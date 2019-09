Stiri pe aceeasi tema

- Ana Pardau, inginera de 37 de ani, din Suceava, angajata la o multinaționala, cercetata pentru ca și-ar fi omorat trei copii, avea discernamant in momentul comiterii faptei, au anunțat reprezentații Spitalului Județean de Urgenta Suceava in urma expertizei psihiatrice.Femeia din localitatea…

- Productia de struguri in Vrancea va fi mai mica comparativ cu 2018, dar calitatea strugurilor este superioara, astfel ca anul acesta se vor obtine vinuri de exceptie, potrivit reprezentantilor Directiei Agricole Vrancea. "Recoltatul a inceput mai devreme in acest an, din cauza maturizarii…

- Horoscop Toamna 2019 Berbec Pregatește-te, deoarece vei avea de infruntat multe probleme și vei avea multe batalii de dus. Cu toate acestea, zilele amare vor vor avea un final fericit, daca știi sa aștepți. Insa schimbarile nu vin de pe o zi pe alta, de aceea trebuie sa acționezi cu bagare…

- Viticultorii vranceni au inceput recoltatul strugurilor din aceasta toamna in podgoriile din județ. Primii struguri culeși sunt destinați vinurilor spumante pentru care este nevoie de o aciditate foarte buna și mai puțina tarie alcoolica. La Crama Girboiu se lucreaza deja de o saptamana. Culesul se…

- De multe ori, din graba, din superficialitate sau din nestiinta, multa lume foloseste deodorantele intr-un mod gresit, ceea ce face sa se piarda mult din eficacitatea acestora. In astfel de cazuri pot sa apara si boli de piele, in unele cazuri chiar grave.

- Anchetatorii au reușit sa stabileasca felul in care Gheorghe Dinca a ajuns sa o sechestreze pe Alexandra Maceșanu, a doua fata care a fost sechestrata, violata, ucisa, tranșata și incinerata. Se pare ca tanara l-ar fi rugat pe acesta sa o ajute sa ajunga la liceul din Caracal, la care tanara invața,…

- De un moment socant a avut parte o fetita care se afla in vizita in Parcul National Yellowstone din SUA. Fiind prea aproape de un bizon, animalul a luat-o la fuga inspre fetita si a aruncat-o efectiv in aer. Specialistii din Romania sustin ca oamenii nu trebuie sa se apropie la mai putin de 20 metri…