- Turneul celor 6 națiuni 2019 a inceput pe 1 februarie, cu meciul Țara Galilor - Franța. Irlanda e deținatoarea trofeului. 10 martie 15.00 Irlanda - Franța ACTUALIZARE 9 martie 16.15 Scoția - Țara Galilor 11-18 Selectionata Tarii Galilor a invins sambata in deplasare, cu scorul de 18-11 (15-6) reprezentativa…

- O aratare desirata si cocosata bolboroseste in timp ce trece pe strazile orasului vrute si nevrute. Nu se intelege mereu ce spune dar este usor de recunoscut de careieni dupa aspectul jalnic si duhoarea emanata. Aburi de alcool emana din toti porii desiratului. Pripasit in Carei de mai multi ani…

- Ultimul sezon al serialului ''Game Of Thrones'' (''Urzeala tronurilor'') va fi difuzat incepand cu 14 aprilie, a confirmat canalul american de televiziune HBO, informeaza luni Press Association. Sezonul final, cel de-al optulea, din adaptarea cinematografica a seriei…

- Actiunea prequel-ului, care inca nu a primit un nume, are loc cu 8.000 de ani inainte de cea din „Game of Thrones". El a fost creat de scenarista britanica Jame Goldman impreuna cu scriitorul George R.R. Martin a carui serie de romane „A Song of Ice and Fire" sta la baza serialului GOT. Filmarile vor…

- Un profesor din Nebraska a numit trei dintre cele opt specii de gandaci descoperite dupa dragonii din serialul „Game of Thrones” si seria „A Song of Ice and Fire” a lui George R.R. Martin, scrie news.ro.Brett Ratcliffe, de la University of Nebraska-Lincoln, a numit cele trei specii drogoni…

- George R.R. Martin, cunoscut pentru ca scrie lent, lucreaza la urmatorul volum din seria "Game of Thrones" - "The Winds of Winter" de sapte ani, dar si-a asigurat fanii ca il va termina, conform news.roIntr-un mesaj pe blogul sau, George R.R. Martin le multumeste fanilor pentru ca au primit…

