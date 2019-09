Cum se soluționează criza politică? / ANALIZĂ Președintele Klaus Iohannis a transformat criza guvernamentala intr-o criza politica, refuzand sa-i numeasca pe miniștrii interimari. In prealabil insa – sa reținem acest lucru – ALDE, intr-o alianța cu Pro Romania, a declanșat dezintegrarea coaliției, lasand Executivul cu spatele descoperit. Impasul pare total. Iar cercul vicios amenința sa paralizeze intreaga activitate a Guvernului. Dar prima zi de școala poate aduce cu sine și o soluție. De unde vine soluția? Din Parlament? Sau din combinațiile puse la cale de partidele politice? Președintele Klaus Iohannis susține ca, prin plecarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, joi, incepand cu ora 18.00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Este a doua iesire a sefului statului, dupa ce, miercuri, acesta a acuzat Guvernul ca nu a luat masurile cerute insistent, dupa cazul Caracal. Libertatea va trasmite in timp real declaratiile…

- Raspunsul pe care l-a dat Iohannis miercuri solicitarii premierului Dancila transforma instantaneu criza guvernamentala intr-o criza politica. Criza guvernamentala a fost generata de remanierea guvernamentala, peste care s-a suprapus plecarea ALDE din coaliție și eliberarea din funcție a unei noi…

- "Am spus foarte limpede ca PNL e pregatit in orice moment sa iși asume guvernarea, Preferam ca acest lucru sa se produca dupa alegeri anticipate. Alegeri anticipate și punem in loc un parlament legitim care sa permita o majoritate pro democratica", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi…

- Ioana Petrescu, vicepresedinte al Pro Romania si fost ministru al Finantelor, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre criza politica generata de iesirea ALDE de la guvernare, planurile Pro Romania pentru urmatoarele alegeri si despre cum vor fi afectati romanii de Brexit.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca astazi va avea o declarație de presa, despre criza guvernamentala, dar și despre propunerile transmise de Guvern, pentru miniștrii interimari. Șeful statului a adus ieri in discuție ruptura din Guvern și a menționat ca soluția va fi una constituționala. Președintele…

- Discutiile de luni vor avea loc in contextul in care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, pentru…

- Clasa politica italiana era in fierbere, in contextul in care presedintele Republicii lanseaza miercuri consultari prin care diverse formatiuni, inclusiv cele de centru-stanga, urmeaza sa propuna formarea unei noi majoritati guvernametale, cautand cu orice pret sa evite alegeri anticipate in toamna,…

- Senatul italian a amanat la 20 august o solutie la criza politica declansata de liderul Ligii (extrema dreapta) Matteo Salvini, caruia i-a aplicat o lovitura, respingand orice proiect de motiune de cenzura a Guvernului lui Giuseppe Conte, relateaza AFP potrivit news.roMinistrul de Interne,…