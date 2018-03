Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Bucureștenii au fost cei mai bine platiți din România, având un salariu net de 3.116 de lei, în 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt în Teleorman, unde angajatii au câstigat, în medie, câte 1.780 de lei…

- Edilul Capitalei Gabriela Firea a anuntat ca scolile din Bucuresti vor ramane inchise pana luni. Primarita spune ca inainte de a lua decizia s-a consultat cu specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie, care au anuntat ca vor emite o a treia avertizare de Cod galben de viscol si ninsori…

- Scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat vor fi inchise toata saptamana, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat, marti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de iarna. Conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Martisorul nu va aduce primavara mult-sperata. Vestile despre vremea din zilele urmatoare nu sunt deloc imbucuratoare, cand vine vorba despre situatia din Capitala, cuvintele cheie fiind frig si ninsori. Mai precis, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, marti, o prognoza…

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Un caine de expozitie a fost sfasiat de un Amstaff lasat liber, luni seara (12 februarie), pe un bulevard aglomerat din Bucuresti. Totul s-a intamplat sub privirile neputincioase ale stapanei sale.

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 78 de ani, din Bucuresti, a murit, fiind confirmata cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente si antecedente…

- Soferul care ar fi provocat accidentul care a avut loc sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti, a fost dus la audieri dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier, produs intr-un cartier de fite din Capitala. Din primele informatii, se pare ca impactul nu a fost unul violent, dar niciunul dintre soferi nu a plecat de la locul incidentului. In imaginile filmate la scurt timp de la lovitura se observa ca afaceristul…

- Doi tigri de circa opt ani de la Circul Globus din Bucuresti au fost dusi, luni, la Gradina Zoolgica din Galati unde sunt ingrijiti si vor putea fi vazuti de public dupa ce se vor acomoda cu noul spatiu, scrie NEWS.RO.Citeste si: Carmen Dan propune masuri DRASTICE, dupa crima de la gradinita:…

- Pe rețelele de socializare circula intens imagini cu un jandarm care lovește cu pumnul un batran. S-a intamplat sambata, la protestele din Capitala, din Piața Universitații. Jandarmeria susține ca angajatul MAI și-ar fi pierdut cumpatul, sub presiunea mulțimii. UPDATE. Jandarmul a fost identificat.…

- Serviciul „InfoTrafic” al Inspectoratului Național de Patrulare (INP) informeaza ca în aceasta dimineața, 22 ianuarie, la sensul giratoriu al strazilor:Uzinelor – Lunca Bîcului, a fost înregistrat un accident rutier. Totodata, se atesta flux majorat de transport…

- Clujul, departe de topul orașelor care atrag cei mai mulți turiști Judetul Cluj atrage tot mai multi turisti an de an, si asta si datorita evenimentelor precum festivalele Untold sau Electric Castle. In Cluj au fost in primele unsprezece luni ale anului trecut aproape 600.000 de turisti, dintre care…

- Ecaterina Andronescu, despre protestele din 20 ianuarie. Ecaterina Andronescu, senatoare și vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PSD), a precizat la un post de televiziune, legat de protestele din seara zilei de sambata, 20 ianuarie, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat mai multi oameni, astfel ca grupul numara acum…

- Un protest de amploare este organizat sambata in Capitala, la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara. Manifestantii din marile orase au pornit deja spre Bucuresti, informeaza Digi 24.Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii in strada. Mii de…

- Vremea schimba foaia și in Capitala, asta dupa ce bucureștenii s-au putut bucura de cateva zile cu temperaturi care au ajuns și pana la 10 grade Celsius. De duminica, insa, apar precipitațiile, gerul, iar meteorologii avertizeaza ca va ninge abundent.

- Aviz tinerilor care vor sa faca o cariera in medicina militara! Autoritațile suplimenteaza numarul locurilor in anul universitar 2018-2019. Iata cum sunt repartizate acestea! Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanți ai instituțiilor de resort din sistemul de ordine publica,…

- Instabilitatea politica din Romania a umbrit vizita premierului japonez! Chiar daca nu a aratat-o, Shinzo Abe a fost nemultumit de faptul ca nu s-a intalnit cu un omolog al sau. Acest lucru a reiesit clar de pe postarile pe contul lui Twitter. De altfel, gafa autoritatilor de la Bucuresti a fost remarcata…

- Sunt multe familii in Capitala pentru care soba pe lemne este principala sursa de caldura din casa. Cați bucureșteni se mai incalzesc cu lemne in anul 2018? Aproape 500 de locuințe depind de materialul lemnos oferit de autoritați. Este vorba, așadar, doar de numarul celor care au cerut ajutor de la…

- ♦ Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image detine doar in Bucuresti 430 dintre cele aproape 600 de unitati, acoperind astfel toate cartierele dormitor, zonele de birouri si chiar si dezvoltarile rezidentiale noi ♦ Retailerul care a devenit cel mai important chirias de la parterul…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai mulți beneficiari. Cei mai multi romani care beneficiaza de subventionare…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Noua spitale vor asigura asistenta medicala, in Capitala, in noaptea de Revelion si in primele doua zile ale anului, potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti (DSPB).

- In urma anuntului de pe 27 noiembrie 2017, in care compania comunica planurile de dezvoltare pentru perioada urmatoare, Globalworth, controlat de omul grec de afaceri Ioannis Papalekas, anunta astazi achizitia a doua noi terenuri, ambele situate in zona Gara Herastrau/Barbu Vacarescu din noul Central…

- Tongalezul Moa Mua Maliepo și neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetele de la CSM București, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbiști vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera...

- Protest spontan in Bucuresti! In jurul orei 7:00, zeci de taximetristi au parcat in fata Guvernului, nemultumiti fiind de cea mai recenta hotarare adoptata de Primaria Capitalei, care prevede ca toate firmele de taximetrie vor avea nevoie de licenta, inclusiv Uber, iar taximetristii trebuie sa trebuie…

- Un echipaj de jandarmi a intervenit noaptea trecuta pentru a scoate din Dambovița doi tineri care au cazut in apa. Incidentul a avut loc pe Splaiul Unirii din Capitala. Incidentul s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 2:30. Doi barbați, in varsta de 22 și 26 de ani, in stare de ebrietate, au alunecat…

- Luminitele de sarbatori din Capitala nu vor mai fi aprinse miercuri seara, ca omagiu adus Regelui Mihai I. In cursul acestei zile, pe marile bulevarde a fost deja arborat in berna drapelul Romaniei. Decizia radicala ii aparține primarului Gabriela Firea.Primaria Capitalei anunta ca miercuri…

- Politisti din Capitala efectueaza miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, 43 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Ilfov, Buzau, Dambovita si Cluj, intr-un dosar de contrabanda cu tigarete si articole pirotehnice, fiind puse in aplicare…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.

- "Ii multumim Presedintelui Donald Trump pentru decizia curajoasa si corecta de a recunoaste capitala Statului Israel la Ierusalim. Ierusalimul este de 3000 de ani capitala poporului evreu, iar la momentul infiintarii Statului Israel, in urma cu 70 de ani, guvernul l-a ales drept capitala. De fapt,…

- Se anunta o iarna dificila pentru Bucuresti, cu viscole puternice si precipitatii abundente, care vor ingreuna si mai rau traficul, spun meteorologii. Cu toate acestea, primarii Capitalei cauta soluții pentru a nu se mai confrunta cu problema ca in anii trecuți

- In weekend-ul care urmeaza va avea loc, in Capitala, un eveniment dedicat pasionaților de jocuri video. Winter Championship va avea loc sambata, de la ora 10, in București, la IDM Club, și timp de peste 12 ore oricine poate participa la turnee esports, unde sunt puse la bataie zeci de premii. Adrian…

- Sicanele autoritatilor romane la adresa Regelui Mihai au continuat si dupa Revolutia din 1989. Privit ca o amenintare de catre noua putere de la Bucuresti, in frunte cu Ion Iliescu, Suvernului i-a fost interzis in mod repetat sa calce pe pamant romanesc. A primit acceptul autoritatilor de a vizita Romania…

- Dupa ce s-a anuntat ca Primaria Capitalei intentioneaza sa adopte un proiect prin care Uber ar putea fi interzis in Bucuresti, compania a facut apel la dialog pentru a se gasi o solutie in favoarea cetatenilor.

- Nou protest in București, duminica, 3 decembrie. Aproape 500 de oameni au ieșit in strada in Piața Victoriei din centrul Capitalei și cer demisia celor doi doua Camerele ale Parlamentului și retragerea legilor Justiției din dezbaterea parlamentarilor. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și au inceput…

- Mai multe mașini s-au tamponat, in aceasta seara, pe A1, autostrada care face legatura intre București și Pitești. Carambolul dintre cele 5 masini a avut loc la kilometrul 105, pe sensul de mers spre Capitala.Potrivit informatiilor Romania TV, exista insa si doua victime in urma accidentului.…