii…

- O furtuna solara de o intensitate deosebita, ce va lovi marți Terra, ar putea afecta grav toata infrastructura electica și ar putea provoca pene majore, scrie The Daily Star, citând un comunicat NASA.

- Recent, presedintele Trump a recunoscut oficial Ierusalimul ca fiind capitala statului Israel, o miscare care a generat proteste ale musulmanilor din zonele palestiniene si din intreaga lume. De asemenea, va dori sa mute ambasada Statelor Unite din Tel Aviv in Ierusalim. Orasul, care reprezinta centrul…

- Informații surprinzatoare despre un denunț formulat de un ministru penal. Este vorba despre Gabriel Sandu care a formulat un denunț adresat președintelui Donald Trump și procurorului general al Statelor Unite. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca…

- Un denunț venit din Romania. Și veți vedea singuri, stimați cititori, ca este vorba de un denunț in toata regula. Este un eveniment fara precedent in istorie. Denunțați sunt in primul rand doi ambasadori ai Statelor Unite, care și-au indeplinit misiunea la București. Pentru infracțiuni de trafic…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, susține, la aceasta ora, o conferința de presa in care vorbește despre relația Statelor Unite cu țarile din Europa. Daca ieri, Departamentul de Stat a emis un comunicat in care a cerut ca Parlamentul sa nu voteze legile justiției care ar incalca independența…

- Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a comentat la Digi24 poziția ferma a Statelor Unite fața de modificarea legilor justiției.„Ar trebui sa ne ingrijoreze de o maniera extrem de serioasa. Este poziția SUA in legatura cu o serie de dezvoltari din Romania in ceea ce privește, pe de…

- ANM avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu un alt ciclon, Numa, care vine din sudul continentului si are o masa de aer cald.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu un alt ciclon, Numa, care vine...

- Un nor radioactiv s-a raspandit in Europa in septembrie si octombrie si ar proveni din Rusia sau Kazahstan, conform autoritatilor franceze care se ocupa de radioprotectie si siguranta nucleara, informeaza The Independent. Potrivit autoritatilor din Romania, nivelul radiatiilor se incadreaza in limite…

- Coreea de Nord ar putea distruge sursele de energie electrica si rezervele alimentare ale Statelor Unite daca ar declansa un atac bazat pe pulsuri electromagnetice. Mai mult, intr-o asemenea situatie, milioane de americani si-ar pierde viata, potrvit unui raport prezentat in Congresul SUA si citat de …

- Coreea de Nord ar putea distruge sursele de energie electrica si rezervele alimentare ale Statelor Unite daca ar declansa un atac bazat pe pulsuri electromagnetice. Mai mult, intr-o asemenea situatie, miliane de americani si-ar ierde viata, potrvit unui raport prezentat in Congresul SUA, si citat de …

- Un nou atac de tip ransomware nimicește calculatoare in mai multe țari din Europa. Atacul, cunoscut sub denumirea de Bad Rabbit este similar cu ExPetr, care a lovit in luna iunie. Bad Rabbit a atacat aproximativ 200 de dispozitive, localizate in Rusia, Ucraina, Turcia și Germania. Experții susțin ca…

- Uraganul Irma, de categorie maxima 5, este ciclonul cel mai intens și mai longeviv inregistrat in lume de serviciile meteorologice. Fenomenul extrem a provocat moartea a cel puțin 11 persoane in Statele Unite și a lasat aproximativ 6,7 milioane de oameni fara curent electric. Dupa ce a trecut de teritoriul…

- Marea Britanie este amenințata de o noua furtuna, catalogata drept „bomba meteorologica”, la scurt timp dupa trecerea uraganului Ophelia care a provocat pagune in Irlanda. Noua furtuna ajunge pe coastele țarii in urmatoarele zile, relateaza The Telegraph. Ploi torențiale și rafale de vant de pana la…

- Amenintarea publica a Phenianului de a folosi arme nucleare impotriva Statelor Unite este ceva extrem de periculos, a considerat marti un parlamentar important din camera inferioara a parlamentului rus, relateaza agentia Xinhua. Adjunctul ambasadorului nord-coreean la ONU a avertizat luni ca situatia…

- Uraganul Ophelia este asteptat sa loveasca astazi Europa, in Irlanda, unde viteza vantului este estimata sa ajunga la 130 de kilometri pe ora. Potrivit autoritatilor este cea mai puternica furtuna din ultimii 50 de ani. Autoritatile irlandeze si britanice sunt in alerta. Scolile au fost inchise in Irlanda,…

- Potrivit expertilor, Ophelia este cel mai important astfel de fenomen meteo inregistrat in estul oceanului Atlantic. Furtuna se indrepta ieri spre Irlanda si Marea Britanie, provocand conditii maritime ”periculoase”, potrivit Centrului american al uraganelor. Sambata, Ophelia a fost clasificat in categoria…

- Pamint este lovit de o furtuna magnetica care va dura doua zile, conform unui anunt publicat pe site-ul centrului de meteorologie din SUA. Potrivit avertismentului centrului de meteorologie, furtuna magnetica poate duce la probleme de funcționare a dispozitivelor electronice și a comunicațiilor, cum…

- Potrivit avertismentului centrului de meteorologie, furtuna magnetica poate duce la probleme de funcționare a dispozitivelor electronice și a comunicațiilor, cum ar fi caderea rețelelor de telefonie mobila și IT. Din fericire, in țara noastra efectele vor fi inexistente sau insesizabile.

- O furtuna magnetica va lovi Pamantul pe 13 și 14 octombrie. In curand, vantul solar va ajunge la un nou nivel, provocand o furtuna magnetica, care la randul ei va provoca o alta furtuna magnetica.

- Uraganul Nate a lovit coasta sudica a Statelor Unite, dupa ce s-a intensificat deasupra Golufului Mexic.Furtuna puternica a fost insoțita de rafale de vant de peste 137 de km/h, precum și de ploi abundente, noteaza BBC News.