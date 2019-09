Cum se taie unghiile bebelusului. Sfaturi practice pentru proaspetii parinti

In primul rand, bebe se naste cu unghii mari si uneori ascutite. Asa ca din primele zile trebuie sa i le taiati, ca sa nu se zgarie.

In maternitatile de stat nu i se taie unghiile de catre personal, deci trebuie sa va descurcati singura. In bagajul pentru maternitate, luati si o forfecuta de unghii pentru bebe.

In plus, unghiile lui bebe cresc extrem de repede si e nevoie, in primele luni de viata, sa ii faceti manichiura la doua zile!

Cand puteti sa i le taiati optim?

Cel mai facil este sa ii taiati unghiile in timpul somnului profund (va dati seama dupa frecventa…