- Ambasadorii Uniunii Europene au convenit vineri ca, dupa Brexit, cetatenilor din Regatul Unit care vin in spatiul Schengen pentru o sedere de scurta durata, 90 de zile intr-o perioada oarecare de 180 de zile, sa li se acorde posibilitatea de a calatori fara viza, se arata intr-un comunicat al Consiliului…

- Eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European au votat marti in unanimitate in favoarea scutirii cetatenilor britanici de obligativitatea vizelor pentru sederi in UE de pana la 90 de zile intr-o perioada de 180 de zile, inca de a doua zi dupa Brexit, informeaza…

- Aproape 70% dintre britanici cred despre concetatenii lor ca au devenit „mai agresivi in ceea ce priveste politica si societatea” dupa referendumul pe tema Brexit din 2016, potrivit Barometrului Edelman Trust, informeaza cotidianul The Guardian, preluat de Mediafax. Una din sase persoane s-a instrainat…

- "Respectam votul de marti seara din Camera Comunelor si speram ca Marea Britanie va veni cat mai repede cu solutii concrete privind etapele urmatoare, astfel incat retragerea din Uniunea Europeana sa afecteze cat mai putini cetateni si mediul de afaceri. Consideram ca acordul de retragere ofera un…

- Victor Negrescu, fostul ministru al Afacerilor Europene, atrage atenția unei probleme care i-ar viza pe toți romanii aflați in Marea Britanie in condițiile in care desparțirea de UE nu va avea la baza un acord. "Romania trebuie sa inteleaga" "Romania trebuie sa inteleaga responsabilitatea…

- În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Marea Britanie nu mai are conditiile politice si legale pentru a parasi Uniunea Europeana și a început batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana, spune fostul președinte…

- Financial Times: Trump face presiuni prin intermediul unui discurs televizat pentru finanțarea zidului de la frontiera ● Martin Wolf: De ce pare economia mondiala atat de fragila ● Carlos Ghosn iși apara imaginea, in timp ce eliberarea pe cauțiune pare tot mai indepartata ● Handelsblatt: Deutsche Bank…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a afirmat, marți, ca nu știe ce va face de anul viitor, cand i se incheie mandatul, dar a ezitat sa raspunda daca iși va incheia sau nu mandatul.In primavara anului viitor, sunt alegeri pentru un nou Consiliul de Administrație…